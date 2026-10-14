Acht Schwarzwald-Orte verbinden Fachwerk, Kultur und Natur
25 Jahre Deutsche Fachwerkstraße in Baden-Württemberg
Calw: Fachwerkstadt auf den Spuren Hermann Hesses
Wer Calw besucht, begegnet an vielen Ecken dem Erbe des Literaturnobelpreisträgers Hermann Hesse (1877-1962). Die Stadt an der Nagold verbindet eine der schönsten Fachwerkkulissen des Nordschwarzwalds mit bedeutenden Kulturstätten. Rund um den Marktplatz, auf dem auch Hesses Geburtshaus zu finden ist, prägen historische Fachwerkhäuser das Stadtbild. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen die Klosteranlagen in Hirsau mit St. Peter und Paul sowie St. Aurelius. Historische Gassen, die Schauplatz vieler Hesse-Erzählungen sind, sowie kleine Geschäfte und Cafés verleihen der Altstadt ihren besonderen Charakter. 2027 feiert die Stadt 150 Jahre Hesse und 100 Jahre „Der Steppenwolf“ mit zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen – passend zu seinem Geburtstag am 2. Juli soll auch das Hermann-Hesse-Museum nach umfassender Sanierung wiedereröffnet werden. www.calw.de
Neubulach: Bergbaugeschichte und Erholung pur
Hoch über dem Teinachtal gelegen, verbindet Neubulach im Nordschwarzwald historische Fachwerkarchitektur mit einer jahrhundertealten Bergbautradition. Der staatlich anerkannte heilklimatische Luftkurort ist vor allem für seinen Asthma-Heilstollen bekannt, in dem Besucher frische und reine Luft atmen und in außergewöhnlicher Atmosphäre zur Ruhe kommen können. Im Besucherbergwerk lassen sich in drei Stollen kilometerweit die Erzgänge mit ihren Förderschächten, Aufzügen und geologischen Besonderheiten erkunden. Die kompakte Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern lädt zu einem Rundgang ein. Gleichzeitig eröffnet die Höhenlage beeindruckende Ausblicke bis zur Schwäbischen Alb und tief in die Schwarzwaldlandschaft hinein. www.mein-schwarzwald.de
Altensteig: Mittelalterliches Stadtbild wie aus dem Bilderbuch
Das Wahrzeichen Altensteigs ist schon von Weitem sichtbar: Hoch über den Fachwerkhäusern der Altstadt im Nordschwarzwald erhebt sich das Altensteiger Schloss, dessen eindrucksvoller Wohnturm als einzige bis heute unzerstörte Burg des Schwarzwalds gilt. Die mittelalterliche Silhouette gilt als eine der markantesten der Ferienregion. Besucher erleben hier ein nahezu geschlossenes historisches Stadtbild mit engen Gassen, verwinkelten Treppen und liebevoll restaurierten Gebäuden. Im Alten Schloss informiert heute ein Heimat- und Geschichtsmuseum über die Entwicklung der ehemaligen Flößerstadt, ab 27. November 2026 bis 17. Januar 2027 ist dort zudem die Weihnachtsausstellung „Mäuseweihnachten“ zu sehen. Die historische Meile führt entlang von 22 Stationen von der Nagold bis zum Schloss und lässt die Besucher Geschichte hautnah erleben. www.mein-schwarzwald.de
Dornstetten: Einzigartiges Rundfachwerk
Dornstetten verdankt seinen Ruf vor allem dem einzigartigen Rundfachwerk rund um den historischen Marktplatz. Im Gegensatz zum sonst eher geradlinigen Fachwerkbild zeichnet sich das Rundfachwerk durch weich geschwungene, gebogene Zierhölzer und Halbkreisformen in den Brüstungen und Gefachen aus. Die charakteristischen Gebäude machen die Altstadt zum Kleinod voll mittelalterlichem Flair. Museen zur Stadtgeschichte und zur Geologie sowie das Puppen- und Spielzeugmuseum bieten Einblicke in die Vergangenheit der Region. Mit dem historischen Bergwerk „Himmlisch Heer“ und dem nahegelegenen Barfußpark verbindet Dornstetten Kulturgeschichte und Freizeitvergnügen. www.dornstetten.de
Schiltach: Stadt des Fachwerks, der Flößer und Gerber
Eingebettet zwischen den bewaldeten Hängen des oberen Kinzigtals liegt Schiltach am Zusammenfluss von Kinzig und Schiltach. Der staatlich anerkannte Luftkurort begeistert mit seinen malerischen Fachwerkhäusern und einer jahrhundertealten Handwerkstradition: Flößer und Gerber prägten die Entwicklung des Ortes und machten ihn weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Davon erzählen heute mehrere Museen und eine der letzten noch aktiven Sämisch-Leder-Gerbereien Deutschlands. Das Fachwerkstädtchen wurde 2025 von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UN Tourism) als eines der „Best Tourism Villages“ ausgezeichnet. Damit wurde Schiltach offiziell als eines der weltweit führenden Reiseziele geehrt, die nachhaltige Entwicklung, gelebte Tradition und authentisches Erleben beispielhaft vereinen. www.schwarzwald-kinzigtal.info
Haslach im Kinzigtal: Lebendige Fachwerkstadt mit Markttradition
Ihre jahrhundertealte Historie ist der Fachwerkaltstadt von Haslach noch anzusehen: Denn nach einer ersten Hochblüte als Schwarzwälder Silberbergbaurevier entwickelte sich die Stadt im Kinzigtal ab dem 17. Jahrhundert zur Marktstadt weiter – ihre für die damalige Zeit breiten Marktstraßen und Plätze sind bis heute vollständig erhalten und sorgen zusammen mit den engen Wohn- und Handwerkergassen des Altstadtkerns für malerischen Flair. Besonders an Markttagen zeigt sich das Zentrum von seiner lebendigsten Seite. Cafés, kleine Geschäfte und zahlreiche Fachwerkhäuser bilden die Kulisse für das städtische Leben. Kulturelle Akzente setzen das barocke Kapuzinerkloster, das Schwarzwälder Trachtenmuseum und das Besucherbergwerk „Segen Gottes“. www.schwarzwald-kinzigtal.info
Gengenbach: Ehemalige Freie Reichsstadt zwischen Reben und Schwarzwald
Mit ihren Türmen, Toren, verwinkelten Gassen und Fachwerkhäusern zählt Gengenbach zu den bekanntesten Altstädten Deutschlands und blickt auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück. Der Marktplatzbrunnen samt „steinernem Ritter“ zeugt vom Stolz und Selbstbewusstsein der ehemaligen Freien Reichsstadt ebenso wie das imposante, über 200 Jahre alte Rathaus, das sich im Winter in das „weltgrößte Adventskalenderhaus“ verwandelt und mit den unzähligen romantischen Fachwerkbauten das Stadtbild bestimmt. Bereits 1905 schufen die Stadtväter eine wegweisende Gestaltungssatzung, um die historische Altstadt zu bewahren. Die Lage zwischen Weinbergen und Schwarzwald verleiht Gengenbach zusätzlichen Reiz. Ein weiterer Tipp ist das Museum Haus Löwenberg – dort sind bis 31. Januar 2027 die spektakulären Luftbildaufnahmen des vielfach ausgezeichneten Fotografen Tom Hegen zu sehen, die den menschlichen Einfluss auf die Erde dokumentieren. www.gengenbach.info
Sasbachwalden: Fachwerkidylle in den Weinbergen
Sasbachwalden verbindet Schwarzwälder Fachwerktradition mit badischer Weinkultur. Der denkmalgeschützte Ortskern mit seinen blumengeschmückten Häusern gilt als einer der schönsten im Schwarzwald. Die ältesten Fachwerkhäuser stammen aus dem 17. Jahrhundert, sehenswert ist etwa die Straubenhofmühle, eine Fachwerk-Kornmühle aus dem Jahre 1789. Eingebettet in Rebhänge und Streuobstwiesen bietet der Ort weite Ausblicke über die Rheinebene. Zu den bekanntesten Ausflugszielen zählen die Gaishöll-Wasserfälle und die Burgruine Brigittenschloss. Weinwander- und Schnapsbrunnenwege und eine vielfach ausgezeichnete Gastronomie machen Sasbachwalden zudem zu einem beliebten Ziel für Genießer. Die 1948 gegründete Winzergenossenschaft Alde Gott ist eine der innovativsten und modernsten Winzergenossenschaften in Baden. www.sasbachwalden.de
Mehr Infos zur Deutschen Fachwerkstraße in Baden-Württemberg gibt es unter www.deutsche-fachwerkstrasse.de
Eine Übersicht der weiteren Ferienstraßen, die durch die Ferienregion Schwarzwald führen, gibt es hier.