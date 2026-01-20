Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048540

Schwarzwald Tourismus GmbH Kompetenzzentrum Tourismus Wiesentalstraße 5 79115 Freiburg, Deutschland http://www.schwarzwald-tourismus.info
Ansprechpartner:in Herr Jens Großkreuz +49 761 8964653
Logo der Firma Schwarzwald Tourismus GmbH Kompetenzzentrum Tourismus

Erfreuliche Bilanz 2025 und vielseitige Aussichten auf das neue touristische Jahr im Schwarzwald

(lifePR) (Stuttgart/Freiburg, )
Neben einer erfreulichen Bilanz für das Jahr 2025 wurden am Dienstag, 20.1.2026, im Rahmen der CMT 2026 in Stuttgart während eines Pressefrühstücks auf dem Schwarzwaldstand jede Menge Infos zu neuen Angeboten, Jubiläen und Veranstaltungen aus allen Themenbereichen sowie eine Übersicht der Pressereisen und Recherche-Vorschläge vorgestellt. Alle detaillierten Infos der Schwarzwald-Tourismus-Pressekonferenz, die dazugehörigen Pressemeldungen sowie Bildmaterial finden Sie unter www.schwarzwald-tourismus.info/presse

Gesprächspartner waren Landrat Dr. Christian Ante (Vorsitzender Gesellschafterversammlung der STG), Landrat Thorsten Erny (Vorsitzender des Aufsichtsrats der STG), Hansjörg Mair (Geschäftsführer STG), Patrick Schreib (Geschäftsführer Hochschwarzwald Tourismus GmbH), Christina Palma Díaz (Geschäftsführerin Baiersbronn Touristik) sowie Staatssekretär Dr. Patrick Rapp (MdL) vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.

Folgende Themenkomplexe wurden präsentiert:

- 25 Jahre Schwarzwald Tourismus GmbH / 120 Jahre Tourismus im Schwarzwald
- 300 Jahre Brennrecht im Schwarzwald
- „Heimattage Baden-Württemberg“ in Oberkirch
- 20 Jahre Naturpark-Wirte Schwarzwald Mitte/Nord
- Weintourismus / neue dwif-Studie & Projekte Kompetenzteam Weintourismus Baden
- Schwarzwald-Bilanz 2025
- Hotelwettbewerb DESIGNED TO STAY geht in die zweite Runde
- Die Playmobil-Story „Schwarzwald Marie“
- Tourismuspolitik in Baden-Württemberg und Rolle des Schwarzwaldes
- Veranstaltungstipps, Jubiläen und weitere Neuigkeiten aus der Ferienregion

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.