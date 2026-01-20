Erfreuliche Bilanz 2025 und vielseitige Aussichten auf das neue touristische Jahr im Schwarzwald
Gesprächspartner waren Landrat Dr. Christian Ante (Vorsitzender Gesellschafterversammlung der STG), Landrat Thorsten Erny (Vorsitzender des Aufsichtsrats der STG), Hansjörg Mair (Geschäftsführer STG), Patrick Schreib (Geschäftsführer Hochschwarzwald Tourismus GmbH), Christina Palma Díaz (Geschäftsführerin Baiersbronn Touristik) sowie Staatssekretär Dr. Patrick Rapp (MdL) vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.
Folgende Themenkomplexe wurden präsentiert:
- 25 Jahre Schwarzwald Tourismus GmbH / 120 Jahre Tourismus im Schwarzwald
- 300 Jahre Brennrecht im Schwarzwald
- „Heimattage Baden-Württemberg“ in Oberkirch
- 20 Jahre Naturpark-Wirte Schwarzwald Mitte/Nord
- Weintourismus / neue dwif-Studie & Projekte Kompetenzteam Weintourismus Baden
- Schwarzwald-Bilanz 2025
- Hotelwettbewerb DESIGNED TO STAY geht in die zweite Runde
- Die Playmobil-Story „Schwarzwald Marie“
- Tourismuspolitik in Baden-Württemberg und Rolle des Schwarzwaldes
- Veranstaltungstipps, Jubiläen und weitere Neuigkeiten aus der Ferienregion