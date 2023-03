Fünf Mal unterwegs mit Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt

Fünf Termine, fünf Orte, fünf Jahre: Immer mal wieder mittwochs geht es von Mai bis September mit dem offiziellen Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt auch 2023 auf „Genuss-Tour“ durch die Ferienregion – mittlerweile zum fünften Mal: Auf dem Programm der Jubiläumssaison stehen zwei kulinarische E-Bike-Genuss-Touren im mittleren Schwarzwald und im Hotzenwald, ein Golfturnier in Rickenbach, eine „Wandertour mit allen Sinnen“ rund um Loßburg und zum Finale lockt eine Kanutour auf dem Rhein bei Neuenburg. Immer dabei: Vier Genuss-Stopps und ausreichend Zeit, um mit dem Schlagersänger, Entertainer und SWR-Moderator Hansy Vogt ins Gespräch zu kommen. Mehr Infos zu allen Touren und zur Anmeldemöglichkeit unter www.hansys-genusstouren.info Idyllisch zwischen Hügeln, Obstbäumen und Schwarzwaldtannen liegt das „Vesperdorf“ Oberharmersbach. In der Nähe ragt der höchste Berg im mittleren Schwarzwald, der Brandenkopf, 945 Meter hoch auf. Vom Bahnhof Oberharmersbach-Riersbach geht es um 10.30 Uhr mit dem E-Bike los zur Probierstube des „Donissi Hofladen“ von Metzger Markus Schwarz, dort sind regionale Fleisch- und Wurstspezialitäten (auf Wunsch gibt es vegetarische Alternativen) zu kosten. Die insgesamt 35 Kilometer lange „Genuss-Radtour“ mit Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt führt weiter zur Schokoladenmanufaktur „Choco L“ von Egbert Laifer nach Nordrach – dort warten u.a. Pralinen und Moospfaffcocktail –, ehe in Gengenbach eine Heilkräuterexpertin viel Wissenswertes über Kräuter zu erzählen weiß und es an die Verkostung von Kräuterlimo und Kräuterversucherle geht. In Zell am Harmersbach endet die Tour gegen 15.30 Uhr an einer reichlich gedeckten Schwarzwälder Kaffeetafel. Kosten pro Person 55 Euro.Willkommen im südlichsten Teil des Schwarzwaldes – in der Natur- und Kulturlandschaft des Hotzenwalds: Einmaliges Alpenpanorama vom sonnigen Hochplateau über der Hochrheinebene sowie Sagen und Mythen prägen die Region rund um Herrischried und Rickenbach. Treffpunkt der „Genuss-Radtour“ mit Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt ist um 10 Uhr das Freilichtmuseum Klausenhof in Herrischried, ein Hotzenhaus aus dem Jahr 1424. Nach einem Begrüßungsgetränk wird die Werkstatt von Dirk Bürklin besucht: Einer der letzten Glasmacher im Schwarzwald zeigt, wie aus dem Rohstoff Sand bunte Kunstwerke aus Glas entstehen. Mit dem E-Bike geht es anschließend über die Schellenberger Kapelle hinauf zum Gugelturm, lohnender Ausblick inklusive. Im Gugelstüble stehen Kaffee und Kuchen bereit. An der Ödlandkapelle berichtet das „Heidewiebli“ mit viel Wortwitz und Charme vom ehemals beschwerlichen Leben im Hotzenwald und von seinen Bewohnern. Zurück am Klausenhof, führt der „Salpeterer-Michael“ durch das Freilichtmuseum, ehe die Veranstaltung gegen 14.30 Uhr mit warmem Vesper vom Foodtruck ausklingt. Kosten pro Person 45 Euro.Einkehr- und Golfschwünge stehen auf der schön gelegenen Anlage des Golfclubs Rickenbach nahe der Schweizer Grenze auf dem Programm der „GenussTour“ mit Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt: Startschuss für das Golfturnier ist 11 Uhr – wer dann wohl bei der Siegerehrung am Abend auf dem Treppchen stehen wird? Aufgelockert wird der sportliche Wettkampf auf etwa 700 Metern Höhe jedenfalls mit den obligatorischen vier Genuss-Stopps – vom Sektempfang über regionale Produkte aus Rickenbach bis zum finalen Buffet. Und natürlich bieten sich zwischen Abschlag, Chip oder Putt genügend Möglichkeiten, um sich mit Hansy Vogt über seine Lieblingsorte in der Ferienregion oder weitere Golfclub-Tipps zu unterhalten. Teilnahmevoraussetzung am 19. Juli ist ein Golf-Handicap von 45. Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln sowie am Spieltag gültigen Platzregeln und der Spielordnung des GC Rickenbach. Für alle, die keine Platzreife haben oder Golfen erlernen möchten, bietet der Golfclub Rickenbach an diesem Tag einen Schnupperkurs an. Kosten pro Person 49 Euro.Gelegen auf einer Hochebene über tiefen Schwarzwaldtälern, bietet Loßburg im nördlichen Schwarzwald außergewöhnliche Aussichten: etwa vom 35 Meter hohen Vogteiturm mit grandiosem Rundumblick über den Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb. Dort wird die „Genuss-Tour“ mit Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt gegen 19 Uhr ausklingen mit einem Drink und „luftigem“ Dessert. Los geht´s um 15 Uhr am Infopavillon im „Zauberland am Kinzigsee“. Auf der rund acht Kilometer langen Wanderung inklusive vier Genuss-Stopps werden die Sinne des Menschen bewusst erlebbar gemacht und auf die Probe gestellt, etwa Riechen, Schmecken und der Gleichgewichtssinn. Location fürs Schwarzwald-Vesper ist die Tannen-Stub. Die Tour ist für jedes Alter geeignet, insgesamt sind nur 170 Höhenmeter zurückzulegen. Kosten pro Person 25 Euro.Neuenburg am Rhein, schön gelegen im Markgräflerland und damit im Herzen des Dreiländerecks, war im vergangenen Jahr Gastgeber der Landesgartenschau. Entstanden sind dabei auch die neuen „Rheingärten“, die auf 23 Hektar nun viele naturnahe Entspannungs- und Freizeitmöglichkeiten bieten und das Flussgebiet des Rheins zum wertvollen Landschaftsraum für Mensch und Natur weiterentwickelt haben. Das ehemalige Landesgartenschaugelände ist um 10 Uhr Treffpunkt der „Genuss-Tour“ mit Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt, mit Kleinbussen geht es weiter nach Steinenstadt. Nach ausführlicher Kanu-Einführung dürfen die Teilnehmer selbst aufs Wasser – der alte Rhein gilt als wunderbares Paddelrevier. Und mit etwas Glück ist das anschließende Goldwaschen auch erfolgreich, die prinzipiellen Fähigkeiten dazu werden auf jeden Fall vermittelt. Nach einem kleinen Picknick am Rheinufer klingt die Tour gegen 16 Uhr mit Vesper und Weinprobe des Winzerkellers Auggener Schäf genüsslich aus. Kosten pro Person 69 Euro.