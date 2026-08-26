SchwörerHaus erhält Best Managed Companies Award 2026
Auszeichnung für hervorragende Unternehmensführung
Der Award gilt als eine der bedeutendsten Anerkennungen für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Er wird gemeinsam von Deloitte Private, UBS, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) vergeben – an Unternehmen, die durch unternehmerische Weitsicht, Innovationskraft und nachhaltiges Handeln überzeugen. Für SchwörerHaus ist diese Auszeichnung eine besondere Anerkennung der täglichen Arbeit und des Engagements aller Mitarbeitenden.
SchwörerHaus ist eine Best Managed Company 2026
Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die in den Bereichen Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur & Commitment sowie Finanzen & Governance herausragende Leistungen zeigen. Besonders in herausfordernden Zeiten sind eine klare Zukunftsorientierung, verantwortungsvolles Handeln und starke Unternehmenswerte entscheidende Erfolgsfaktoren.
Mit dem Best Managed Companies Award zeichnen Deloitte Private, UBS, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. hervorragend geführte Unternehmen aus – als Ansporn und Vorbild für andere, die Zukunft ebenfalls mit strategischem Weitblick, Innovationskraft, einer nachhaltigen Führungskultur und guter Unternehmensführung zu gestalten.
Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Best Managed Companies ist seine Internationalität: Best Managed Companies wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen und ist inzwischen in mehr als 45 Ländern erfolgreich eingeführt worden.
Welche Anforderungen müssen Unternehmen erfüllen, die sich für den Award bewerben?
Zu den Grundvoraussetzungen zählen ein Mindestjahresumsatz von 150 Mio. Euro sowie der Hauptsitz des Unternehmens in Deutschland. Darüber hinaus müssen die Bewerber mittelständisch geprägt oder Familienunternehmen sein und in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung vorweisen.
Wie wurden die Preisträger des Best Managed Companies Award ermittelt?
Im ersten Schritt füllten die teilnehmenden Unternehmen einen Online-Fragebogen aus, in dem grundlegende Unternehmensdaten erhoben und die generelle Aufstellung in den inhaltlichen Kernbereichen des Awards abgefragt wurden.
Nach Durchsicht und erster Bewertung der Bewerbungsunterlagen wurden ausgewählte Unternehmen zu einem persönlichen Coaching eingeladen. In mehrstündigen Interviews wurden sie intensiv auf ihre Exzellenz in den vier Kernbereichen Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur & Commitment sowie Finanzen & Governance geprüft.
Auf Basis der Bewerbungsunterlagen sowie der Auswertungen aus den persönlichen Interviews definierte der Expertenrat des Best Managed Companies Award eine Shortlist. Anschließend wählte eine Jury daraus die Preisträger aus.
„Selten war exzellente Unternehmensführung wichtiger als in diesen bewegten Zeiten. Best Managed Companies wie SchwörerHaus setzen dabei Maßstäbe in puncto Agilität und Resilienz: Sie reagieren schnell auf die gegenwärtigen multiplen Veränderungen und begreifen Wandel stets auch als Gestaltungsauftrag. In einem Umfeld, in dem Vertrautes immer mehr ins Wanken gerät, verdienen diese Merkmale besondere Anerkennung. Mit dem Best Managed Companies Award zeichnen wir Unternehmen aus, die vorangehen, mutig handeln und damit großartige Vorbilder für den deutschen Mittelstand sind. SchwörerHaus handelt mit einer Zuversicht, die Orientierung gibt – heute mehr denn je.", sagt Dr. Christine Wolter, Partnerin bei Deloitte und Lead Deloitte Private.
Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und bedanken uns beim gesamten SchwörerHaus-Team für das tägliche Engagement für unser Unternehmen!