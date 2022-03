Schoofs Immobilien eröffnet erste Gewerbeflächen der Neuen Mitte Dreieich

In der Neuen Mitte Dreieich-Sprendlingen hat Schoofs fünf moderne Gebäude für Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnen errichtet. Am 3. März öffnen die beiden Ankermieter Denns Biomarkt und Rossmann ihre Filialen, die der Sparkasse Langen-Seligenstadt zieht Mitte des Monats nach; die kieferorthopädische Praxis ist bereits geöffnet. Die ersten 24 Wohnungen der insgesamt 53 im Quartier sind ab 1. April bezugsfertig. Zwei weitere Arztpraxen und ein Restaurant folgen Anfang Mai. Platz zum Parken ist bereits jetzt gegeben: Auf dem Areal stehen circa 50 ebenerdige Kundenparkplätze bis zu 90 Minuten kostenfrei zur Verfügung.„Mit der heutigen, zunächst kleinen Eröffnung der Neuen Mitte ist ein erster wichtiger Schritt zur Belebung des Sprendlinger Zentrums getan. Attraktive Geschäfte und eine Top-Gastronomie werden dafür sorgen, dass sich die Versorgungs- und Aufenthaltsqualität verbessert“, sagt Bürgermeister Martin Burlon. „Ich freue mich sehr, dass es der Firma Schoofs mit viel Geduld gelungen ist, hier Grundstücke zusammen zu führen und so an zentraler Stelle in Dreieich mit der Neuen Mitte auch Wohnraum in Innenstadtlage, gemeinsam mit einer dazu passenden Infrastruktur, anbieten zu können.“Mit den beiden Ankermietern Rossmann und Denns Biomarkt hat Schoofs das Nahversorgungsangebot in Sprendlingen maßgeblich erweitert. Auf rund 720 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert Denns Biomarkt ein mehr als 6.000 Produkte umfassendes Bio-Vollsortiment für den täglichen Bedarf: von Lebensmitteln inklusive Thekenlandschaft für Wurst und Käse über ökologische Drogeriewaren bis hin zur Naturkosmetik. Viele der Bio-Produkte stammen aus der Region. Ein Bio-Bistro rundet das Angebot ab.Die Eröffnung der Rossmann-Filiale geht mit ihrem Umzug aus der Frankfurter Straße 10 in Dreieich einher. Auf einer Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern bietet der Drogeriemarkt das gesamte Rossmann-Sortiment inklusive Schreib- und Spielwaren an. Um den Markt kümmern sich neun Mitarbeitende und ein Auszubildender.Insgesamt stehen 3.000 Quadratmeter an Gewerbefläche zur Verfügung, einen Teil davon nimmt auch die Sparkasse Langen-Seligenstadt ein. Diese bietet an ihrem neuen Standort in Dreieich-Sprendlingen ihren Kundinnen und Kunden helle, freundliche und große Räumlichkeiten auf zwei Etagen – mit modernster Technik und Spezialistinnen und Spezialisten rund um sämtliche Finanzthemen. „Es ist großartig zu sehen, wie unser Mitwirken an diesem innerstädtischen Projekt von Schoofs nun auf die Zielgerade zugeht und ein neues, Lebensraum schaffendes Kapitel für den Standort aufschlägt“, äußert sich Hagen Wenzel, Vorstandsmitglied der Sparkasse Langen-Seligenstadt, in diesem Projekt sowohl als zukünftiger Mieter involviert als auch alleiniges, finanzierendes Institut für den Projektinvestor Schoofs und den zukünftigen Besitzer Corestate.Die Kieferorthopädische Praxis Dr. Marie-Christine Blecher und Dr. Laura Schmitt hat ihre Räumlichkeiten direkt über der Sparkasse bezogen. Auf 290 Quadratmetern ist eine voll digitale Praxis für moderne und innovative Kieferorthopädie entstanden. „Die zahlreichen, kostenfreien Parkplätze und die vielen Möglichkeiten für die Eltern, die Wartezeit während einer Behandlung ihres Kindes im Fünf-Häuser-Quartier zu überbrücken, haben uns überzeugt“, erläutert Dr. Marie-Christine Blecher die Gründe für die Wahl des Standortes.Für die Gastronomiefläche konnte Mohamed Younis einen etablierten und erfahrenen Gastronomen gewinnen: Wasilis Kourtoglou, der in Dietzenbach das Restaurant „Stadtliebe" und in Offenbach das Restaurant „Heimathafen" betreibt. „In der Neuen Mitte sollen sich die Menschen wohlfühlen und gern aufhalten. Daher war ein ganztägig geöffneter gastronomischer Betrieb von Anfang an Bestandteil unseres Konzepts. Hier können sich Menschen zum Frühstück treffen, Geschäftsleute ihren Lunch genießen und Familien einen entspannten Abend erleben. Wir haben lange gesucht, viele Anfragen erhalten, getestet und uns sogar vom Branchenexperten Pierre Niehaus aus Dreieich beraten lassen. Jetzt sind wir froh, dafür einen erfahrenen Gastronomen gefunden zu haben, der zudem in der Region verwurzelt ist“, so Younis.Für Wasilis Kourtoglou ist der Standort in der Neuen Mitte ein Glücksfall. „Ich freue mich sehr, dass mein Team und ich dazu beitragen können, einen neuen Stadtteil zu beleben und mitzuprägen – diese Chance bekommt man nicht alle Tage. Zudem passt das Objekt sehr gut zu unserer modernen, urbanen Gastronomie.“ Angeboten werden soll moderne Fusion-Küche mit mediterranem Einfluss. „Die perfekte Mahlzeit zu jeder Tageszeit, für jeden und jede“, gibt Kourtoglou das Ziel vor. „Ich bin überzeugt, dass es uns mit unserem Konzept des Brunch & Dine gelingen wird, den Dreieicherinnen und Dreieichern einen attraktiven und schnell beliebten Ort zum Ausgehen zu bieten.“ Derzeit wird im Restaurant der Innenausbau vollzogen, im Mai soll es seine Türen öffnen.„Die ersten, exklusiven Gäste werden die Gewinner unserer Mitmach-Aktion sein“, verspricht Younis. Zusammen mit Kourtoglou plant Schoofs ein „Fünf-Häuser-Quartier“-Kochbuch. Dazu können Bürgerinnen und Bürger aus Dreieich ihr Lieblingsrezept bis zum 31. März 2022 an aktion@schoofs-frankfurt.de einreichen. Kourtoglou und Younis wählen unter allen Einsendungen zehn Gerichte aus, die es in das Kochbuch schaffen. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen in Begleitung als erste das Restaurant testen. Alle Details zur Aktion sind auf der Webseite www.5-häuser-quartier.de/aktionen zu finden.Um die Neue Mitte in Dreieich-Sprendlingen gebührend zu eröffnen, plant Schoofs ein offizielles, ganztägiges Frühjahrsfest für alle Bürgerinnen und Bürger Dreieichs. „Ein solch‘ großes Projekt wie die Neue Mitte braucht ein großes Fest, an dem alle teilhaben können. Für uns ist es ein Zeichen der Dankbarkeit an die Bürgerinnen und Bürger, die während der gesamten Bauphase viel Geduld und Ausdauer bewiesen haben“, betont Younis. Der Termin für das Fest wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben.Spätestens im Mai werden auch alle Wohnungen bezugsfertig sein. In der Neuen Mitte entstehen 53 Mietwohnungen mit Größen zwischen 53 und 170 Quadratmetern: 22 Zwei-Zimmer-Wohnungen, 27 Drei-Zimmer-Wohnungen, drei Vier-Zimmer-Wohnungen und zwei Penthouses. 20 Wohnungen sind komplett barrierefrei. In zwei der fünf Häuser können am 1. April bereits die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen, Besichtigungen dafür können jederzeit vereinbart werden. Die Wohnungen in den anderen drei Häusern stellt Schoofs sukzessive fertig; sie können ab Ende März besichtigt und ab Mai bezogen werden. Den Mieterinnen und Mietern stehen 82 Parkplätze in der Tiefgarage exklusiv zur Verfügung.