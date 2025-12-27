Doppelt sparen: 10.000€ Schwörer-BauBooster ergänzt neue KfW-Förderung für Effizienzhaus 55 perfekt
Limitierte Aktion für energieeffizientes Bauen mit zusätzlichem finanziellen Vorteil
Perfekt kombinierbar für alle, die beim Hausbau doppelt sparen möchten.
Effizient bauen, nachhaltig wohnen und finanziell sparen
Unabhängig davon, ob der Wunsch nach moderner Architektur oder einem klassischen Wohnkonzept besteht: Wer jetzt baut, investiert in ein zukunftsfähiges, energieeffizientes und nachhaltiges Eigenheim. Gleichzeitig bietet der Schwörer-BauBooster einen echten finanziellen Mehrwert – zusätzlich und unabhängig von staatlichen Förderprogrammen.
Limitiert und zeitlich befristet: BauBooster nur für 200 Häuser
Die exklusive Schwörer-Aktion ist streng limitiert: Lediglich 200 Schwörer-Häuser profitieren vom attraktiven 10.000 € BauBooster. Eine frühzeitige Entscheidung lohnt sich daher, um sich diesen Vorteil zu sichern.
Interessierte Bauherren erhalten weitere Informationen im persönlichen Gespräch mit der Schwörer-Bauberatung, die gerne zu Fördermöglichkeiten, Kombinationsoptionen und dem passenden Effizienzhaus berät.
Jetzt den Schwörer-BauBooster nutzen und dem Traum vom Eigenheim einen entscheidenden Schritt näherkommen.
*Die Aktion ist auf 200 Schwörer-Häuser limitiert (gültig bis max. 31.01.2026).