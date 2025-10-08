Wenn der Ball für die Igel rollt – Charity-Padelturnier in Freilassing unterstützt regionale Igelhilfe
Ingrid Richter, 1. Vorstand des Sharety Padel Vereinsnetzwerk e.V. und Turnierausrichterin, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig diese Arbeit ist. „Ich habe schon oft die Hilfe von Sabines Team in Anspruch genommen – und jedes Mal wurde sofort reagiert“, erzählt sie. „Egal, ob in Freilassing, in Laufen oder sogar hinter Passau – überall sind engagierte Helferinnen und Helfer Tag und Nacht im Einsatz, um verletzte oder verwaiste Igel zu retten.“
Diese Helfer arbeiten ehrenamtlich, viele davon rund um die Uhr, auf Spendenbasis oder sogar auf eigene Rechnung. Sie versorgen geschwächte Tiere, behandeln Verletzungen und bereiten die kleinen Stachelritter auf die Auswilderung vor.
„Diese unglaubliche Hingabe hat uns tief beeindruckt“, so Richter weiter. „Darum haben wir beschlossen, den Oktober unter das Motto ‚Padel für die Igel‘ zu stellen und ein Charity-Turnier zu veranstalten.“
Von jedem Startgeld gehen 10 Euro direkt an die Igelhilfe. Damit wird die wertvolle Arbeit der regionalen Tierschützerinnen und Tierschützer unmittelbar unterstützt.
Eine besondere Spende sorgt in diesem Jahr für große Freude: Die Tierarztpraxis Kerstin Hansing, Mitglied im BNI-Verbund, hat der Igelhilfe ein Ultraschallgerät gespendet. Damit lassen sich künftig innere Verletzungen, Trächtigkeiten und Krankheiten deutlich schneller und gezielter erkennen – ein großer Fortschritt in der medizinischen Versorgung der Tiere.
Allerdings steht das rund 50 Kilogramm schwere Gerät derzeit noch am alten Standort. Nun sucht das Team einen Spediteur oder Logistikdienstleister, der den Transport zur Igelstation übernehmen kann – idealerweise als Spende oder zu vergünstigten Konditionen.
Neben spannenden Matches dürfen sich Besucherinnen und Besucher des Turniers auch auf selbstgemachte Geschenke freuen, die direkt von den beteiligten Igelstationen hergestellt wurden. Der Erlös fließt vollständig in die Pflege und Versorgung der Tiere.
„Wir wünschen uns viele Gäste, die uns durch den Kauf dieser Handarbeiten oder über Spenden unterstützen“, sagt Ingrid Richter. „Jeder Beitrag hilft, damit die Igel auch in Zukunft eine Chance haben.“
Das Turnier findet am Samstag, 25. Oktober 2025, auf der Padelanlage des Sharety Padel Vereinsnetzwerk e.V. in Freilassing statt. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, mitzufeiern, mitzufiebern und Gutes zu tun.
Weitere Informationen gibt es unter
www.sharety-padel.org
WhatsApp-Kontakt: Ingrid unter +491606617379