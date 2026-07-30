Mund.art-Festival im Gedenkjahr für den Dialekt-Patron Sebastian Blau
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Das in dieser Zusammensetzung einmalige Mund.art-Festival startet mit dem MundArt-Brettle und Peter Nagel am Donnerstag, 24.September um 19.30 Uhr in der Gastätte Eintracht. Die nächste Attraktion ist das schwäbische Mund.art-Fest am Freitag, 25. September um 19 Uhr in der Baisinger Schloss-Scheuer, wo der Autor Hanno Kluge und Liedermacher Toni Tauscher als Duo Knitz & Liederlich, Markus Zipperle und Werner Schwarz als "Pfeffele & Zipperle" gastieren.
Zum Höhepunkt des Wochenendes wird die Schwäbische Mund.art-Gala am Samstag, 26. September um 19 Uhr im Kulturzentrum Zehntscheuer. Gleich acht Preisträger:innen verschiedener Sparten kommen auf die Bühne: Die "Blau-Buaba" Patrick Nagel und Marco Truffner, der Barde Pius Jauch, die Liedermacherin Elena Seeger, die Literatinnen Susanne Zimmerer und Marion Kinzig sowie der Poet Klaus Schmidt und als Highlight die vielfach preisgekrönte Kabarettistin Marlies Blume.
Der Sonntag, 27. September beginnt um 10.30 Uhr im Oberndorfer Sonnenzentrum mit einem besinnlichen, ökumenischen Gottesdienst des Teams "Schwäbische Kirch", musikalisch begleitet durch den Pianisten Dr. Johannes Hub. Beim anschließenden Frühschoppen gibt es zu Getränken, Vesper und Musik eine offene Bühne für Dialektvorträge.
Das Mund.art-Festival endet mit einer Film-Soiree im Kino im Waldhorn. Um 18 Uhr werden unter dem Titel "I muss net nach Florida" acht Kurzfilme aus dem Blaupreiswettbewerb des Jahres 2022 gezeigt. Um 20 Uhr folgt zum Ausklang der Kinofilm "Do goht dr Doig" des Blaupreisträgers Frieder Scheiffele (Schwabenlandfilm).
Vorverkauf:
Mund.art-Abend (24.9.) Eintritt 14 Euro bei der WTG am Rottenburger Marktplatz
sowie online unter www.eventim.de oder bei www.mund-art.de/unser-ticket-lädle
Abendkasse 16 €
Mund.art-Fest in Baisingen (25.9.) Eintritt 14 Euro bei der WTG am Rottenburger Marktplatz, im Baisinger Rathaus sowie online unter www.eventim.de oder bei www.mund-art.de/unser-ticket-lädle - Abendkasse 16 Euro
Mund.art-Gala (26.9.) Eintritt 16 Euro bei der WTG am Rottenburger Marktplatz, sowie online unter www.eventim.de oder bei www.mund-art.de/unser-ticket-lädle - Abendkasse 18 Euro
Schwäbische Film-Soiree (27.9.) Eintritt 8 € erm. 6 € (Kinokasse) oder unter
https://kinotickets.express/rottenburg_waldhorn/booking/18527 für I muss net nach Florida;
https://kinotickets.express/rottenburg_waldhorn/sale/tickets/18528 für Do goht dr Doig
Eintritt zum Sonderpreis für beide Vorstellungen 14 € erm. 10 € nur an der Kinokasse erhältlich.
Informationen unter www.mund-art.de und www.sebastian-blau-preis.de