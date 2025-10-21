PLAYMOBIL-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ kehrt zurück
Ab 30. Oktober 2025 Verkaufsstart der Kultfigur im Schwarzwald
Bahri Kurter, Vorstand PLAYMOBIL
„Die Schwarzwald Marie war innerhalb kürzester Zeit vergriffen – was uns natürlich gefreut hat. Uns war sofort klar, dass wir alles daransetzen müssen, damit auch die vielen Fans, die bisher leer ausgegangen sind, möglichst schnell wieder die Chance bekommen, die Figur zu erwerben. Deshalb haben wir die Nachproduktion mit höchster Priorität angeschoben. Dass die Figur nun schon ab dem 30. Oktober erhältlich sein wird, viel früher als ursprünglich geplant, freut uns ganz besonders. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten ist für uns ein wunderbares Beispiel dafür, wie PLAYMOBIL regionale Identität spielerisch lebendig machen kann.“
Hansjörg Mair, Schwarzwald Tourismus GmbH
„Der Schwarzwald ist mehr als eine Region – er ist ein Gefühl. Mit der PLAYMOBIL-Sonderfigur ‚Schwarzwald Marie‘ bringen wir dieses Gefühl auf spielerische Weise in die Welt hinaus. Sie steht für Heimat, Tradition und Lebensfreude und vereint die Vielfalt unserer 321 Gemeinden in einem charmanten Symbol. Die Figur ist wie die Kirsche auf der Schwarzwälder Kirschtorte: ein liebevolles Detail, das unsere Region unverwechselbar macht. Wir möchten mit ihr nicht nur ein Stück Schwarzwald verschenken, sondern auch die Sehnsucht nach Natur, Genuss und Kultur wecken – bei Gästen von nah und fern.“
Christina Palma-Diaz, Baiersbronn Touristik
„Unsere Schwarzwald Marie erreicht die Herzen: Zum einen, weil Sie mit ihrer detailgetreuen Tracht für Heimatgefühl steht und mit dem roten Bollenhut und der Kirschtorte gleich mit zwei Schwarzwald-Symbolen ausgestattet wurde, die auch national und im Ausland direkt mit „Black Forest“ sofort verbunden werden. Zum anderen wurde uns oft gespiegelt, dass sie einfach hübsch geworden ist.“
Elke Schönborn, IHKs im Schwarzwald
„Was mich besonders freut, ist, dass nicht nur Gäste oder Einheimische, also Privatpersonen so begeistert sind von der Figur, sondern auch große Firmen, Global Player aus dem Schwarzwald. Auch hier funktioniert die Figur wunderbar als Brückenbauer, als Souvenir oder Mitbringsel für Vertreter aus der ganzen Welt.“
Hintergrundinformationen:
Die „Schwarzwald Marie“ ist eine PLAYMOBIL-Sonderfigur in traditioneller Tracht mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte. Sie wurde am 14. August 2025 erstmals auf der Gartenschau „Tal X“ in Baiersbronn vorgestellt. Initiiert wurde das Projekt von Baiersbronn Touristik in Kooperation mit der Schwarzwald Tourismus GmbH und den IHKs im Schwarzwald. Die Figur symbolisiert das kulturelle Erbe des Schwarzwalds und enthält ein Originalrezept der Kirschtorte. Die Gestaltung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Trachtenexperten aus dem Kinzigtal, um Authentizität zu gewährleisten. 77.000 Exemplare waren ab dem 15. August bei Schwarzwälder Wiederverkäufern und in wenigen Online-Shops erhältlich. Allerdings waren nach nur 72 Stunden alle Figuren ausverkauft.
Im Jahr 2023 hat in Baiersbronn eine sehr erfolgreiche Ausstellung des Diorama-Artist Oliver Schaffer zum Thema „PLAYMOBIL-Spielwelten“ stattgefunden. Bei der Ausstellung vor zwei Jahren hatte Oliver Schaffer auch den Schwarzwald abgebildet und einer Figur einen Bollenhut aufgesetzt. Sehr häufig kam die Frage auf, wo man denn das Bollenhut-Mädel kaufen könne. So entstand die Idee, mit PLAYMOBIL in Kontakt zu treten und eine Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ zu beauftragen“, so der Bürgermeister Michael Ruf aus Baiersbronn, der das Projekt als überzeugter PLAYMOBIL-Fan gemeinsam mit Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz vorantrieb. „Wir wollten ein Stück Heimat im Miniaturformat schaffen – und das ist gelungen. Sie verbindet Tradition, Stolz und ein Lächeln, das weit über den Schwarzwald hinausstrahlt. Die große Nachfrage und die zweite Auflage zeigen, wie sehr sie die Menschen berührt. Darauf dürfen wir in Baiersbronn stolz sein.“