Kelly Clock: Aus Gastfreundschaft lernt ein Schwarzwälder Kuckuck ein neues Wort

Weil die US-Sängerin Kelly Clarkson in New York ohne ihren Wunsch-Singvogel nach Hause gehen musste, hat Schwarzwald Tourismus ihr eine eigene Kuckucksuhr bauen lassen, die nicht „Ku‑ckuck“ ruft, sondern „Kel‑ly“. Unter dem Hashtag #KellyClock begleitete eine Social-Media-Mockumentary die Aktion. Mit einem Augenzwinkern wurden so die Schwarzwald-Werte Gastfreundschaft, traditionelles Handwerk und Innovationskraft in den Fokus gerückt.



Der Schwarzwälder Kuckuck ist seit mehr als 250 Jahren im Dienst und dabei absolut textsicher: ein Wort, zwei Silben, kein einziger Versprecher. Für Kelly Clarkson hat er jetzt ein neues gelernt! Die US-Sängerin wollte im Oktober in New York einen mechanischen Singvogel kaufen und ging ohne ihn nach Hause. Für den Schwarzwald war die Sache damit klar: Wer hier einen Vogel braucht, bekommt einen. Notfalls mit Uhr drumherum.

Gastfreundschaft hat im Schwarzwald Tradition, und manchmal bricht sie dafür sogar eine. Schwarzwald Tourismus hat daher bei der Schwarzwalduhrenmanufaktur Rombach & Haas in Schonach angeklopft, die seit 1894 Kuckucksuhren baut, traditionelle wie moderne. Entstanden ist ein Einzelstück, von Hand geschnitzt und bemalt, mit einem Traditionsbruch, der sich hören lassen kann: Der Vogel ruft nicht „Ku-ckuck“, sondern „Kel-ly“.



Wie aus einer spontanen Idee eine maßgeschneiderte Kuckucksuhr wurde, erzählt Schwarzwald Tourismus in einer kleinen Social-Media-Serie im Stil einer Mockumentary unter #KellyClock: von einer Straßenumfrage in der Uhrenhochburg Triberg, über den Besuch in der Manufaktur bis zum ersten „Kel-ly“-Ruf. Die Clips laufen auf den Instagram-, TikTok- und YouTube-Kanälen von Schwarzwald Tourismus. Entwickelt und umgesetzt wurde die Aktion gemeinsam mit der Agentur Saint Elmo’s Tourism und dem Black Forest Collective.



„Gastfreundschaft heißt für uns, genau hinzuhören, was sich ein Gast wünscht. Bei Kelly Clarkson war es ein singender Vogel, da fühlt sich der Schwarzwald natürlich zuständig“, sagt Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. „Dass unser Kuckuck dafür seinen Text geändert hat, zeigt ganz gut, wie wir ticken: Wir lieben unsere Traditionen. Und gerade deshalb trauen wir uns, mit ihnen zu spielen.“



„Die Idee war da, als noch alle über den Vogel gesprochen haben. Und uns war klar: Wenn wir das machen, dann sofort“, sagt Jens Großkreuz, Leiter der Stabsstelle Kommunikation der Schwarzwald Tourismus GmbH. „Zwischen der ersten Idee und dem ersten Clip lagen zwei Tage. So kommunizieren wir als Tourismusorganisation nicht jeden Tag, und so schnell geht das nur mit einem Team, das sofort mitzieht: von der Agentur über die Uhrmacher in Schonach bis zum Filmemacher. Man merkt allen Beteiligten an, wie viel Spaß dieses ungewöhnliche Projekt gemacht hat.“



„Eine gute Social-Media-Idee verbindet einen aktuellen Anlass mit einer eigenen überraschenden Antwort. Unsere Idee war, mit einem Symbol in die Story einzusteigen, das sofort mit dem Schwarzwald verbunden wird. So haben wir jetzt einen Social-First-PR-Stunt geschaffen, der die Geschichte auf eine eigene Art weitererzählt“, ergänzt Karó Oganesian, Director Social, Saint Elmo’s Tourism.



Hintergrund: Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald



Seit Mitte des 18. Jahrhunderts ruft der Kuckuck aus der Schwarzwalduhr, bis heute gilt die Kuckucksuhr als eines der auch international bekanntesten Markenzeichen der Region – Nordamerika ist ein wichtiger Absatzmarkt. Die Schwarzwalduhrenmanufaktur Rombach & Haas wurde 1894 in einem ehemaligen Bauernhaus in Schonach gegründet. Die Familie fertigt dort bis heute traditionelle und moderne Design-Kuckucksuhren. Der Verein für die Schwarzwalduhr (VdS) und beteiligte Hersteller, Händler sowie Sammler setzen sich wie die Schwarzwald Tourismus GmbH dafür ein, die Schwarzwälder Kuckucksuhr als immaterielles UNESCO-Kulturerbe anerkennen zu lassen.

(lifePR) (