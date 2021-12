STG auf Platz 30 bei den "Top Arbeitgebern des Jahres"

Tolle Auszeichnung für die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG): Sie zählt deutschlandweit, wie eine groß angelegte Studie von Focus-Business belegt, bereits seit Jahren zu den „Top Arbeitgebern des Jahres“ in der Kategorie Tourismus/Hotel/Gastronomie. Für 2022 konnte die STG ihren Platz im Branchen-Ranking mit einem Sprung auf Platz 30 (2021: Platz 58) noch einmal deutlich verbessern. Die STG mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist damit als einzige DMO im deutschlandweiten Ranking der „Top-Arbeitgeber im Mittelstand“ vertreten.Ausgewertet wurden in der Studie von Focus-Business die Ergebnisse einer deutschlandweiten Online-Befragung unter Arbeitnehmern in Betrieben mit mindestens 11 Mitarbeitern. Berücksichtigt wurden zudem die Online-Bewertungen der Arbeitgeber, die Weiterempfehlungsrate sowie die Unternehmensgröße. Aus den 40 untersuchten Kategorien/Branchen schafften es von knapp 40.000 bewerteten Unternehmen rund 4000 Arbeitgeber in das Ranking. Mehr Infos: https://focusbusiness.de/...