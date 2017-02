Feelgood-Movies mit Weihnachtsgarantie für ein heimeliges Gefühl in der dunklen Jahreszeit! ....da ist für jeden Geschmack was dabei!





















Spielfilme und Collectionen neu auf DVD mit Weihnachts-Garantie für jeden Geschmack!



Neuheiten & Highlights:



"Der Nussknacker" – Der Klassiker!



"Weihnachten mit den treuesten Freunden" - für Hundefans und Sparfüchse! Box enthält eine Weihnachts-Mütze und insg. 3 Filme mit über 250 Minuten Laufzeit!



"Zauber einer Winternacht" – Weihnachten mit Julie Andrews & James Garner!



"Weihnachten im Wilden Westen" – für Weihnachts-Cowboys & -Cowgirls!



"Eine Mami vom Weihnachtsmann" – für die ganze Familie!



"Eingeschneit - Weihnachten im Schneesturm" – nicht jeder ist nett an Weihnachten!



"Santa Baby 2" – Schräge Chaos-Story vom Nordpol!



"Weihnachten in Handschellen" – herrlich komisch!



"Die schönsten Liebesfilme zur Weihnachtszeit" und "Die rührendsten Weihnachtsfilme Collection Vol. 4" – für Sparfüchse: DVD Box mit 6 Filmen und über 500 Minuten Laufzeit!

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

SchröderMedia

Die im Januar 2006 gegründete SchröderMedia GmbH hat ihren Sitz in Klagenfurt (Österreich). Das Unternehmen vertreibt hochwertige Filme, TV-Serien und Special-Interest-Produkte auf DVD, Blu-ray Disc und VOD in Österreich, Deutschland und der Schweiz für den Verleih wie auch den Verkauf. Die Vermarktungen erfolgen im Retail-Business in Kooperation mit Lizenzgebern, die das gesamte Spielfilmprogramm abdecken. Durch zusätzliche Boxen- und Editionsprodukte wird das Portfolio der Special-Interest-Produkte ständig erweitert. Im Rentalbereich ist besonders die exklusive Vertretung der Walt Disney Company in Österreich und Deutschland zu nennen.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers