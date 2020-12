Schwarzwald unterm Weihnachtsbaum

Der Schwarzwald steht für eine Erlebniswelt ganz eigener Art – jetzt sogar zum Verschenken. Viele weihnachtliche Tipps gibt es unter www.schwarzwald-tourismus.info . Und wer noch auf der Suche nach Weihnachtspräsenten ist – diese Geschenke eignen sich auch noch für die allerletzte Minute:Echte Glücksmomente im Schwarzwald verschenken – möglich macht das der „Schwarzwald-Gutschein“ der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG). Käufer oder Beschenkte können den „Schwarzwald-Gutschein“ bei mehr als 40 Partnern in der Ferienregion einlösen – dazu gehören Cafés, Restaurants, Hotels, Shops und Erlebnisanbieter. Der Wert lässt sich frei wählen. Die Gutscheine können je nach Thema – etwa Familie, Genuss oder Natur – aus unterschiedlichen Vorlagen gewählt und mit eigenem Bild oder Video (per QR-Code) und einem Grußwort individuell gestaltet werden. Die Wertgutscheine lassen sich auch selbst zuhause ausdrucken (print@home) oder als PDF bestellen. Mehr Infos unter www.schwarzwald-gutschein.de Was das Buch „Total alles über den Schwarzwald“ aus der Menge an Schwarzwald-Literatur heraushebt, ist das besondere Prinzip der Reihe: Es ist eigentlich ein „Bilderbuch“. Bunte Infografiken und unterhaltsame Schaubilder bebildern hintergründiges Wissen mit Augenzwinkern und Aha-Effekt. Der im Schwarzwald geborene Autor Jens Schäfer hat Zahlen, Daten und Fakten recherchiert, die sich mal mit den weltbekannten Symbolen der Ferienregion, mal mit eher unbekannten und witzigen Schwarzwälder Eigenheiten beschäftigen. Die schöne grafische Gestaltung der komplexen Daten ist vier Frauen der Agentur „no.parking“ aus Vicenza zu danken. Herausgekommen ist ein 112 Seiten starkes Unikum, das den Schwarzwald auf ganz neue Weise zeigt. Das zweisprachige Buch (deutsch/englisch) kostet 20 Euro und ist zu bestellen unter www.schwarzwald-shop.info Für erlebnishungrige Gäste im Schwarzwald gibt es seit Jahren die „SchwarzwaldCard“ mit vielen Sparmöglichkeiten. Jetzt gibt es dazu auch die „SchwarzwaldCard 365“: Von ihr profitieren besonders stark Mehrfachurlauber und die Einwohner der Ferienregion. Denn sie kann im Gültigkeitszeitraum (1. April bis 31. März des Folgejahres) an jedem Tag eingesetzt werden. Sie ermöglicht den je einmaligen kostenlosen Besuch bei mehr als 180 Attraktionen zwischen Pforzheim und Basel. Dazu zählen Erlebnis- und Thermalbäder, Museen, Actionangebote in der Natur und kulinarische Überraschungen. Einige Shoppingpartner gewähren zudem bis zu 20% Rabatt bei Vorzeigen der Karte. Die „SchwarzwaldCard 365“ ist personalisiert und eignet sich hervorragend als persönliches Geschenk. Sie kostet für Kinder bis 11 Jahre 59 Euro und für Jugendliche und Erwachsene 89 Euro. Gegen Aufpreis ist sie auch inklusive Eintritt in den Europa-Park zu bekommen. Bis 31. Dezember 2020 gibt es mit dem Gutschein-Code Schwarzwald-Weihnachten2020 zehn Prozent Rabatt auf die „Schwarzwald-Card“ und die „SchwarzwaldCard 365“ für die neue Saison 2021/22. Mehr Infos unter www.schwarzwaldcard.info Für Mountainbiker im Schwarzwald ein Muss: Das „Schwarzwälder Trailglöckle“, eine kleine Kuhglocke für den Fahrradlenker, die mittels Magnet klingelnd bzw. still geschaltet werden kann. Zudem ist die Fahrradklingel als raffiniertes Souvenir auch ein toller Botschafter für den Schwarzwald als Radreisedestination. Die Glocke in Kuhflecken-Optik ist auf 500 Exemplare limitiert. Erhältlich ist sie im Schwarzwald-Shop für rund 15 Euro unter www.schwarzwald-shop.info