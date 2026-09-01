Jeder fünfte Website-Besuch ungültig: Wie lässt sich Bot-Traffic im Mittelstand erkennen?

Nach Auswertungen von Fraud0, einem Anbieter für Bot- und Ad-Fraud-Erkennung, liegt der Anteil von sogenanntem Invalid Traffic, also ungültigem Traffic, im Durchschnitt bei rund 21 Prozent. Frank Schieback, CMO von SELLWERK, und Oliver Kampmeier, Marketing Manager bei Fraud0, erklären, warum Bot-Traffic für den Mittelstand zum Kosten- und Datenproblem werden kann, woran Unternehmen verdächtigen Traffic erkennen und warum digitale Kampagnen nicht nur nach Klickzahlen, sondern nach echten Kundenkontakten bewertet werden sollten.
Paid Search ist vergleichsweise sauber, Display deutlich anfälliger
Besonders relevant wird das Thema bei bezahltem Traffic. Über Paid-Kanäle hinweg sehen wir im Durchschnitt einen Anteil ungültigen Traffics im niedrigen zweistelligen Bereich. Paid Search, also bezahlte Suchanzeigen etwa bei Google, ist mit rund sechs Prozent im Schnitt vergleichsweise sauber. Deutlich anfälliger sind Display- und Programmatic-Kampagnen: Dort liegt der durchschnittliche Anteil ungültigen Traffics bei rund 20 Prozent.
Display-Kampagnen sind Anzeigen, die auf Websites, in Apps oder in Werbenetzwerken ausgespielt werden. Programmatic Advertising beschreibt den automatisierten Einkauf solcher Werbeflächen. Genau dieser Bereich ist für Betrüger besonders attraktiv: Fake-Websites können erstellt, künstliche Besuche erzeugt und Anzeigenplätze verkauft werden. Künstliche Intelligenz kann diese Entwicklung zusätzlich beschleunigen, weil sich Inhalte, Seitenstrukturen und scheinbar echte Nutzerbewegungen immer leichter automatisiert erzeugen lassen.
Bot-Traffic ist für viele Unternehmen unsichtbar, wirkt sich aber direkt auf die Performance aus. Wer Kampagnen nur nach Klicks oder Reichweite bewertet, riskiert, auf Basis falscher Signale zu optimieren.
Für die Kampagnenpraxis im Mittelstand ist die Unterscheidung zwischen günstigen Klicks und wertvollem Traffic entscheidend. Viele Unternehmen vergleichen Kanäle vor allem anhand von Reichweite, Klickpreisen oder Websitebesuchen. Ein günstiger Klick ist jedoch nicht automatisch ein guter Klick. Kampagnen sollten deshalb nicht nur nach Volumen bewertet werden, sondern danach, ob sie echte Nachfrage erzeugen, etwa Anfragen, Terminbuchungen, Kontaktaufnahmen oder qualifizierte Leads.
Gerade kleinere und mittlere Unternehmen müssen Budgets oft sehr pragmatisch verteilen. Wenn ein Kanal viele Klicks liefert, aber kaum echte Kundenkontakte erzeugt, sollte nicht automatisch mehr Budget fließen. Erst wenn die Traffic-Qualität geprüft ist, lässt sich beurteilen, ob ein Kanal wirklich skaliert oder nur Aktivität vortäuscht.
Budgetverlust ist nur ein Teil des Problems
Der Schaden durch Bot-Traffic entsteht doppelt. Zum einen geht direkt Werbebudget verloren. Wenn etwa 20 Prozent des Traffics ungültig sind, kann ein entsprechend relevanter Anteil des Budgets betroffen sein. Zum anderen verfälschen Bots die Daten, auf deren Basis Kampagnen bewertet und optimiert werden.
Dazu gehören zum Beispiel Analyse-Daten, Conversion Rates, Zielgruppenprofile und Wiederansprache-Listen. Eine Conversion Rate zeigt, wie viele Websitebesucher eine gewünschte Aktion ausführen, etwa ein Formular absenden, einen Termin buchen oder ein Produkt kaufen. Wenn jedoch auch Bots in diese Auswertung einfließen, wirkt die tatsächliche Leistung einer Kampagne besser oder schlechter, als sie wirklich ist.
Besonders problematisch wird das bei automatisierten Kampagnentypen wie Google Performance Max. Solche Systeme nutzen vorhandene Daten, um Anzeigen automatisch auszuspielen und Budgets zu verteilen. Wenn ungültiger Traffic in Zielgruppen oder sogenannte Lookalike Audiences gelangt – also Gruppen, die bestehenden Kunden ähneln sollen –, optimieren Systeme im schlimmsten Fall auf falsche Signale und lenken weiteres Budget in minderwertigen Traffic.
Ungültiger Traffic ist nicht nur ein Kostenproblem, sondern auch ein Datenproblem. Wenn Bots in Zielgruppen oder Auswertungen landen, lernen Kampagnensysteme aus den falschen Signalen. Das kann dazu führen, dass weiteres Budget in Traffic fließt, der für das Unternehmen keinen Wert hat.
Aus Mittelstandsperspektive ist genau dieser Punkt entscheidend: Viele Betriebe haben keine eigene große Marketingabteilung und müssen Kampagnen anhand weniger zentraler Kennzahlen bewerten. Wenn diese Kennzahlen durch ungültigen Traffic verzerrt sind, werden auch die nächsten Entscheidungen unsicher: Welche Anzeige funktioniert wirklich? Welche Zielgruppe bringt Anfragen? Welcher Kanal verdient mehr Budget?
Digitale Sichtbarkeit muss messbar und wirksam sein. Dafür brauchen Unternehmen eine Datenbasis, auf die sie sich verlassen können. Wer Kampagnen bewertet, Budgets erhöht oder neue Zielgruppen erschließt, sollte vorher prüfen, ob die bisherigen Ergebnisse wirklich auf echten Nutzern beruhen.
Woran Unternehmen Bot-Traffic erkennen können
Bot-Traffic ist nicht immer sofort sichtbar. Oft sehen die Zahlen zunächst sogar positiv aus: mehr Besuche, mehr Klicks, höhere Reichweite. Erst beim Blick auf die Qualität zeigt sich, ob diese Aktivität auch geschäftlich relevant ist. Hinweise auf ungültigen Traffic können sein:
extrem kurze Sitzungsdauern auf der Website
kaum Interaktion mit Inhalten, Formularen oder Buttons
ungewöhnlich gleichmäßige Traffic-Verläufe ohne natürliche Schwankungen
viele Websitebesuche aus Ländern außerhalb der eigentlichen Zielregion
auffällige Anzeigenumfelder oder Platzierungen auf minderwertigen Websites
sehr günstige Reichweiten oder Klickpreise ohne entsprechende Anfragen
viele Klicks, aber kaum Kontaktaufnahmen, Buchungen oder Käufe
eine steigende Zahl unpassender oder minderwertiger Leads
Für Unternehmen zählt deshalb weniger die technische Bot-Kategorie als das Ergebnis: ungültige Klicks, künstliche Reichweite, schlechte Leads oder verfälschte Daten. Vor einer Budgeterhöhung sollten Unternehmen daher prüfen, woher der Traffic kommt, auf welchen Websites Anzeigen ausgespielt werden und ob Klicks tatsächlich zu sinnvollen Aktionen führen – etwa Anfragen, Terminbuchungen, Kontaktaufnahmen oder Käufen.
Wer Bot-Traffic systematisch erkennt, kann jedoch nicht nur künftige Kampagnen präziser steuern. Unternehmen sehen durch Bot Detection erstmals, welcher Teil ihrer Daten tatsächlich von echten Nutzern stammt, können Bot-Zielgruppen aus weiteren Kampagnen ausschließen und unter Umständen bereits gezahltes Geld für ungültige Klicks zurückfordern. Google stellt dafür ein eigenes Formular zur Prüfung der Klickqualität bereit. Für Unternehmen bedeutet das: Bot Detection hilft nicht nur dabei, künftige Budgets gezielter einzusetzen, sondern kann auch eine Grundlage sein, um bereits entstandene Kosten prüfen zu lassen.
Am Ende steht ein Perspektivwechsel. Unternehmen sollten nicht allein danach fragen, wie sie mehr Klicks bekommen, sondern welche Klicks echte Kundenkontakte bringen. Gerade im Mittelstand sollte digitales Marketing nicht nur auf Wachstum, sondern auf wirksame Sichtbarkeit und belastbare Entscheidungsgrundlagen ausgerichtet sein.
Fazit: Qualität vor Klickzahl
Bot-Traffic macht digitale Werbung nicht grundsätzlich unwirksam, verändert aber den Blick auf ihre Bewertung. Für mittelständische Unternehmen reicht es nicht, Kampagnen nur nach Reichweite, Klickpreisen oder Websitebesuchen zu steuern. Entscheidend ist, ob der Traffic echte Nachfrage erzeugt und die Datenbasis belastbar bleibt.
Wer seine Kampagnen regelmäßig auf ungültigen Traffic prüft, schützt nicht nur sein Werbebudget. Unternehmen verhindern auch, dass künftige Marketingentscheidungen auf falschen Signalen beruhen. Am Ende zählt nicht die reine Menge an Klicks, sondern die Qualität der Kontakte, die daraus entstehen.
Über Frank Schieback:
Frank Schieback ist Head of Brand Communication sowie Chief Marketing Officer bei der SELLWERK GmbH & Co. KG, einem Mitglied der Müller Medien-Unternehmensfamilie. Seit nun mehr als zwei Jahrzehnten schafft er für den Mittelstand erfolgsorientierte Möglichkeiten. Begonnen mit der Optimierung des Verzeichnisklassikers Gelbe Seiten bringt er heute mit seinem Team überzeugende digitale Lösungen für den Mittelstand hervor und gestaltet dadurch maßgebliche die Online-Präsenz der KMUs mit. Durch das umfassende SELLWERK-Netzwerk sorgt er außerdem für Austausch, gegenseitige Unterstützung und einen starken Verbund des Mittelstands.
Über Oliver Kampmeier:
Oliver Kampmeier ist ein erfahrener Marketingexperte mit Fokus auf Digital Marketing und AdTech. Bevor er Marketing Lead bei fraud0 wurde, war er unter anderem bei Microsoft im Marketing tätig. Bei fraud0 setzt er sich für mehr Transparenz im digitalen Marketing ein und tritt regelmäßig als Autor und Experte in Fachmedien wie Horizont, ADZINE oder OnlineMarketing.de auf.
Fraud0 ist ein Anbieter für Bot- und Ad-Fraud-Erkennung. Das Unternehmen unterstützt Advertiser dabei, ungültigen Traffic, Fake-Klicks und nicht-menschliche Websitebesuche zu identifizieren, Kampagnen vor Werbebetrug zu schützen und Marketingdaten zu bereinigen.