Waschmaschinenschränke nach Maß - schrankwerk erweitert Produktsortiment

Passgenaue Schranklösungen für die Waschküche oder das Badezimmer

Überfüllte Wäschekörbe, herumstehendes Waschmittel – das alles gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit den neuen Waschmaschinenschränken vom Online-Maßmöbelanbieter schrankwerk.de kehrt Ordnung und System in der Waschküche ein. Selbstverständlich ganz individuell und nach Maß - so wie es schrankwerk Kund:innen erwarten.



Die neuen Waschmaschinenschränke sind für klassische Frontlader-Waschmaschinen konzipiert. Unterhalb der Waschmaschine sorgen ein großer Schubkasten mit Vollauszug sowie ein ausziehbarer Tablarboden für ausreichend Stabilität. Auch ein Waschmaschinen-Trockner-Schrank kann online geplant werden. Hier werden Waschmaschine und Trockner übereinander aufgebaut. Für die nötige Stabilität sorgen der dazwischen liegende Tablar- und Konstruktionsboden. Bei beiden Modellen ist ein leeres Fach oberhalb der Maschinen als zusätzlicher Stauraum planbar. Beide Modelle besitzen einen ausziehbaren Boden, der sich - rückenschonend - zum Ablegen der Wäsche oder dem Wäschekorb eignet.



Die Konstruktion der neuen Schränke ist höchst stabil und hält auch den Bewegungen der Maschinen stand. Die Rückwände beider Schrankmodelle ermöglichen es, die Maschinen an die Wasser- und Stromversorgung anzuschließen und auch der Wärmeentwicklung standzuhalten. Die Schränke sind mit einem Luftschlitz konzipiert, sodass dass eine optimale Zirkulation der Luft gewährleistet ist.



Aufgrund der genormten Größe der Waschmaschinenschränke sind die Produkte in der Breite und Tiefe nicht veränderbar. Weiterer Stauraum kann neben den Waschmaschinenschränken durch zusätzliche Maßschränke bei schrankwerk ganz einfach im Online-Konfigurator geplant werden. Verschiedene Planungsvorlagen im Onlineshop zeigen, welche Optionen Kund:innen haben. Liegt die Waschküche beispielsweise unter einer Schräge, kann ein Dachschrägenschrank den Waschmaschinenschrank sinnvoll ergänzen.



schrankwerk ist einer der führenden Online-Anbieter für Maßmöbel Made in Germany. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz im münsterländischen Rheine feiert diesen Sommer sein 15-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund profitieren Kund:innen aktuell vom Jubiläumsrabatt in Höhe von bis zu 20 Prozent. Der Rabatt läuft noch bis zum 5. September 2023. Der perfekte Zeitpunkt also, um etwas Ordnung in der Wäschekammer zu schaffen.