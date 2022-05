Mehr als 2100 Kilometer gesäuberte Schwarzwälder Wanderwege

Schwarzwald Tourismus GmbH Kompetenzzentrum Tourismus

Mit der zweiten Ausgabe der "Schwarzwald CleanUP-Days" wurde zusätzlich zu zahlreichen lokalen Initiativen erneut ein starkes und wirkungsvolles Zeichen gegen die Vermüllung der Naturlandschaft gesetzt: 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer befreiten Wanderwege und Wanderparkplätze im Schwarzwald vom 23. bis 29. Mai 2022 von hinterlassenem Unrat. Insgesamt meldeten sich zu dem von der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) ausgerufenen Großreinemachen 266 Teams aus allen Teilen der Ferienregion, von Schulklassen über Vereine und Firmen bis zu Einzelwanderern.



So wurden mehr als 2100 Kilometer Wanderwege gesäubert. Alle eingetragenen Touren und allgemeine Infos gibt es unter www.cleanup-schwarzwald.info An dem gemeinschaftlichen Aufräum-Event - gefördert vom Land Baden-Württemberg und koordiniert von STG, dem Freiburger StartUP "Limonate" und der Allgäuer Initiative "Patron Plasticfree Peaks" - beteiligten sich zahlreiche Orte. An 60 Ausgabe- und Sammelstellen konnten Freiwillige die kostenlosen Sammelkits, bestehend aus einer recycelbaren wiederverwendbaren Gewebetasche und Greifzange, abholen und den gesammelten Müll wieder abgeben.



Beim Abschlussevent am 28. Mai im Kreativpark Lokhalle in Freiburg, unterstützt von Badenova und Jobrad, stand der gemeinsame Austausch zum Thema Nachhaltigkeit im Fokus.



Die Plattform www.cleanup-schwarzwald.info bleibt geschaltet. Dort lassen sich auch künftig private Sammelaktionen mit Freunden oder Familie anmelden und dokumentieren. Die Umweltschützerin und "Waldreinigerin" Sabine Hötzel aus Baden-Baden, die selbst tatkräftig bei den Aktionstagen dabei war, hat dafür im "Schwarzwald-Podcast" ein schönes Mitmach-Motto formuliert: "Auch wenn es nicht unser Müll ist, so ist es doch unser schöner Schwarzwald, den es zu schützen und zu bewahren gilt."



Weitere Infos zur Aktion bei Jens Großkreuz: grosskreuz@schwarzwald-tourismus.info Bildmaterial zu den "Schwarzwald CleanUP-Days 2022": https://shared-assets.adobe.com/...

