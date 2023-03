Hainburg-Hainstedt: REWE-Neubau eröffnet in gemischt genutzter Handelsimmobilie

Am 30. März öffnen sich erstmalig die Türen der neuen REWE-Filiale im Hainburger Stadtteil Hainstedt. Projektentwickler und Bauherr Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt hat den neuen Lebensmittelvollsortimenter als Teil einer Mixed-Use Immobilie auf einem rund 7.700 Quadratmeter großen, innerstädtischen Gelände realisiert; der neue Markt befindet sich an der Stelle des ehemaligen Marktes in der Straße Auf das Loh 3. Neben dem Supermarkt-Neubau entstanden ein Backshop der Bäckerei Pappert mit Bistrobereich und Außenterrasse sowie 103 Kundenparkplätze und 25 Fahrradstellplätze. Voraussichtlich im Sommer 2023 wird im Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes eine Arztpraxis eröffnen. Das Investitionsvolumen für das Projekt betrug rund 8,1 Millionen Euro.



„Indem wir diesen für die Bürgerinnen und Bürger von Hainburg so wichtigen Versorgungsstandort modernisiert und vergrößert haben, ist es uns gelungen, die Nahversorgung in der Innenstadt zu halten“, erklärte Noor Sharaf, Prokurist und verantwortlicher Projektentwickler von Schoofs Immobilien, bei der feierlichen Schlüsselübergabe. Der zentral gelegene REWE-Neubau ist mit einer Verkaufsfläche von 1.500 Quadratmeter fast doppelt so groß wie sein Vorgänger und wird ergänzt von einem separaten REWE-Getränkemarkt. Der neue Markt – in heller Gestaltung und mit modernster Technik ausgestattet – bietet Platz für ein Sortiment, das im Vergleich zum Vorgängermarkt deutlich umfangreicher ist; es umfasst rund 18.000 Artikel.



Betreiber des alten wie neuen REWE-Marktes ist Kaufmann Viktor Likej, der den Markt gemeinsam mit seinem 46-köpfigen Team führt.



In das erste Obergeschoss des zweigeschossigen Anbaus wird auf 300 Quadratmetern die Gemeinschaftspraxis für Innere und Allgemeinmedizin von Dr. Ludmilla Gerber und Tatjana Dannoritzer einziehen. Hier nimmt der Innenausbau noch einige Zeit in Anspruch, sodass die Praxis voraussichtlich im Sommer 2023 für ihre Patient*innen öffnen wird.



Die Phasen des Baus



Die mehrphasige Bauzeit begann mit dem Neubau des Gebäudes für den REWE-Markt und die Arztpraxis auf dem angrenzenden Baugrundstück. Anschließend wurde der bestehende, in die Jahre gekommene Markt entkernt und abgerissen. Auf dem freigewordenen Gelände entstand die neue Außenanlage mit den PKW- und Fahrrad-Stellplätzen.



Im nächsten Schritt erfolgt der Bau des Pflege- und Wohncampus auf dem Areal hinter dem REWE-Markt. Hierzu hat Schoofs Immobilien die RODEWALD Unternehmensgruppe als spezialisierte Projektentwicklerin für den sozialen Immobilienbereich in das Projekt einbezogen. Die Bebauungs- und Nutzungsstruktur sieht auf dem insgesamt rund 5.300 Quadratmeter großen Gelände 118 vollstationäre Pflegeplätze vor: in Pflegewohngruppen inkl. einer Demenzabteilung mit einer Wohngemeinschaft und eigenem Wandelgarten im Erdgeschoss. In zwei weiteren Gebäuden, an der nord-östlichen Seite des Areals, entstehen 30 barrierefreie Wohneinheiten für Betreutes Wohnen, mit Größen von 35 bis 60 Quadratmeter. Entwickler und Betreiber planen den Baubeginn des Pflege- und Wohncampus im Herbst 2023 und rechnen mit einer Bauzeit zwischen 14 und 16 Monaten.



Nachhaltigkeit an erster Stelle



Um das gesamte Gebäude möglichst nachhaltig zu bewirtschaften, hat Schoofs nach Effizienzhaus-Standard 55 der Kreditanstalt für Wiederaufbau und dem Green-Building-Standard der REWE gebaut. Das Gebäude zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch, ein Gründach und eine hervorragende Wärmedämmung aus. Die Kälte- und Klimaanlagen sowie die Wärmepumpen arbeiten mit natürlichem Kältemittel. Die Abwärme der verglasten Kühl- und Tiefkühlmöbel wird für die Raumheizung verwendet. Fossile Energieträger werden nicht benötigt. Das energiesparende LED-Beleuchtungskonzept hilft Strom zu sparen. Es ist bereits der vierte Markt, den Schoofs nach dem Green-Building-Standard für REWE gebaut hat. Eine DGNB-Zertifizierung in Gold ist beantragt.