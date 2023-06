Mosbach: Grundsteinlegung für neue tegut…-Filiale mit Bäckerei-Café und 47 Mietwohnungen

Der offizielle Startschuss zum Bau des modernen Handels & Wohnen Komplexes in Mosbach im Necker-Odenwald-Kreis ist erfolgt: Am Mittwoch, 28. Juni 2023, wurde feierlich der Grundstein gelegt. Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt realisiert auf dem ehemaligen Autohaus-Areal am Stadteingang auf einer Gesamtfläche von rund 6.000 Quadratmetern hochwertige Nahversorgung und komfortables Wohnen. Der Markt soll zum Ende des zweiten Quartals 2024 fertiggestellt sein, die Wohnungen voraussichtlich bis Ende 2024.



Reges Baugeschehen herrschte durch die umfangreiche Bauvorbereitung und Bodensanierung schon eine ganze Weile auf dem Baufeld an der Neckarelzer Straße 13-19 in Mosbach – jetzt kamen zur traditionellen Grundsteinlegung noch einige geladene Gäste dazu und feierten den offiziellen Baubeginn. Mit dabei waren Bürgermeister Patrick Rickenbrot sowie Vertreter*innen des zukünftigen tegut…- Lebensmittelmarktes, der Bäckerei Müllerbäck, der Volksbanken Mosbach und Neckartal als Teil des finanzierenden Konsortiums, Nachbarn und die am Projekt beteiligten Architekt*innen und Fachplaner*innen.



„Die Sanierungsarbeiten des Grundstücks waren durch die frühere Nutzung als Tankstelle und die besondere Bodenbeschaffenheit sehr aufwendig und zeitintensiv“, erklärt Frauke Liess, Projektleiterin bei Schoofs Immobilien, den verspäteten Baustart. „Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt zügig vorangeht und wir schon die Rohbauarbeiten im ersten Bauabschnitt in vollem Gange sehen, auch wenn wir heute erst den offiziellen Grundstein legen.“



„Es ist gut, dass die Realisierung des Vorhabens auf diesem lange ungenutzten, aber städtebaulich relevanten Areal am Eingang zur Innenstadt sichtbar Fahrt aufnimmt“, freut sich Bürgermeister Patrick Rickenbrot. „Mit dem Mix aus Handel und Wohnen beschreiten die Stadt Mosbach und Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt einen nachhaltigen und innovativen Weg. Die erstmals in Mosbach vertretene tegut…-Filiale wird eingebettet in ein gewachsenes Stadtgebiet – und entsteht nicht auf einer grünen Wiese. Außerdem werden im Überbau auf drei Geschossen rund 47 Mietwohnungen errichtet, was dem Gedanken einer bodensparenden baulichen Entwicklung entspricht.“



Das moderne, dachbegrünte Wohn- und Geschäftshaus wurde vom Architekturbüro Graf & Graf aus Montabaur entworfen. Seine zentrale Lage verspricht sowohl für Kund*innen als auch zukünftigen Wohnungsmieter*innen kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die historische Innenstadt.



Ankermieter tegut… freut sich auf Mosbach

Ankermieter des Projekts wird mit einer Verkaufsfläche von rund 1.200 Quadratmetern der Lebensmittelvollsortimenter tegut…, der für Bio-Produkte sowie regionale und fair gehandelte Ware steht. „Wir freuen uns, mit diesem Markt erstmalig Fuß in Mosbach zu fassen und schon bald mit unserem modernen Marktkonzept die Bürger*innen aus Mosbach und Umgebung sowohl als Kund*innen als auch Kollege*innen oder Lernende bei uns begrüßen zu können“, sagt Expansionsmanager Martin Kühner.



Die angeschlossene Bäckerei Müllerbäck wird die zukünftigen Anwohner*innen mit Brot- und Backwaren versorgen. Zudem laden Innen- und Außensitzplätze zum Verweilen ein.



Über dem Markt entstehen auf drei Geschossen insgesamt 47 Mietwohnungen mit Größen zwischen 50 und 130 Quadratmeter, alle mit Balkon oder Terrasse. Weiterhin sind rund 150 Parkplätze inklusive E-Ladestationen für Pkws geplant. Der Gebäudekomplex wird nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) zertifiziert.