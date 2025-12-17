Kontakt
SchwörerHaus gewinnt „Haus des Jahres 2026“ mit Aktionshaus im Landhausstil

Gold-Auszeichnung in der Kategorie „Klein & Fein“ für individuell gestaltetes Kundenhaus

Auszeichnung für SchwörerHaus: Beim renommierten Wettbewerb Haus des Jahres 2026 des Family Home Verlags wurde ein Schwörer-Aktionshaus im Landhausstil mit Gold in der Kategorie „Klein & Fein“ ausgezeichnet. Prämiert wurde das Kundenhaus der Familie Moser, das durch intelligente Planung, gestalterische Vielfalt und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis punktet.

Preisgekröntes Aktionshaus im Landhausstil: individuell geplant, dörflich integriert

Das Gewinnerhaus zeigt eindrucksvoll, wie viel gestalterische Freiheit ein Schwörer-Aktionshaus bieten kann. Zwar war der Grundriss festgelegt, doch in Ausstattung, Stil und Details konnte die Bauherrschaft ihre persönlichen Vorstellungen vollständig umsetzen: Landhaustreppe, Sitzfenster, Holzoptik und eine klare architektonische Haltung prägen das Haus.

Gebaut wurde auf einem Familiengrundstück in Oberbayern – im Garten eines ehemaligen Bauernhofs. Ziel war es, ein Eigenheim zu schaffen, das sich harmonisch ins dörfliche Umfeld einfügt und zugleich modernen Wohnkomfort bietet. Entstanden ist ein Satteldach-Klassiker mit Teilholzfassade, sichtbaren Pfettenköpfen und ausgewogenen Proportionen, der regionale Baukultur zeitgemäß interpretiert.

Vom Wohnungsmangel zum Eigenheim: der Weg zum Hausbau

Ausgangspunkt war die erfolglose Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Die Idee, selbst zu bauen, nahm Gestalt an, als innerhalb der Familie ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stand. Nach sorgfältiger Budgetprüfung fiel die Entscheidung für ein schlüsselfertiges Haus, um Bauzeit und Eigenleistung überschaubar zu halten.

Mehrere Musterhausbesuche führten schließlich zu SchwörerHaus. Ausschlaggebend waren die Holzständerbauweise, die gleichbleibend hohe Qualität, transparente Kostenkommunikation und das Aktionshausprogramm mit attraktiver Ausstattung zum Festpreis.

Vertrauen durch Transparenz: Entscheidung für SchwörerHaus

Ein Besuch im Schwörer-Musterhaus im Bauzentrum Poing sowie am Firmenhauptsitz in Hohenstein-Oberstetten festigte die Entscheidung. Werksführung, Musterhäuser und Ausstattungszentrum vermittelten ein umfassendes Bild von Bauweise, Materialqualität und Gestaltungsmöglichkeiten. Besonders überzeugend: die Nutzung regionaler Hölzer, moderne Produktionsprozesse und eine breite Auswahl an Bodenbelägen bereits im Standard, sowie die Option von schönen und kostengünstigen Holzverschalungen.

Auch die persönliche Beratung spielte eine zentrale Rolle. Die verlässliche, transparente Begleitung – insbesondere bei Kostenfragen – schuf Vertrauen und Planungssicherheit.

Skandinavische Leichtigkeit trifft bayerische Tradition

Gestalterisch orientiert sich das Haus an einem skandinavisch inspirierten Wohnstil mit bayerischen Akzenten. Helle Räume, reduzierte Materialien und eine klare Farbpalette aus Weiß und Eichenholzoptik bilden die Basis. Akzente setzen individuelle Details wie eine in Eigenleistung maßgefertigte Eingangsüberdachung aus Holz oder die bewusst moderne Fenstergestaltung ohne Fensterläden.

Im Inneren spiegelt sich der persönliche Stil der Bauherrschaft wider: Zwei Sitzfenster mit integrierten Stauraumlösungen laden zum Lesen und Verweilen ein, eine Landhaustreppe wird zum emotionalen Mittelpunkt des Hauses. Ein bewusst kontrastreich gestaltetes Schlafzimmer setzt einen individuellen Akzent und ergänzt das ansonsten zurückhaltende Wohnkonzept.

Durchdachte Planung bis ins Detail

Funktionalität und Ästhetik gingen bei der Planung Hand in Hand – insbesondere bei der Fensteranordnung, die sowohl innen als auch außen stimmig wirken sollte. Aufgrund der Grundstücksgegebenheiten entschied sich das Paar für einen Keller, der zusätzlichen Stauraum und eine praktische Speisekammer ermöglichte.

Ein weiterer Fokus lag auf dem Erhalt des gewachsenen Gartens. Durch präzise Planung konnte ein alter Walnussbaum bewahrt werden – ein zentrales Element des Grundstücks und Sinnbild für das gelungene Zusammenspiel von Haus und Natur.

Fazit: Ausgezeichnetes Wohnen im kleinen Maßstab

Das prämierte Schwörer-Aktionshaus zeigt, dass kompakte Häuser keineswegs Verzicht bedeuten müssen. Im Gegenteil: Durch intelligente Planung, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und architektonisches Feingefühl entstand ein Zuhause, das Funktionalität, Stil und Wirtschaftlichkeit vereint – und damit zu Recht als Haus des Jahres 2026 in der Kategorie „Klein & Fein“ ausgezeichnet wurde.

Alle Infos und Grundrisse zum Haus gibt es hier.

SchwörerHaus KG

Die Schwörer-Unternehmensgruppe wurde 1950 gegründet. Heute zählt das Familien-unternehmen mit ca. 1.730 Beschäftigten an bundesweit sieben Standorten zu einem der führenden Unternehmen der Fertighausbranche. Am Firmensitz im schwäbischen Hohenstein-Oberstetten werden jährlich zwischen 800 und 1.000 Eigenheime geplant und computer-gestützt gefertigt und in ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern wie der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, Österreich und Luxemburg schlüsselfertig errichtet – bis heute mehr als 46.000 Kundenhäuser.

Die Produktpalette umfasst neben den klassischen Holz-Fertighäusern, FlyingSpace-Wohnmodule, Mehrgeschossbauten in Hybridbauweise, Fertigbäder, Gewerbe- und Industriebau, Fertigteil-Keller, Spannbetondecken und weitere Betonfertigteile.

Hergestellt werden Schwörer-Häuser geschützt vor Wind und Wetter in der Werkshalle auf modernsten Fertigungsanlagen unter ständiger Güteüberwachung. SchwörerHaus bietet seinen Bauherrschaften als einer der ersten Haushersteller zusammen mit dem TÜV Rheinland und der Sentinel Haus Holding eine genormte Raumluftmessung an, die auf der Grundlage international anerkannter Vorsorgewerte die wohngesundheitliche Qualität des Hauses durch eine Prüfbescheinigung dokumentiert.

Der Hauptbaustoff der wohngesunden und energieeffizienten Holz-Fertighäuser, der natürliche Rohstoff Holz, stammt aus PEFC-zertifizierter, nachhaltiger Fortwirtschaft der Region im Umkreis von etwa 60 Kilometern um den schwäbischen Firmensitz und wird im firmeneigenen Sägewerk ohne chemischen Holzschutz zu hochwertigen wohngesunden Bau- und Werkstoffen veredelt und weiterverarbeitet. Das garantiert sehr kurze Transportwege, eine geringe Umweltbelastung und stärkt die Wirtschaftskraft der Region. Zwischen 40 und 60 Prozent des veredelten Holzes findet beim Bau der Schwörer-Häuser Verwendung, der andere Teil der Holzprodukte geht unter der Marke SchwörerHolz in den Fachhandel.

Alle im Betrieb anfallenden Resthölzer werden in einer Kaskadennutzung entweder im unternehmenseigenen Biomasseheizkraftwerk genutzt oder der stofflichen Verwertung zugeführt. Das Ergebnis ist eine CO2-neutrale Energieversorgung, die den Produktionswärme- und Heizbedarf des Werks in Hohenstein-Oberstetten deckt und zusätzlich noch Wärme für angrenzendes Gewerbe bereitstellt. Darüber hinaus wird Ökostrom aus dem Biomasse-Kraftwerk und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Produktionshalle ins Stromnetz eingespeist. Dieser Aspekt ist Teil der Schwörer-Strategie, die Umweltbelastungen durch ein nachhaltiges Produktionskonzept über den gesamten Produktlebenszyklus vom Baumstamm bis zum fertigen Haus so gering wie möglich zu halten.

Mit Qualität und designorientierter Architektur, die Tradition und Moderne geschickt miteinander verbindet, nimmt SchwörerHaus eine führende Position in der Hausbaubranche ein. In Zusammenarbeit mit Architekten aus der Region werden alle Schwörer-Häuser individuell auf die Wünsche der jeweiligen Baufamilie abgestimmt. Dank eigener Kellerfertigung und Designschreinerei bilden alle Entwürfe vom Fundament bis zum Dach eine maßgeschneiderte Einheit – ob Satteldach-Klassiker oder Bauhaus-Kubus. So verbinden sich die Vorteile einer kurzen Bauzeit von ein bis zwei Tagen für die witterungsfeste Gebäudehülle mit einer attraktiven Architektur und einer hochwertigen, einfallsreichen Innenausstattung. Zahlreiche Patente und Auszeichnungen im Bereich Umweltschutz, Architektur, Konstruktion und Service beweisen die Innovationskraft des Unternehmens. Als Klimaschutzunternehmen ist SchwörerHaus Botschafter für eine nachhaltige Produktions- und Lebensweise.

Wer heute baut, sucht vor allem einen zuverlässigen Baupartner, eine sorgfältige Ausführung und Finanzierungssicherheit. Für diese Attribute steht SchwörerHaus: Fertigstellungs- und Festpreisgarantie, Preistransparenz, kundenfreundliche Finanzierungskonditionen und eine detaillierte Bau- und Leistungsbeschreibung schaffen Vertrauen. Mit 30 Jahren Garantie auf die tragende Konstruktion sowie einem eigenen Kunden- und Modernisierungsservice zeigt das Familienunternehmen seinen Willen zur lebenslangen Partnerschaft mit seinen Kunden.

SchwörerHaus KG, Hans-Schwörer-Straße 8, 72531 Hohenstein-Oberstetten, +49 7387 160, @ info@schwoerer.de, www.schwoererhaus.de

