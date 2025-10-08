Wenn der Ball für die Igel rollt – Charity-Padelturnier in Freilassing unterstützt regionale Igelhilfe

Wenn amdie Padelbälle in Freilassing über das Netz fliegen, dann geht es nicht nur um sportlichen Ehrgeiz, sondern vor allem um Herzenssache: den Schutz unserer heimischen Igel., 1. Vorstand desund Turnierausrichterin, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig diese Arbeit ist. „Ich habe schon oft die Hilfe von Sabines Team in Anspruch genommen – und jedes Mal wurde sofort reagiert“, erzählt sie. „Egal, ob in Freilassing, in Laufen oder sogar hinter Passau – überall sind engagierte Helferinnen und Helfer Tag und Nacht im Einsatz, um verletzte oder verwaiste Igel zu retten.“Diese Helfer arbeiten, viele davon, auf. Sie versorgen geschwächte Tiere, behandeln Verletzungen und bereiten die kleinen Stachelritter auf die Auswilderung vor.„Diese unglaubliche Hingabe hat uns tief beeindruckt“, so Richter weiter. „Darum haben wir beschlossen, den Oktober unter das Mottozu stellen und einzu veranstalten.“Von jedem Startgeld gehen. Damit wird die wertvolle Arbeit der regionalen Tierschützerinnen und Tierschützer unmittelbar unterstützt.Einesorgt in diesem Jahr für große Freude: Die, Mitglied im, hat der Igelhilfe eingespendet. Damit lassen sich künftigdeutlich schneller und gezielter erkennen – ein großer Fortschritt in der medizinischen Versorgung der Tiere.Allerdings steht das rundderzeit noch am alten Standort. Nun sucht das Team, der den Transport zur Igelstation übernehmen kann – idealerweiseNeben spannenden Matches dürfen sich Besucherinnen und Besucher des Turniers auch auffreuen, die direkt von den beteiligten Igelstationen hergestellt wurden. Der Erlös fließt vollständig in die Pflege und Versorgung der Tiere.„Wir wünschen uns viele Gäste, die uns durch den Kauf dieser Handarbeiten oder über Spenden unterstützen“, sagt Ingrid Richter. „Jeder Beitrag hilft, damit die Igel auch in Zukunft eine Chance haben.“Das Turnier findet am, auf derstatt. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, mitzufeiern, mitzufiebern und Gutes zu tun.Weitere Informationen gibt es unterIngrid unter +491606617379