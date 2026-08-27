ShelterBox startet Nothilfeeinsatz nach Flutkatastrophe in Nepal

Am Mittwochmorgen hat eine gewaltige Sturzflut den Distrikt Rasuwa im Norden Nepals nahe der Grenze zu Tibet getroffen. Häuser, Straßen und Brücken wurden von den Wassermassen mitgerissen, Strom- und Kommunikations-verbindungen beschädigt. Mehrere Dörfer wurden nahezu vollständig zerstört.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Flut durch einen Gletscher- und Geröllabbruch nahe der Grenze zwischen Nepal und Tibet ausgelöst. Eis, Schlamm und Gestein stürzten in den Bhote-Koshi-Fluss und lösten eine massive Flutwelle aus. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an. Zahlreiche Menschen wurden getötet, Hunderte werden noch vermisst. Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar.



„Wenn Menschen innerhalb kürzester Zeit ihr Zuhause verlieren, brauchen sie vor allem einen Ort, an dem sie wieder Schutz finden können. Genau dabei wollen wir die Menschen in Nepal unterstützen.“ — Annette Rost, Geschäftsleitung ShelterBox Germany e.V.



Viele betroffene Dörfer liegen in abgelegenen Bergregionen. Durch die Zerstörung von Straßen und Brücken sind zahlreiche Gemeinden derzeit nur schwer erreichbar. Armee und Polizei führen Such- und Rettungsmaßnahmen durch, Hubschrauber versorgen abgeschnittene Regionen mit ersten Hilfsgütern.



Je nach Bedarf kann ShelterBox Familien mit Notunterkünften und lebenswichtigen Hilfsgütern wie Decken, Solarlampen, Moskitonetzen sowie Wasser- und Haushaltssets unterstützen.



ShelterBox ruft um Spenden auf um die notwendige Hilfe leisten zu können.

(lifePR) (