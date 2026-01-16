Umweltmanagement-Preis 2025: SchwörerHaus in der Kategorie „Beste Maßnahme zur Kommunikation & Beteiligung“ ausgezeichnet
Jury würdigt innovative Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Kultur
Im Mittelpunkt der Auszeichnung steht die Klimapartnerschaft mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (WPR), die im Rahmen der bundesweiten SDG-Tandeminitiative von Culture4Climate umgesetzt wurde. Die Kooperation zeigt beispielhaft, wie Klimaschutz durch kreative Ideen zwischen Wirtschaft und Kultur erlebbar und wirksam gestaltet werden kann.
Gemeinsam entwickelten Auszubildende und Energiescouts von SchwörerHaus zusammen mit Musikerinnen und Musikern der WPR konkrete Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Ergänzt wurde die Partnerschaft durch vielfältige Aktionen: Beim Schwörer-Umweltscheck setzten Kooperationsschulen das Thema Holz auf kreative Weise musikalisch um, eine gemeinsame Baumpflanzaktion führte zur Entstehung des sogenannten "Orchesterwaldes" mit rund 60 engagierten Helferinnen und Helfern. Ein gemeinsamer Konzertabend bildete einen weiteren Höhepunkt der Zusammenarbeit.
In diesem YouTube-Video finden Sie einen Rückblick der Klimapartnerschaft.
Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch von SchwörerHaus, Nachhaltigkeit aktiv, partnerschaftlich und mit hoher Beteiligungstiefe zu gestalten. Das Unternehmen sieht sich durch die Prämierung in seinem Ansatz bestätigt, dass Klimaschutz neue Perspektiven und kreative Kooperationen braucht.
Der Umweltmanagement-Preis 2025 wurde anlässlich des 30-jährigen Bestehens des europäischen Umweltmanagementsystems EMAS vergeben. Im Rahmen der Jubiläumskonferenz im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin zeichnete das Bundesumweltministerium Ende 2025 sechs Unternehmen aus Deutschland für ihre herausragenden Umweltleistungen aus. Prämiert wurden unter anderem systematische Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltperformance sowie vorbildliche Kommunikations- und Beteiligungsprozesse.
Parlamentarische Staatsekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter hob in ihrer Rede die wachsende Bedeutung von EMAS hervor und betonte, dass das Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 5.000 EMAS-Standorten bereits fünf Jahre früher als geplant erreicht wurde. Die ausgezeichneten Unternehmen stünden exemplarisch für den erfolgreichen Schulterschluss von Ökologie und Ökonomie.
Alle Infos und Aktionen zur Kooperation zwischen der SchwörerHaus KG und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (WPR) finden Sie hier.