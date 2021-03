Leistungsstark fürs Handwerk

Die Servicegesellschaft Deutsches Handwerk GmbH ist seit 2011, unter der geschäftlichen Leitung von Ralf Baumeister, ein Mobilitätsportal für die Unternehmen des Deutschen Handwerks. Durch Rahmenverträge mit über 20 Automobilherstellern und weiteren Servicepartnern vermittelt die SDH Sonderkonditionen an gewerbliche Kunden aus dem Handwerk. Das Angebotsportfolio umfasst primär Nachlässe beim gewerblichen Fahrzeugerwerb über einen Abrufschein, aber auch Vergünstigungen in den Bereichen Fahrzeuginneneinrichtung, Handwerker-Tankkarte, mobile Kommunikation u.v.m. Voraussetzung für die Nutzung der Angebote ist die kostenfreie Registrierung www.sdh.de . Dort sind auch alle Informationen zu den Angeboten und Kooperationspartnern zu finden.10 Jahre SDH2021 feiert die Servicegesellschaft Deutsches Handwerk GmbH ihr zehnjähriges Firmenjubiläum mit zwei spannenden Aktivitäten:BAUMSTARK - gemeinsam pflanzen, gemeinsam wachsenZum Jubiläumsjahr hat die SDH gemeinsam mit dem Forstamt Baden-Baden "BAUMSTARK - gemeinsam pflanzen, gemeinsam wachsen" ins Leben gerufen. Hier pflanzt das SDH-Team mit Unterstützung des Forstamtes dieses Jahr die ersten 1.000 Jungbäume im Baden-Badener Stadtwald. Der so entstehende Wald bietet zahlreichen Tier- und Pflanzenarten neuen Lebensraum und trägt maßgeblich zum Natur- und Klimaschutz bei. Für ein nachhaltiges Engagement wird die SDH künftig jährlich einen weiteren Beitrag zu einem gesunden und zukunftssicheren Wald leisten.Großes JubiläumsgewinnspielUnter dem Motto "10 Jahre SDH - 10 tolle Preise" findet von März bis Dezember das große Jubiläumsgewinnspiel der SDH statt. Hier stehen Preise von Milwaukee, Vigor, DeWalt, Campingaz, Flex, und CAT zur Verlosung. Die Auswahl der monatlich ausgelosten Gewinne reicht von Tischgrills über Smartphones bis hin zu Akku-Werkzeugsets im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Die Teilnahme erfolgt über die Homepage www.sdh.de