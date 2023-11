Netto eröffnet in Kirkel-Limbach: Schoofs wertet Standort mit modernerer, größerer und nachhaltigerer Filiale auf

Am Donnerstag, 2. November 2023, öffnen zum ersten Mal die Türen des neuen Netto-Marktes im Ortsteil Limbach der saarländischen Gemeinde Kirkel. „Wir freuen uns, durch die gute Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten den Markt in so kurzer Zeit realisiert zu haben und somit den Limbacherinnen und Limbachern eine deutlich aufgewertete Nahversorgung zu bieten“, erklärt Sven Schemann, Projektentwickler und Mitglied der Geschäftsleitung der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt beim feierlichen Eröffnungsempfang des Lebensmitteldiscounters. Es ist die erste Filiale, die Schoofs im Rahmen des neuen Filialkonzepts von Netto realisierte. Der Neubau wird darüber hinaus noch nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) in Gold zertifiziert werden.



Knapp neun Monate liegen zwischen der Schließung der damaligen Plus-Filiale, deren Abriss und der Neueröffnung durch Netto in Limbach, wo die Freude groß ist über den neuen Lebensmittelmarkt. „Der in die Jahre gekommene Supermarkt war wichtig für die zentrale Nahversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger“, merkt Kirkels Bürgermeister Frank John an. „Ein Einkaufserlebnis war es allerdings schon lange nicht mehr und somit höchste Zeit für eine Modernisierung und Vergrößerung. Wir sind froh, dass wir mit Netto und Schoofs Immobilien Frankfurt sowie den versierten Handwerkern vor Ort erfahrene und verlässliche Partner bei der Umsetzung an unserer Seite hatten.“



Die Verkaufsfläche des neuen Lebensmitteldiscounters ist von knapp 700 Quadratmetern auf rund 1.000 Quadratmeter gewachsen. Der Markt beherbergt ein Produktsortiment von ca. 5.000 Artikeln, darunter frisches Obst und Gemüse sowie Sonderprodukte und Non-Food-Artikel für den täglichen Bedarf.



„Ich bin sehr zufrieden damit, wie reibungslos und schnell Schoofs Immobilien Abriss und Neubau umgesetzt hat“, sagt Melanie Schübbe, Gebietsleiterin Expansion Region Süd-West-Nord der Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG. „Besonders freue ich mich aber über die neue, moderne und attraktive Einkaufsmöglichkeit für die Menschen in Kirkel-Limbach“, so Schübbe weiter.



Freuen können sich die Anwohnenden auch über die baldige Versorgung mit Elektro-Ladesäulen in ihrem Ort. Von den insgesamt 70 Parkplätzen bei Netto werden demnächst sechs mit Schnellladestationen für E-Autos ausgestattet. Die E-Ladesäulen und die zusätzlich geplante Solaranlage auf dem Dach des Discounters werden von der Firma Greenman Energy installiert und betrieben. Greenman Energy ist der Kooperationspartner von Schoofs Immobilien, um Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu realisieren und Ladeinfrastrukturen zu schaffen. Finanziert wurde das Gesamtprojekt von der Vereinigten Volksbank Saarlouis.