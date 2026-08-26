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SchwörerHaus erhält Best Managed Companies Award 2026

Auszeichnung für hervorragende Unternehmensführung

(lifePR) (Hohenstein, )
SchwörerHaus darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Das Familienunternehmen aus Hohenstein wurde in Frankfurt am Main mit dem renommierten Best Managed Companies Award 2026 ausgezeichnet. Geschäftsführer Johannes Schwörer und Marketingleiter Andreas Steiner nahmen die Ehrung im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung persönlich entgegen.

Der Award gilt als eine der bedeutendsten Anerkennungen für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Er wird gemeinsam von Deloitte Private, UBS, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) vergeben – an Unternehmen, die durch unternehmerische Weitsicht, Innovationskraft und nachhaltiges Handeln überzeugen. Für SchwörerHaus ist diese Auszeichnung eine besondere Anerkennung der täglichen Arbeit und des Engagements aller Mitarbeitenden.

SchwörerHaus ist eine Best Managed Company 2026

Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die in den Bereichen Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur & Commitment sowie Finanzen & Governance herausragende Leistungen zeigen. Besonders in herausfordernden Zeiten sind eine klare Zukunftsorientierung, verantwortungsvolles Handeln und starke Unternehmenswerte entscheidende Erfolgsfaktoren.

Mit dem Best Managed Companies Award zeichnen Deloitte Private, UBS, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. hervorragend geführte Unternehmen aus – als Ansporn und Vorbild für andere, die Zukunft ebenfalls mit strategischem Weitblick, Innovationskraft, einer nachhaltigen Führungskultur und guter Unternehmensführung zu gestalten.

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Best Managed Companies ist seine Internationalität: Best Managed Companies wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen und ist inzwischen in mehr als 45 Ländern erfolgreich eingeführt worden.

Welche Anforderungen müssen Unternehmen erfüllen, die sich für den Award bewerben?

Zu den Grundvoraussetzungen zählen ein Mindestjahresumsatz von 150 Mio. Euro sowie der Hauptsitz des Unternehmens in Deutschland. Darüber hinaus müssen die Bewerber mittelständisch geprägt oder Familienunternehmen sein und in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung vorweisen.

Wie wurden die Preisträger des Best Managed Companies Award ermittelt?

Im ersten Schritt füllten die teilnehmenden Unternehmen einen Online-Fragebogen aus, in dem grundlegende Unternehmensdaten erhoben und die generelle Aufstellung in den inhaltlichen Kernbereichen des Awards abgefragt wurden.

Nach Durchsicht und erster Bewertung der Bewerbungsunterlagen wurden ausgewählte Unternehmen zu einem persönlichen Coaching eingeladen. In mehrstündigen Interviews wurden sie intensiv auf ihre Exzellenz in den vier Kernbereichen Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur & Commitment sowie Finanzen & Governance geprüft.

Auf Basis der Bewerbungsunterlagen sowie der Auswertungen aus den persönlichen Interviews definierte der Expertenrat des Best Managed Companies Award eine Shortlist. Anschließend wählte eine Jury daraus die Preisträger aus.

„Selten war exzellente Unternehmensführung wichtiger als in diesen bewegten Zeiten. Best Managed Companies wie SchwörerHaus setzen dabei Maßstäbe in puncto Agilität und Resilienz: Sie reagieren schnell auf die gegenwärtigen multiplen Veränderungen und begreifen Wandel stets auch als Gestaltungsauftrag. In einem Umfeld, in dem Vertrautes immer mehr ins Wanken gerät, verdienen diese Merkmale besondere Anerkennung. Mit dem Best Managed Companies Award zeichnen wir Unternehmen aus, die vorangehen, mutig handeln und damit großartige Vorbilder für den deutschen Mittelstand sind. SchwörerHaus handelt mit einer Zuversicht, die Orientierung gibt – heute mehr denn je.", sagt Dr. Christine Wolter, Partnerin bei Deloitte und Lead Deloitte Private.

Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und bedanken uns beim gesamten SchwörerHaus-Team für das tägliche Engagement für unser Unternehmen!

SchwörerHaus KG

Die Schwörer-Unternehmensgruppe wurde 1950 gegründet. Heute zählt das Familien-unternehmen mit ca. 1.730 Beschäftigten an bundesweit sieben Standorten zu einem der führenden Unternehmen der Fertighausbranche. Am Firmensitz im schwäbischen Hohenstein-Oberstetten werden jährlich zwischen 800 und 1.000 Eigenheime geplant und computer-gestützt gefertigt und in ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern wie der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, Österreich und Luxemburg schlüsselfertig errichtet – bis heute mehr als 46.000 Kundenhäuser.

Die Produktpalette umfasst neben den klassischen Holz-Fertighäusern, FlyingSpace-Wohnmodule, Mehrgeschossbauten in Hybridbauweise, Fertigbäder, Gewerbe- und Industriebau, Fertigteil-Keller, Spannbetondecken und weitere Betonfertigteile.

Hergestellt werden Schwörer-Häuser geschützt vor Wind und Wetter in der Werkshalle auf modernsten Fertigungsanlagen unter ständiger Güteüberwachung. SchwörerHaus bietet seinen Bauherrschaften als einer der ersten Haushersteller zusammen mit dem TÜV Rheinland und der Sentinel Haus Holding eine genormte Raumluftmessung an, die auf der Grundlage international anerkannter Vorsorgewerte die wohngesundheitliche Qualität des Hauses durch eine Prüfbescheinigung dokumentiert.

Der Hauptbaustoff der wohngesunden und energieeffizienten Holz-Fertighäuser, der natürliche Rohstoff Holz, stammt aus PEFC-zertifizierter, nachhaltiger Fortwirtschaft der Region im Umkreis von etwa 60 Kilometern um den schwäbischen Firmensitz und wird im firmeneigenen Sägewerk ohne chemischen Holzschutz zu hochwertigen wohngesunden Bau- und Werkstoffen veredelt und weiterverarbeitet. Das garantiert sehr kurze Transportwege, eine geringe Umweltbelastung und stärkt die Wirtschaftskraft der Region. Zwischen 40 und 60 Prozent des veredelten Holzes findet beim Bau der Schwörer-Häuser Verwendung, der andere Teil der Holzprodukte geht unter der Marke SchwörerHolz in den Fachhandel.

Alle im Betrieb anfallenden Resthölzer werden in einer Kaskadennutzung entweder im unternehmenseigenen Biomasseheizkraftwerk genutzt oder der stofflichen Verwertung zugeführt. Das Ergebnis ist eine CO2-neutrale Energieversorgung, die den Produktionswärme- und Heizbedarf des Werks in Hohenstein-Oberstetten deckt und zusätzlich noch Wärme für angrenzendes Gewerbe bereitstellt. Darüber hinaus wird Ökostrom aus dem Biomasse-Kraftwerk und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Produktionshalle ins Stromnetz eingespeist. Dieser Aspekt ist Teil der Schwörer-Strategie, die Umweltbelastungen durch ein nachhaltiges Produktionskonzept über den gesamten Produktlebenszyklus vom Baumstamm bis zum fertigen Haus so gering wie möglich zu halten.

Mit Qualität und designorientierter Architektur, die Tradition und Moderne geschickt miteinander verbindet, nimmt SchwörerHaus eine führende Position in der Hausbaubranche ein. In Zusammenarbeit mit Architekten aus der Region werden alle Schwörer-Häuser individuell auf die Wünsche der jeweiligen Baufamilie abgestimmt. Dank eigener Kellerfertigung und Designschreinerei bilden alle Entwürfe vom Fundament bis zum Dach eine maßgeschneiderte Einheit – ob Satteldach-Klassiker oder Bauhaus-Kubus. So verbinden sich die Vorteile einer kurzen Bauzeit von ein bis zwei Tagen für die witterungsfeste Gebäudehülle mit einer attraktiven Architektur und einer hochwertigen, einfallsreichen Innenausstattung. Zahlreiche Patente und Auszeichnungen im Bereich Umweltschutz, Architektur, Konstruktion und Service beweisen die Innovationskraft des Unternehmens. Als Klimaschutzunternehmen ist SchwörerHaus Botschafter für eine nachhaltige Produktions- und Lebensweise.

Wer heute baut, sucht vor allem einen zuverlässigen Baupartner, eine sorgfältige Ausführung und Finanzierungssicherheit. Für diese Attribute steht SchwörerHaus: Fertigstellungs- und Festpreisgarantie, Preistransparenz, kundenfreundliche Finanzierungskonditionen und eine detaillierte Bau- und Leistungsbeschreibung schaffen Vertrauen. Mit 30 Jahren Garantie auf die tragende Konstruktion sowie einem eigenen Kunden- und Modernisierungsservice zeigt das Familienunternehmen seinen Willen zur lebenslangen Partnerschaft mit seinen Kunden.

SchwörerHaus KG, Hans-Schwörer-Straße 8, 72531 Hohenstein-Oberstetten, +49 7387 160, @ info@schwoerer.de, www.schwoererhaus.de

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