Hainburg-Hainstadt: Arztpraxis neben dem neuen REWE-Markt eröffnet

Es ist so weit: Am Mittwoch, 2. August 2023, eröffnete die Gemeinschaftspraxis für Allgemein- und Innere Medizin von Dr. Ludmilla Gerber, Tatiana Dannoritzer und Kollegen im Hainburger Stadtteil Hainstadt für ihre Patient*innen. Die Praxis in der Straße Auf das Loh 5 befindet sich im ersten Stock des zweigeschossigen Anbaus am neuen REWE-Markt. Projektentwickler und Bauherr Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt hat die gemischt genutzte Handelsimmobilie neu errichtet. Das Investitionsvolumen lag bei rund 8,1 Millionen Euro.



„Die REWE-Filiale hat bereits seit Ende März geöffnet. Bei der neuen, rund 350 Quadratmeter großen Arztpraxis nahm der Innenausbau noch einige Zeit in Anspruch, sodass die Eröffnung erst jetzt erfolgte“, erläutert Noor Sharaf, Prokurist und verantwortlicher Projektentwickler von Schoofs Immobilien.



Die modernen und klimatisierten Praxisräume liegen komplett auf einer Ebene im Obergeschoss. Sie zeichnen sich durch einen barrierefreien Zugang samt Aufzug und eine behindertengerechte Ausstattung ebenso aus wie durch eine sehr gute Verkehrsanbindung und ein großzügiges Parkplatzangebot. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.



Kernziele der Praxis für Allgemein- und Innere Medizin sind die Früherkennung und Behandlung von Erkrankungen sowie die fundierte Vorsorge, um die Gesundheit der Patient*innen zu erhalten. Das engagierte und freundliche Team aus Ärzt*innen und medizinischen Fachangestellten kümmert sich um die internistische Diagnostik und Therapie sowie die hausärztliche Grundversorgung. Zu den weiteren Leistungen zählen unter anderem Hausarztzentrierte Versorgung, Betreuung bei chronischen Erkrankungen im Rahmen der DMP-Programme (z.B. Diabetes mellitus, KHK, COPD, Asthma) Labordiagnostik, Wundversorgung, Ultraschall, Gesundheitsvorsorge, Impfungen und die psychosomatische Grundversorgung.



„Unser Dank geht an Dr. Bernard Schmidt-Clouth sowie seine Ehefrau Daniela Clouth, die unsere bisherige Vermieterin war. Beide haben die Notwendigkeit der Praxismodernisierung erkannt und uns bei dem Umzugsprojekt unterstützt. Damit ist eine bedarfsorientierte und zeitgemäße Versorgung der Patient*innen in Hainburg und Umgebung langfristig gesichert“, freut sich Frau Dr. Gerber, Fachärztin für Innere Medizin. Auch der ehemalige Gründer der Praxis, Dr. Schmidt-Clouth, ist mit in die neue Praxis gezogen und wird an zwei halben Tagen in der Woche seine Sprechstunden abhalten.



Nachhaltiges Bauen als Maßstab für das gesamte Objekt



Schoofs hat die Mixed-Use Immobilie auf einem rund 7.700 Quadratmeter großen, innerstädtischen Gelände errichtet. Neben dem REWE-Neubau entstanden der Backshop mit Bistrobereich und Außenterrasse sowie 103 Kundenparkplätze und 25 Fahrradstellplätze. Die Arztpraxis befindet sich seitlich über dem REWE-Markt. Das Gebäude wurde nach dem Effizienzhaus-Standard 55 der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem von der Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vorzertifizierten Green-Building-Standard von REWE gebaut. Es zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch, ein Gründach und eine hervorragende Wärmedämmung aus. Für Hainburg ist eine Zertifizierung in Gold durch die Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) beantragt.



Auf dem Areal hinter dem REWE-Markt plant Schoofs zusammen mit der auf den sozialen Immobilienbereich spezialisierten RODEWALD Unternehmensgruppe im nächsten Schritt den Bau eines Pflege- und Wohncampus. Die Bauarbeiten sollen zwischen 14 und 16 Monaten dauern.