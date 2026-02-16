Ihre Halle kann mehr: Raum für Sport, Jugend und gesellschaftliches Engagement – in Bayern und ganz Deutschland

Das Sharety Vereinsnetzwerk bringt beides zusammen und richtet sich gezielt an sozial engagierte Halleneigentümer in Bayern – insbesondere in Oberbayern und München – sowie in ganz Deutschland, die ihre Immobilie für ein gemeinnütziges Projekt zu fairen, partnerschaftlichen Konditionen zur Verfügung stellen möchten.
Welche Hallen werden gesucht?
Für die Umsetzung moderner Padel-Standorte werden benötigt:
- Gewerbehallen
- Ehemalige Tennishallen
- Ungenutzte Sportflächen
- Mindesthöhe: 8 Meter
- Mindestfläche: ab 1.400 m²
Das Konzept: Nachhaltig, eigenständig, regional verankert
Das Modell ist klar strukturiert:
- Ein Verein organisiert eine geeignete Halle.
- Der Padelclub wird aufgebaut.
- Der Verein betreibt die Anlage in Eigenregie.
Warum sich soziales Engagement für Eigentümer lohnt
Als Halleneigentümer leisten Sie einen aktiven Beitrag zur regionalen Entwicklung – sei es in München, Oberbayern, ganz Bayern oder bundesweit.
Ihr Mehrwert:
✔ Sinnvolle Nachnutzung leerstehender Flächen
✔ Positive gesellschaftliche Wirkung
✔ Imagegewinn durch soziales Engagement
✔ Langfristige, stabile Partnerschaft
✔ Planbare Nutzungsperspektive
Sie geben Ihrer Immobilie nicht nur eine neue Aufgabe – sondern schaffen Raum für Bewegung, Gemeinschaft und Zukunft.
Padel – eine Sportart mit enormem Wachstum
Padel gehört zu den am stärksten wachsenden Sportarten Europas. Die hohe Auslastung, breite Zielgruppenansprache und ganzjährige Nutzbarkeit machen das Konzept besonders nachhaltig und wirtschaftlich tragfähig.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Wenn Sie Eigentümer einer geeigneten Halle sind und diese für ein soziales, sportliches Projekt zur Verfügung stellen möchten – in Bayern, Oberbayern, München oder überall in Deutschland – freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Weitere Informationen sowie das offizielle Formular finden Sie hier: https://www.sharety-padel.org/formulare/index.php?form_id=10052187