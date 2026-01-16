Kontakt
Umweltmanagement-Preis 2025: SchwörerHaus in der Kategorie „Beste Maßnahme zur Kommunikation & Beteiligung“ ausgezeichnet

Jury würdigt innovative Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Kultur

SchwörerHaus wurde mit dem deutsch-österreichischen Umweltmanagement-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt die Ehrung in der Kategorie „Beste Maßnahme zur Kommunikation & Beteiligung“ und überzeugte die Jury mit einem innovativen Ansatz, der Umweltengagement, Mitarbeitendenbeteiligung und kulturelle Zusammenarbeit wirkungsvoll miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt der Auszeichnung steht die Klimapartnerschaft mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (WPR), die im Rahmen der bundesweiten SDG-Tandeminitiative von Culture4Climate umgesetzt wurde. Die Kooperation zeigt beispielhaft, wie Klimaschutz durch kreative Ideen zwischen Wirtschaft und Kultur erlebbar und wirksam gestaltet werden kann.

Gemeinsam entwickelten Auszubildende und Energiescouts von SchwörerHaus zusammen mit Musikerinnen und Musikern der WPR konkrete Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Ergänzt wurde die Partnerschaft durch vielfältige Aktionen: Beim Schwörer-Umweltscheck setzten Kooperationsschulen das Thema Holz auf kreative Weise musikalisch um, eine gemeinsame Baumpflanzaktion führte zur Entstehung des sogenannten "Orchesterwaldes" mit rund 60 engagierten Helferinnen und Helfern. Ein gemeinsamer Konzertabend bildete einen weiteren Höhepunkt der Zusammenarbeit.

In diesem YouTube-Video finden Sie einen Rückblick der Klimapartnerschaft.

Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch von SchwörerHaus, Nachhaltigkeit aktiv, partnerschaftlich und mit hoher Beteiligungstiefe zu gestalten. Das Unternehmen sieht sich durch die Prämierung in seinem Ansatz bestätigt, dass Klimaschutz neue Perspektiven und kreative Kooperationen braucht.

Der Umweltmanagement-Preis 2025 wurde anlässlich des 30-jährigen Bestehens des europäischen Umweltmanagementsystems EMAS vergeben. Im Rahmen der Jubiläumskonferenz im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin zeichnete das Bundesumweltministerium Ende 2025 sechs Unternehmen aus Deutschland für ihre herausragenden Umweltleistungen aus. Prämiert wurden unter anderem systematische Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltperformance sowie vorbildliche Kommunikations- und Beteiligungsprozesse.

Parlamentarische Staatsekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter hob in ihrer Rede die wachsende Bedeutung von EMAS hervor und betonte, dass das Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 5.000 EMAS-Standorten bereits fünf Jahre früher als geplant erreicht wurde. Die ausgezeichneten Unternehmen stünden exemplarisch für den erfolgreichen Schulterschluss von Ökologie und Ökonomie.

Alle Infos und Aktionen zur Kooperation zwischen der SchwörerHaus KG und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen (WPR) finden Sie hier.

SchwörerHaus KG

Die Schwörer-Unternehmensgruppe wurde 1950 gegründet. Heute zählt das Familien-unternehmen mit ca. 1.730 Beschäftigten an bundesweit sieben Standorten zu einem der führenden Unternehmen der Fertighausbranche. Am Firmensitz im schwäbischen Hohenstein-Oberstetten werden jährlich zwischen 800 und 1.000 Eigenheime geplant und computer-gestützt gefertigt und in ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern wie der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, Österreich und Luxemburg schlüsselfertig errichtet – bis heute mehr als 46.000 Kundenhäuser.

Die Produktpalette umfasst neben den klassischen Holz-Fertighäusern, FlyingSpace-Wohnmodule, Mehrgeschossbauten in Hybridbauweise, Fertigbäder, Gewerbe- und Industriebau, Fertigteil-Keller, Spannbetondecken und weitere Betonfertigteile.

Hergestellt werden Schwörer-Häuser geschützt vor Wind und Wetter in der Werkshalle auf modernsten Fertigungsanlagen unter ständiger Güteüberwachung. SchwörerHaus bietet seinen Bauherrschaften als einer der ersten Haushersteller zusammen mit dem TÜV Rheinland und der Sentinel Haus Holding eine genormte Raumluftmessung an, die auf der Grundlage international anerkannter Vorsorgewerte die wohngesundheitliche Qualität des Hauses durch eine Prüfbescheinigung dokumentiert.

Der Hauptbaustoff der wohngesunden und energieeffizienten Holz-Fertighäuser, der natürliche Rohstoff Holz, stammt aus PEFC-zertifizierter, nachhaltiger Fortwirtschaft der Region im Umkreis von etwa 60 Kilometern um den schwäbischen Firmensitz und wird im firmeneigenen Sägewerk ohne chemischen Holzschutz zu hochwertigen wohngesunden Bau- und Werkstoffen veredelt und weiterverarbeitet. Das garantiert sehr kurze Transportwege, eine geringe Umweltbelastung und stärkt die Wirtschaftskraft der Region. Zwischen 40 und 60 Prozent des veredelten Holzes findet beim Bau der Schwörer-Häuser Verwendung, der andere Teil der Holzprodukte geht unter der Marke SchwörerHolz in den Fachhandel.

Alle im Betrieb anfallenden Resthölzer werden in einer Kaskadennutzung entweder im unternehmenseigenen Biomasseheizkraftwerk genutzt oder der stofflichen Verwertung zugeführt. Das Ergebnis ist eine CO2-neutrale Energieversorgung, die den Produktionswärme- und Heizbedarf des Werks in Hohenstein-Oberstetten deckt und zusätzlich noch Wärme für angrenzendes Gewerbe bereitstellt. Darüber hinaus wird Ökostrom aus dem Biomasse-Kraftwerk und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Produktionshalle ins Stromnetz eingespeist. Dieser Aspekt ist Teil der Schwörer-Strategie, die Umweltbelastungen durch ein nachhaltiges Produktionskonzept über den gesamten Produktlebenszyklus vom Baumstamm bis zum fertigen Haus so gering wie möglich zu halten.

Mit Qualität und designorientierter Architektur, die Tradition und Moderne geschickt miteinander verbindet, nimmt SchwörerHaus eine führende Position in der Hausbaubranche ein. In Zusammenarbeit mit Architekten aus der Region werden alle Schwörer-Häuser individuell auf die Wünsche der jeweiligen Baufamilie abgestimmt. Dank eigener Kellerfertigung und Designschreinerei bilden alle Entwürfe vom Fundament bis zum Dach eine maßgeschneiderte Einheit – ob Satteldach-Klassiker oder Bauhaus-Kubus. So verbinden sich die Vorteile einer kurzen Bauzeit von ein bis zwei Tagen für die witterungsfeste Gebäudehülle mit einer attraktiven Architektur und einer hochwertigen, einfallsreichen Innenausstattung. Zahlreiche Patente und Auszeichnungen im Bereich Umweltschutz, Architektur, Konstruktion und Service beweisen die Innovationskraft des Unternehmens. Als Klimaschutzunternehmen ist SchwörerHaus Botschafter für eine nachhaltige Produktions- und Lebensweise.

Wer heute baut, sucht vor allem einen zuverlässigen Baupartner, eine sorgfältige Ausführung und Finanzierungssicherheit. Für diese Attribute steht SchwörerHaus: Fertigstellungs- und Festpreisgarantie, Preistransparenz, kundenfreundliche Finanzierungskonditionen und eine detaillierte Bau- und Leistungsbeschreibung schaffen Vertrauen. Mit 30 Jahren Garantie auf die tragende Konstruktion sowie einem eigenen Kunden- und Modernisierungsservice zeigt das Familienunternehmen seinen Willen zur lebenslangen Partnerschaft mit seinen Kunden.

SchwörerHaus KG, Hans-Schwörer-Straße 8, 72531 Hohenstein-Oberstetten, +49 7387 160, @ info@schwoerer.de, www.schwoererhaus.de

