Neues aus dem Schwarzwald für Medienschaffende: Pressereisen und Recherche-Vorschläge 2026
Das Angebot „300 Jahre Brennrecht im Schwarzwald“ (Gruppenpressereise mit der TMBW) führt ins Renchtal, wo seit einem Erlass des Straßburger Fürstbischofs Armand Gaston de Rohan im Jahr 1726 eine lebendige Brenntradition gepflegt wird. Die Reise verbindet Einblicke in historische Wurzeln und moderne Brennkunst bei Betrieben wie der Brennerei Fies, der Brennerei Halter und Müller Brennereianlagen. Auf dem Programm stehen u. a. eine Wanderung auf dem Needle-Gin-Pfad, eine humorvolle Geschichtsvermittlung mit der „Schleiferbärbel“ sowie der Besuch des Obsthofs Würth, der den Weg von der Frucht zum Edelbrand anschaulich macht. So zeigt die Pressereise, wie eng im Renchtal Genuss, Landschaft, Handwerk und 300 Jahre Brennkultur miteinander verwoben sind.
Die Recherche „Arbeiten beim Winzer, Weinproben und Weinwanderungen“ ermöglicht praxisnahe Einblicke in den Jahreskreis der Weinerzeugung – von der Arbeit im Weinberg bis in den Weinkeller. Je nach Saison können Journalistinnen und Journalisten bei Tätigkeiten wie Rebschnitt, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz, Rebenpflege und Lese mithelfen und ergänzend Prozesse wie Qualitätskontrolle und Weinbereitung im Keller kennenlernen. Weinproben, geführte Weinwanderungen und Veranstaltungen wie der „Alde Gott Weinwandertag“ in Sasbachwalden oder das „Weinwanderwochenende“ in Durbach verbinden Landschaftserlebnis, Hintergrundwissen und Kulinarik. Übernachtungen auf Weingütern – in Ferienwohnungen, Gästezimmern oder mit dem eigenen Wohnmobil – sowie zusätzliche Angebote wie Kutschfahrten durch die Weinberge oder Wanderungen auf dem Genießerpfad „Durbacher Weinpanorama“ und dem Fernwanderweg „Markgräfler Wiiwegli“ sorgen für authentische Eindrücke und vielfältiges Storytelling-Potenzial.
Die Reise „Longevity & Biohacking – Zukunft der Gesundheit“ zeigt den Schwarzwald als traditionelle Gesundheitsregion und zugleich als Bühne moderner Wellnesstrends. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich klassische Kur- und Badekultur mit innovativen Methoden der Selbstoptimierung verbinden lässt. Ausgehend von Bad Dürrheim als Biohacking-Hotspot erleben Journalistinnen und Journalisten Workshops zu Eisbaden, Waldbaden und Breathwork, die praktische Impulse für mehr Wohlbefinden im Alltag geben. Stationen wie das „Badeparadies Schwarzwald“ in Titisee-Neustadt mit dem Palais Vital und neuer Textil-Sauna sowie das „Nouri Hotel“ in Bad Krozingen mit der Vita Classica Therme und Kryo-Behandlungen machen erlebbar, wie Thermen heute Nachhaltigkeit, Trendangebote und ganzheitliche Regeneration von Körper und Geist verbinden.
Das Thema „Schwarzwälder Fischgenuss – Von der Zucht bis auf den Teller“ lädt ein, die nachhaltige Fischwirtschaft und traditionelle Fischküche des Schwarzwalds kennenzulernen: Regenbogenforellen, Lachsforellen und Saiblinge wachsen in klaren Quellgewässern auf und werden von regionalen Fischwirten mit viel Handwerk und Umweltbewusstsein verarbeitet. Auf dem Programm stehen Besuche bei herausragenden Betrieben wie „Glut & Späne“ in Freiamt, der „Fischzucht Zordel“ in Neuenbürg und dem Bio-Forellenhof Buhlbach. Die „Tannenmühle“ in Grafenhausen präsentiert kreative regionale Fischgerichte. Ergänzt wird das Angebot durch den Angelpark Diersheim, den Fischereibetrieb Kuhn und die Fischtreppe in Rheinau/Gambsheim, die als Europas größte gilt und für weitere Informationen ein Besucherzentrum bietet. Die Reise verbindet Genuss, Naturschutz und Kultur und vermittelt authentische Einblicke in die Welt des Schwarzwälder Fischgenusses.
„Schwarzwald Exklusiv – Hinter den Kulissen der Schwarzwald-Marken“ bietet einen exklusiven Einblick in die Wirtschaft und die Kultur der Region. Journalistinnen und Journalisten besuchen namhafte Unternehmen wie Schwarzwaldmilch, Alpirsbacher Klosterbräu, Faller Konfitüren und Brennerei Fies, um die Herstellung regionaler Produkte hautnah zu erleben. Die Reise führt auch zu Winzern von Alde Gott, zur Kuckucksuhr-Werkstatt von Rombach & Haas, hinter die Kulissen des Europa-Parks, zum Vitra Campus und zu weiteren Marken wie OBB (Oberbadische Bettfedernfabrik) und Brauerei Fürstenberg. Bei der Wintersportschule Thoma können Interessierte an einem Tag Skifahren lernen. Ein Besuch beim Schwarzwaldradio und die Möglichkeit, innovative Produkte wie „Tannenliebe“ kennenzulernen, runden das Programm ab. Die Reise verbindet Tradition und Moderne und ermöglicht authentische Geschichten aus der Schwarzwälder Wirtschaftswelt.
Unter dem Begriff „Schwarzwälder Architekturwelten“ führt eine Recherche zu bedeutenden Bauwerken und architektonischen Highlights der Region – von klassizistischen Meisterwerken Friedrich Weinbrenners in Karlsruhe bis zu historischen Schwarzwaldhöfen im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Die Tour vermittelt Einblicke in die Entwicklung der Baukultur: Von historischen Holzhäusern und Walmdächern bis zu modernen, nachhaltigen Neubauten wie dem Nationalparkzentrum am Ruhestein, das durch Holzbauweise und Integration in die Natur überzeugt. Auf der „Architekturroute Schwarzwald“ und bei Projekten wie sutter³ wird gezeigt, wie Tradition und Moderne harmonisch verbunden werden. Die Reise macht die Vielfalt und Nachhaltigkeit der Schwarzwälder Architektur erlebbar und bietet journalistisch wertvolle Einblicke in die Geschichte und Gegenwart des Bauens im Schwarzwald.
„Produkte made in the Black Forest – Handwerk und Genuss im Schwarzwald“ führt zu authentischen Manufakturen, Hofläden und Werkstätten in „Dorfurlaub“-Orten, in denen regionale Spezialitäten mit viel Leidenschaft und handwerklichem Können entstehen. Zwischenstopps wie „1785 Cider“ in Unterkirnach, die Brauereimanufaktur „S’Biereckle“ in Zell am Harmersbach, die Möbelmanufaktur Schlegel im Dreisamtal, „Connies Käsemanufaktur“ auf dem Schwenkenhof in Loßburg, die Pralinenmanufaktur „CHOCO L“ in Nordrach und der Altenvogtshof in Oberried zeigen die Vielfalt des Schwarzwälder Handwerks und Genusses. Die Reise verbindet traditionelle Herstellungsmethoden mit modernen Produktideen und ermöglicht echte Begegnungen mit den Menschen, die das Dorfleben im Schwarzwald lebendig halten.
„Draußen im Schwarzwald – Wandern, Biken, Goldwaschen“ bietet Outdoor-Fans abwechslungsreiche Erlebnisse in der Natur des Schwarzwalds: Beim Goldwaschen im Flüsschen Alb in Bad Herrenalb erlernen Teilnehmer unter Anleitung die Technik und erhalten eine Goldwäscher-Urkunde. Neue Wanderwege wie der „Panoramaweg Katzenmoos“ bei Elzach, neue Genießerpfade durchs Prisental bei Schönwald und durchs Krottenbachtal bei Blumberg verbinden atemberaubende Landschaften mit kulturellen Highlights. Für Radbegeisterte gibt es geführte E-Bike-Touren, Gravel- und Bikepacking-Routen sowie den Naturpark-Radweg Mitte/Nord mit kulinarischen Pausen bei zertifizierten Naturpark-Wirten. Neue Radstrecken im Südschwarzwald und Bikeparks mit Trails und Pumptracks machen die Region zu einem attraktiven Outdoor-Revier für alle Schwierigkeitsgrade. Die Reise verbindet sportliche Herausforderungen, Naturgenuss und regionale Spezialitäten in der beeindruckenden Kulisse des Schwarzwalds.
Der „Literarische Schwarzwald – Auf den Spuren von Scheffel, Hesse und Co.“ führt zu bedeutenden Orten der deutschen Literaturgeschichte. Beginnend im „Museum für Literatur am Oberrhein“ in Karlsruhe, wo Werke von Scheffel, Kaschnitz und anderen zu entdecken sind, verbindet die Reise Ausstellungen, Lesungen und Workshops mit literarischen Spaziergängen und Stadtführungen. In Calw, der „schönsten aller Städte“ nach Hermann Hesse, erwarten die Teilnehmer Exkursionen zu Hesses Lebensstationen und Werken (2027 jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal). In Haslach, Bollschweil, Staufen und Bad Säckingen werden die Werke von Heinrich Hansjakob, Marie Luise Kaschnitz, Johann Wolfgang von Goethe und Joseph Victor von Scheffel lebendig – etwa auf dem Hansjakobweg, bei Rundwanderungen zu Kaschnitz’ Lebensorten, auf der Suche nach den Wurzeln des „Faust“ und bei literarischen Führungen zum „Trompeter von Säckingen“. Die Reise verbindet Natur, Kultur und Literatur und bietet journalistisch wertvolle Einblicke in die literarische Landschaft des Schwarzwalds.
Ausführliche Infos zu Pressereisen und den Recherche-Vorschlägen 2026 hier: Schwarzwald Tourismus