Neu: Kundenfreundliche Laufzeit der "SchwarzwaldCard"

Ein Tipp für Weihnachten: Mit der „SchwarzwaldCard“ haben Sparfüchse, Urlauber und Einheimische kostenlosen Eintritt bei 200 Attraktionen in der gesamten Ferienregion. Und das ab Kaufdatum ein ganzes Jahr lang an drei frei wählbaren Kern-Tagen. Bisher war die Laufzeit von April bis März des Folgejahres begrenzt. Die neue Karte ist ab Dezember 2021 zu bekommen und gilt ab 1. Januar 2022. Zu beziehen ist die neue SchwarzwaldCard online unter www.schwarzwaldcard.shop , im Dezember 2021 sogar mit zehn Prozent Rabatt (einfach den Code Kuck Kuck eingeben).Der 10-prozentige Rabatt im Dezember 2021 gilt auch für die „SchwarzwaldCard 365“. Auch sie ist ab Kaufdatum 365 Tage gültig und ermöglicht wie die „SchwarzwaldCard“ freien Eintritt und Vergünstigungen bei allen 200 Partnern. Sie eignet sich für Urlauber, die noch mehr Erlebnishunger mitbringen, und für Einwohner der Region. Die „SchwarzwaldCard 365“ ist personalisiert, nicht übertragbar und kann unabhängig von Kerntagen rund ums Jahr eingelöst werden. Allerdings gibt es sie nicht als Familienkarte.Wenn die Karte nicht schon im Januar genutzt werden soll, kann man unter www.schwarzwaldgutschein. de auch einen Gutschein über den Betrag erwerben und diesen verschenken. Die Laufzeit der „SchwarzwaldCard“ oder der „SchwarzwaldCard 365“ beginnt dann mit Einlösen des Gutscheins. Zu den 200 Attraktionen zählen Erlebnis- und Thermalbäder, Museen, Bergbahnen, Skilifte, Actionund Kulinarik-Angebote. In der Variante Europa-Park gilt die Karte auch einen ganzen Tag lang im größten und beliebtesten deutschen Freizeit- und Erlebnispark in Rust. Darüber hinaus bieten mehr als 70 Bonus-Partner während des gesamten Jahres weitere Vergünstigungen an. Und bei 16 Shopping-Partnern gibt es gegen Vorlage der Karte bis zu 20 Prozent Rabatt.Mehr Infos gibt es bei Schwarzwald Tourismus unter Tel. 0761.896460, www.schwarzwaldcard.info