Weihnachtsboten in deutschsprachigen Regionen

Religion spielt für viele Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine immer geringere Rolle im Leben, der Nikolaustag und insbesondere Weihnachten gehören aber weiterhin für viele Menschen aus diesen Ländern zu den wichtigsten Festen. Doch wie heißt eigentlich der bekannte Vorweihnachtsbote mit dem weißen Bart und dem roten Mantel? Eine Düsseldorfer Agentur für Onlinemarketing hat sich näher mit dem Thema befasst.Überall ist es ein freundlicher, älterer Herr in unverwechselbarer Kleidung, der kleine Geschenke aus seinem obligatorischen Jutesack hervorholt. Einig ist man sich ebenfalls in allen deutschsprachigen Regionen auch im wichtigsten Vokabular des Besuchers: „Warst du denn auch brav?“ Bei seinem Namen bekommt die Einigkeit allerdings erste Risse: Im Norden Deutschlands kennt man ihn als Nikolaus, im Süden wird daraus Sankt Nikolaus beziehungsweise Sankt Niklaus. Das Schwyzerdütsch weicht mit dem Samichlaus noch deutlicher ab. So wenig man über den Nikolaus weiß, sein Begleiter ist noch unbekannter. In weiten Teilen Deutschlands trägt er den Namen Knecht Ruprecht, im Süden ruft man ihn alternativ Krampus und in der Schweiz Schmutzli. Weitere spannende Informationen und Illustrationen zu der Bezeichnung finden Sie hier Bliebe noch zu klären, um wen es sich eigentlich beim Weihnachtsmann handelt, für den es im christlichen Glauben so kein Vorbild gibt. Es liegt natürlich nahe, ihm gewisse Verbindungen zum Nikolaus zu unterstellen… Die traditionelle Hauptperson am Ende des Jahres ist freilich das Christkind, wie man insbesondere im Süden Deutschlands sowie in Österreich und in der Schweiz betont. Das Motiv des Kleinkindes in der Krippe sieht man natürlich auch in allen anderen Regionen. Lediglich in der mittelfränkischen Metropole hat man individuelle Ideen, um wen es sich beim „Christkindl“ tatsächlich handelt…Fröhliche Weihnachten!