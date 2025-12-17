SchwörerHaus gewinnt „Haus des Jahres 2026“ mit Aktionshaus im Landhausstil
Gold-Auszeichnung in der Kategorie „Klein & Fein“ für individuell gestaltetes Kundenhaus
Preisgekröntes Aktionshaus im Landhausstil: individuell geplant, dörflich integriert
Das Gewinnerhaus zeigt eindrucksvoll, wie viel gestalterische Freiheit ein Schwörer-Aktionshaus bieten kann. Zwar war der Grundriss festgelegt, doch in Ausstattung, Stil und Details konnte die Bauherrschaft ihre persönlichen Vorstellungen vollständig umsetzen: Landhaustreppe, Sitzfenster, Holzoptik und eine klare architektonische Haltung prägen das Haus.
Gebaut wurde auf einem Familiengrundstück in Oberbayern – im Garten eines ehemaligen Bauernhofs. Ziel war es, ein Eigenheim zu schaffen, das sich harmonisch ins dörfliche Umfeld einfügt und zugleich modernen Wohnkomfort bietet. Entstanden ist ein Satteldach-Klassiker mit Teilholzfassade, sichtbaren Pfettenköpfen und ausgewogenen Proportionen, der regionale Baukultur zeitgemäß interpretiert.
Vom Wohnungsmangel zum Eigenheim: der Weg zum Hausbau
Ausgangspunkt war die erfolglose Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Die Idee, selbst zu bauen, nahm Gestalt an, als innerhalb der Familie ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stand. Nach sorgfältiger Budgetprüfung fiel die Entscheidung für ein schlüsselfertiges Haus, um Bauzeit und Eigenleistung überschaubar zu halten.
Mehrere Musterhausbesuche führten schließlich zu SchwörerHaus. Ausschlaggebend waren die Holzständerbauweise, die gleichbleibend hohe Qualität, transparente Kostenkommunikation und das Aktionshausprogramm mit attraktiver Ausstattung zum Festpreis.
Vertrauen durch Transparenz: Entscheidung für SchwörerHaus
Ein Besuch im Schwörer-Musterhaus im Bauzentrum Poing sowie am Firmenhauptsitz in Hohenstein-Oberstetten festigte die Entscheidung. Werksführung, Musterhäuser und Ausstattungszentrum vermittelten ein umfassendes Bild von Bauweise, Materialqualität und Gestaltungsmöglichkeiten. Besonders überzeugend: die Nutzung regionaler Hölzer, moderne Produktionsprozesse und eine breite Auswahl an Bodenbelägen bereits im Standard, sowie die Option von schönen und kostengünstigen Holzverschalungen.
Auch die persönliche Beratung spielte eine zentrale Rolle. Die verlässliche, transparente Begleitung – insbesondere bei Kostenfragen – schuf Vertrauen und Planungssicherheit.
Skandinavische Leichtigkeit trifft bayerische Tradition
Gestalterisch orientiert sich das Haus an einem skandinavisch inspirierten Wohnstil mit bayerischen Akzenten. Helle Räume, reduzierte Materialien und eine klare Farbpalette aus Weiß und Eichenholzoptik bilden die Basis. Akzente setzen individuelle Details wie eine in Eigenleistung maßgefertigte Eingangsüberdachung aus Holz oder die bewusst moderne Fenstergestaltung ohne Fensterläden.
Im Inneren spiegelt sich der persönliche Stil der Bauherrschaft wider: Zwei Sitzfenster mit integrierten Stauraumlösungen laden zum Lesen und Verweilen ein, eine Landhaustreppe wird zum emotionalen Mittelpunkt des Hauses. Ein bewusst kontrastreich gestaltetes Schlafzimmer setzt einen individuellen Akzent und ergänzt das ansonsten zurückhaltende Wohnkonzept.
Durchdachte Planung bis ins Detail
Funktionalität und Ästhetik gingen bei der Planung Hand in Hand – insbesondere bei der Fensteranordnung, die sowohl innen als auch außen stimmig wirken sollte. Aufgrund der Grundstücksgegebenheiten entschied sich das Paar für einen Keller, der zusätzlichen Stauraum und eine praktische Speisekammer ermöglichte.
Ein weiterer Fokus lag auf dem Erhalt des gewachsenen Gartens. Durch präzise Planung konnte ein alter Walnussbaum bewahrt werden – ein zentrales Element des Grundstücks und Sinnbild für das gelungene Zusammenspiel von Haus und Natur.
Fazit: Ausgezeichnetes Wohnen im kleinen Maßstab
Das prämierte Schwörer-Aktionshaus zeigt, dass kompakte Häuser keineswegs Verzicht bedeuten müssen. Im Gegenteil: Durch intelligente Planung, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und architektonisches Feingefühl entstand ein Zuhause, das Funktionalität, Stil und Wirtschaftlichkeit vereint – und damit zu Recht als Haus des Jahres 2026 in der Kategorie „Klein & Fein“ ausgezeichnet wurde.
Alle Infos und Grundrisse zum Haus gibt es hier.