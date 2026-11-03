Weihnachtsmärkte mit besonderer Kulisse im Schwarzwald
Weihnachtsmarkt auf Deutschlands größtem Marktplatz
Er misst 219 x 216 Meter, wurde 1599 nach den Plänen von Baumeister Heinrich Schickhardt erbaut und sein Grundriss ist dem Mühlebrettspiel nachempfunden: Der Freudenstädter Marktplatz ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch der größte Marktplatz Deutschlands. Umsäumt ist er von Arkadengängen, die im Stil der Spätrenaissance entworfen wurden und die dank ihrer Beleuchtung für ein schönes Ambiente sorgen. Der Obere Marktplatz lädt mit seinen Einzelhandelsgeschäften zum Bummeln ein – und verwandelt sich vom 3. bis 20. Dezember 2026 (jeweils donnerstags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr) dank schön geschmückter und erleuchteter Hütten in einen Weihnachtsmarkt. Handgefertigtes Kunsthandwerk und weihnachtliche Spezialitäten warten auf die Besucher. www.freudenstadt.de/tourismus
„Singender Weihnachtsbaum“ in Waldkirch
Mit dem „Singenden Weihnachtsbaum“ öffnet sich vom 4. bis 13. Dezember 2026 in der „Orgelstadt“ Waldkirch wieder ein besonderes Türchen zur Advents- und Weihnachtszeit: Die Chormitglieder stehen dabei auf mehreren Ebenen eines rund zehn Meter hohen „Weihnachtsbaums“ vor der historischen Stiftskulisse zwischen Elztalmuseum und St. Margarethenkirche. Die Chöre präsentieren traditionelle Weihnachtslieder ebenso wie Jazz-, Pop- und Gospeltitel. Ein feiner Weihnachtsmarkt mit vorwiegend regionalen Angeboten vervollständigt das Adventserlebnis im „ZweiTälerLand“. Ein stimmungsvoller Treffpunkt für alle Generationen. www.singender-weihnachtsbaum.de
Weihnachtsdorf im Vogtsbauernhof
Zum Jahresausklang öffnet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach/Schwarzwaldbahn noch einmal seine Tore: Vom 11. bis 13. Dezember 2026 lädt das Weihnachtsdorf in die stimmungsvolle Atmosphäre der kunstvoll beleuchteten historischen Schwarzwaldhöfe ein. Über 40 Aussteller präsentieren traditionelles Handwerk und regionale Produkte. www.vogtsbauernhof.de
Baden-Badener Christkindelsmarkt
Die elegante Bäderstadt Baden-Baden galt im 19. Jahrhundert als „Sommerhauptstadt Europas“. Bekannt wurde die Stadt durch die Thermalbäder, das wunderschöne alte römisch-irische Friedrichsbad mit Wandmosaiken und die moderne Caracalla-Therme; aber auch durch die imposante historische Trinkhalle mit korinthischen Säulen und nicht zuletzt durch das Casino. Der Baden-Badener Christkindelsmarkt vom 26. November 2026 bis 7. Januar 2027 ist in eines der schönsten Areale der Stadt eingebettet und nicht nur willkommener Treffpunkt, sondern auch ein Ort des „vorweihnachtlichen Erlebens“. Gleich am Anfang der Lichtentaler Allee beginnt der Zauber: Vor dem Kurhaus funkeln stimmungsvolle Lichter und neben den exklusiven Kolonnaden-Geschäften warten festlich geschmückte Hütten. Neben feinsten Köstlichkeiten finden Gäste ausgefallenes Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, Krippen, exklusive Gourmet-Iglus und vieles mehr. Bei geführten Touren lässt sich noch tiefer in den Winterzauber eintauchen. Familien können sich wieder über die Weihnachts-Backstube für Kinder freuen, die auf der Fieserbrücke zu finden ist, ebenso wie das historische Kinderkarussell, das Kinder-Riesenrad, eine Kinder-Eisenbahn und der Himmelsbriefkasten. www.baden-baden.com/christkindelsmarkt
Ottenhöfener Weihnachtsmarkt mit „Adventsdampf“
Mit Volldampf in den Advent geht es in Ottenhöfen: Am 12. und 13. Dezember 2026 verwandelt sich der Kurpark in ein liebevoll gestaltetes Weihnachtsdorf, geprägt von Vereinen, traditionellem Handwerk und echter Schwarzwälder Gastfreundschaft. Ein Höhepunkt am 13. Dezember ist die Ankunft des Nikolaus mit dem historischen Dampfzug des Achertäler Eisenbahnvereins. Schon die nostalgische Fahrt von Achern durch das winterliche Achertal ist ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Im Kurpark angekommen, verteilt der Nikolaus kleine Überraschungen an die Kinder. www.achertal.de
„Winterzeit“ vor dem Karlsruher Schloss
Karlsruhe ist der Prototyp einer Planstadt des 18. Jahrhunderts – im ursprünglichen Grundriss verlaufen die Straßen fächerförmig: Sie beginnen am Karlsruher Schloss, das im Zentrum steht. Von vielen Straßenzügen aus kann man deshalb auf die klassizistische Stadtresidenz blicken. Auch die „Stadtwerke Karlsruhe Winterzeit“ macht sich diese besondere Kulisse zunutze: Auf dem Schlossplatz warten vom 23. November 2026 bis 24. Januar 2027 eine große Eisfläche und eine Stockschieß-Arena mit bestem Blick auf eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Vom 23. November bis 23. Dezember 2026 punktet zudem der Christkindlesmarkt auf dem Markt- und Friedrichsplatz in der Innenstadt mit kulinarischen Köstlichkeiten, Glühwein und gemütlicher Atmosphäre. www.karlsruhe-erleben.de/weihnachtsstadt
Zauberhafte Altstadtweihnacht im Lichterglanz beidseits des Rheins
Hell und strahlend präsentiert sich Laufenburg an der Schweizer Grenze für die Altstadtweihnacht vom 18. bis 20. Dezember 2026: Ein grenzüberschreitender Bummel durch die gleichnamigen Altstädte beidseits des Rheins ist schließlich ein besonderes Erlebnis: Vom Rathausvorplatz im badischen Laufenburg aus geht es hinab durchs liebevoll geschmückte Städtle, über die Laufenbrücke und den Rhein hinweg zum Laufenplatz und bis zum Marktplatz in das Städtchen der schweizerischen Schwesterstadt. Musikalische Unterhaltung durch Musikvereine und Chöre, kulinarische Genüsse, ein großes Angebot an Kunstgewerbe und Kinderprogramm bieten in einer gemütlichen Atmosphäre ein buntes Unterhaltungsprogramm. www.laufenburg.de/tourismus
„Kulinarischer Wintermarkt“ in Haslach
Ihre jahrhundertealte Historie ist der Fachwerkaltstadt von Haslach noch anzusehen: Denn nach einer ersten Hochblüte als Schwarzwälder Silberbergbaurevier entwickelte sich die Stadt im Kinzigtal ab dem 17. Jahrhundert zur Marktstadt weiter – ihre für die damalige Zeit breiten Marktstraßen und Plätze sind bis heute vollständig erhalten und sorgen zusammen mit den engen Wohn- und Handwerkergassen des Altstadtkerns für malerischen Flair. Innerhalb dieser Kulisse lädt der „Kulinarische Wintermarkt“ vom 18. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 täglich von 16 bis 22 Uhr (außer am 24. und 31. Dezember 2026) zu Köstlichkeiten und Spezialitäten ein, für die musikalische Begleitung ist gesorgt. Zudem empfiehlt sich ein Besuch am Rathaus, dort ist eine Großkrippe mit lebendigen Tieren zu bestaunen. www.schwarzwald-kinzigtal.info
Kuchenmarkt mit „Spitzweckendorf“ in Wolfach
Der Kuchenmarkt am 17. Dezember 2026 ist mit mehr als 400 Jahren Tradition einer der ältesten Jahrmärkte Wolfachs und bezieht seinen Charme nicht zuletzt von den speziellen, vor dem Rathaus erhältlichen „Spitzwecken“. Sie sind ein weniger süßes, Einback-ähnliches Gebäck aus der Region im mittleren Schwarzwald und werden von heimischen Bäckereien in den unterschiedlichsten Größen speziell für diesen Tag gebacken. Es ist heute noch Brauch, dass ein junger Mann seiner Geliebten an diesem Tag einen Spitzwecken überreicht. Und der Brauch sagt auch: Umso größer der Spitzwecken, desto größer die Liebe…Der größte „Spitzwecken“ wiegt über ein Kilo, kleinere und mittlere Größen gibt´s natürlich auch. Und daneben eine große Angebotspalette von Winterkleidung über Weihnachtsdekoration bis zu Kunsthandwerk. www.schwarzwald-kinzigtal.info
Deutschlands größter glutenfreier Weihnachtsmarkt in Sasbachwalden
Beim glutenfreien Weihnachtsmarkt vom 27.-29. November und 3.-6. Dezember 2026 im Kurpark von Sasbachwalden dürfen Zöliakie-Betroffene endlich mal nach Lust und Laune schlemmen: In weihnachtlich geschmückten Holzbuden präsentieren rund zwei Dutzend Aussteller unter der Regie des Gasthaus Bischenberg traditionelle Leckereien, von Lebkuchen, Kuchen und süßen Waffeln bis zu deftigen Spezialitäten wie Flammkuchen, Flammlachs, Maultaschen und Burger – allesamt glutenfrei, teilweise laktosefrei und vegan. Besonders an die von Zöliakie betroffenen Kinder ist auf Deutschlands größtem glutenfreien Weihnachtsmarkt gedacht: Wer mag, darf einen Lebkuchenmann mit allem „Drum und Dran“ verzieren. Oder dem Nikolaus ein Gedicht vortragen und dafür aus dem großen Sack beschenkt werden. Erwachsene können sich an liebevollem Kunsthandwerk aus der Region erfreuen. www.glutenfreier-weihnachtsmarkt.de
Gewandmeister, Kräuterfrauen und Co. in Burkheim
Im romantischen Stadtkern von Vogtsburg-Burkheim am Kaiserstuhl präsentieren sich vom 27. bis 29. November 2026 über hundert Aussteller mit ihren liebevoll dekorierten Marktständen, an denen kunsthandwerkliche Arbeiten, allerlei ausgefallene Weihnachtsgeschenke sowie kulinarische Köstlichkeiten und Glühweine einheimischer Winzer angeboten werden. Zahlreiche Weihnachtsbäume, tausende Lichter sowie musikalische Darbietungen und der Besuch des Nikolauses sorgen in historischem Ambiente für eine harmonische Adventsstimmung. Im Schloss und im Schlossgarten findet ein mittelalterlicher Markt statt, bei dem Gewandmeister, Kräuterfrauen, Bernstein- und Mineralienhändler sowie Hutmacher und andere fahrende Händler wie vor hunderten von Jahren ihre Waren feilbieten. Im mittelalterlichen Lager der Üsenberger Landsknechte und beim Rundgang mit dem Burkheimer Nachtwächter werden die Besucher in eine längst vergessene Zeit entführt. www.naturgarten-kaiserstuhl.de
Fürstlich, festlich, facettenreich: „Fürstenberg Weihnachtswelt“ in Donaueschingen
Der fürstliche Marstall in Donaueschingen bildet die festliche Kulisse für die „Fürstenberg Weihnachtswelt“ vom 26. bis 29. November 2026: Die Angebotspalette reicht von Wohntextilien über Schmuck, Mode und Delikatessen bis zu traditioneller Handwerkskunst. Weitere Höhepunkte sind die Vorführungen der Glasbläser und die feine Auswahl der Seidenmanufaktur. Live-Bands und traditionelle Jagdhornbläser sorgen für die facettenreiche musikalische Unterhaltung – und für die jüngsten Besucher ist eigens gesorgt: Ein Märchenerzähler, ein Zauberer und der Nikolaus höchstpersönlich geben sich die Ehre. www.fuerstenberg-weihnachtswelt.de
„Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst und Kunsthandwerk“ in Karlsruhe
Handgemachte Unikate, kreatives Design und außergewöhnliche Arbeiten finden Liebhaber des feinen Kunsthandwerks auf der „Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst und Kunsthandwerk“ im Regierungspräsidium am Rondellplatz in Karlsruhe. Rund 40 Aussteller auf zwei Etagen präsentieren vom 10. bis 13. Dezember 2026 eine Mischung aktueller Handwerkskunst: Die Palette reicht von Schmuck, Textil und Keramik bis zu Arbeiten aus Holz, Papier und Glas. Auch Aussteller aus dem Ausland sind mit dabei – ohnehin sind die Produzenten alle persönlich vor Ort, erklären ihre Macharten und Materialien und beraten gerne. www.weihnachtsmesse-karlsruhe.de
In der ältesten Stadt Baden-Württembergs: Weihnachtsmarkt in Rottweil
Von den Römern am Ostrand des Schwarzwaldes gegründet, ist Rottweil heute die älteste Stadt Baden-Württembergs und hat entsprechend viele kulturelle und historische Höhepunkte zu bieten. Besonders geprägt wird das gut erhaltene mittelalterliche Stadtbild durch das Münster Heilig Kreuz, die mit Erkern geschmückten Patrizierhäuser und das Schwarze Tor als Teil der früheren Stadtmauer. Inmitten dieser historischen Kulisse lockt vom 3. bis 13. Dezember 2026 der Weihnachtsmarkt zu einem Besuch: In feierlich geschmückten Hütten bieten Händler traditionelle Handwerkskunst an und die Rottweiler Chöre singen Weihnachtslieder. Die Kleinsten dürfen in der Kinderwerkstatt basteln und backen, für Fahrspaß sorgt zudem ein Kinderkarussell. Und dass die „Stadt der Türme“, wie Rottweil liebevoll genannt wird, neben viel Tradition auch Innovation zu bieten hat, beweist neben der 606 Meter langen Hängebrücke „Neckarline“ auch die höchste Besucherplattform Deutschlands in 232 Metern Höhe: Im insgesamt 246 Meter hohen „TK Elevator Testturm“ werden Aufzüge getestet. www.tourismus-rottweil.de
Hotzenwälder Weihnachtsmarkt am Klausenhof
Der Klausenhof in Großherrischwand ist eines der ältesten Häuser im Schwarzwald, dessen Ursprung bis in das Jahr 1424 zurückverfolgt werden kann. Heute ist das letzte strohgedeckte Hotzenhaus im Südschwarzwald ein Freilichtmuseum, das rund ums Jahr auch spannende Veranstaltungen bereithält : So bildet der Klausenhof die malerische Kulisse für den Hotzenwälder Weihnachtsmarkt am 5. Dezember 2026 (11-18 Uhr). Auf Besucher warten Stände mit weihnachtlichen Angeboten, das eigens für den Weihnachtsmarkt befeuerte Backhaus verströmt den verlockenden Duft frisch gebackener Köstlichkeiten. Für die kleinen Besucher gibt es ein besonderes Highlight – vielleicht treffen sie sogar den Nikolaus! www.hotzenwald-schwarzwald.de
Auf dem Münsterplatz: Altstadt-Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen
Schon von weitem sind die Doppeltürme des Münsters in Bad Säckingen zu erkennen. Im Zentrum der Stadt liegt der Münsterplatz, der von historischen Fassaden umgeben ist, und der vom 3. bis 6. Dezember 2026 zum Weihnachtsmarkt umfunktioniert wird. Zahlreiche regionale Aussteller bieten ihre Waren in weihnachtlich geschmückten Holzbuden an, bei den Produkten wird auf Regionalität, Vielfalt und Handwerk geachtet. So sind neben Selbstgestricktem und -gebackenem auch Kunsthandwerk, Schmuckstücke und Töpferarbeiten zu entdecken. Weihnachtsmarkt bedeutet in der „Trompeterstadt“ ganz im Süden der Ferienregion immer auch Musik und Unterhaltung: Auf der Bühne neben dem Münster dürfen Besucher auf Schulchöre, klingende Glocken und Stelzenläufer gespannt sein. Zudem empfiehlt sich ein kleiner Spaziergang zur nahegelegenen, längsten gedeckten Holzbrücke Europas, die Deutschland und die Schweiz miteinander verbindet. www.badsaeckingen.de
Wintermarkt in Schluchsee
Stilechter als mit dem historischen Dampfzug der 3-Seenbahn lässt sich der Schluchseer Wintermarkt wohl nicht ansteuern. Ganz in Ufernähe des größten Schwarzwald-Sees finden Besucher auf dem idyllischen Kirchplatz liebevoll geschmückte Hütten vor – die Angebotspalette reicht von Kulinarik und Kunsthandwerk bis zu regionalen Produkten. Live-Musik, Führungen und eine Laternenwanderung runden das Programm ab. Der Schluchseer Wintermarkt ist vom 28. bis zum 30. Dezember 2026 geöffnet. www.hochschwarzwald.de
Freiburger Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt in der Freiburger Altstadt sorgt vom 19. November bis 23. Dezember 2026 für eine fröhliche Adventszeit. Besucher stärken sich am besten mit einer „Freiburger Rote“, Honiglebkuchen oder Winzerglühwein aus der Region. An liebevoll dekorierten Marktständen kann man die traditionelle Herstellung von Kunsthandwerk bestaunen. Die kleinen Gäste dürfen in der Backstube auf dem Kartoffelmarkt beim Plätzchenbacken mithelfen. Und der eindrucksvoll beleuchtete Colombipark besticht mit romantischer Atmosphäre und dem Fotopoint vor dem Colombischlössle. www.weihnachtsmarkt.freiburg.de
„Winterzauber“ im Steinwasen Park
Mit dem neuen Veranstaltungsformat „Winterzauber“ lockt der Steinwasen Park vom 28. Dezember 2026 bis 9. Januar 2027 (geschlossen am 31. Dezember und 1. Januar) in den „Dorfurlaub“-Ort Oberried im Dreisamtal. Moderiert wird die Eröffnungsfeier am 28. Dezember um 15 Uhr von „Schwarzwald-Botschafter“ Hansy Vogt, der am 3. Januar um 17 Uhr auch für ein Solo-Konzert auf der Bühne stehen wird. Freuen dürfen sich Besucher zudem auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sowie ein spezielles Beleuchtungskonzept in den Abendstunden, das den in eine Bergkulisse eingebetteten Familienpark erstrahlen lässt. Besonders hervorzuheben ist auch der Indoor-Bereich, der für Familien mit Kindern ab drei Jahren gestaltet wurde und bei ungünstigen Wetterbedingungen zum Verweilen einlädt. www.winterzauber-steinwasenpark.de
Eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte in der Ferienregion Schwarzwald gibt es unter www.weihnachtsmärkte-schwarzwald.info