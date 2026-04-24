JOKOLADE bringt gefüllte Eiswaffel-Spitzen ins Snackregal.

JOKOLADE erweitert sein Sortiment um eine ebenso einfache wie naheliegende Innovation: gefüllte Eiswaffel-Spitzen als eigenständigen Snack. Unter dem Motto "Nur das Beste vom Eis" bringt die Marke von Gründer und Namensgeber Joko Winterscheidt den beliebtesten und nostalgischen Moment des Eisessens erstmals ohne Umwege ins Snackregal.



Joko Winterscheidt: "Spitzfindige Spitzenprodukte-Liebhaber werden bei diesen Eiswaffel-Spitzen die geschmackliche Spitzenklasse hervorheben. Ich finde sie spitze."



Die JOKOLADE Eiswaffel-Spitzen bestehen aus knusprig gebackenen Eiswaffeln wie aus der Eisdiele und sind komplett vegan. Gefüllt sind sie mit ChoViva, einer kakaofreien Alternative zu Schokolade, die mit einem deutlich reduzierten CO₂-Fußabdruck hergestellt wird – ohne Kompromisse im Geschmack. Erhältlich sind die Eiswaffel-Spitzen in zwei Ausführungen, klassisch und mit cremiger Haselnussfüllung. Da das Produkt selbst ohne Eis auskommt, ist es nicht tiefkühlpflichtig, und erzeugt das besondere Sommergefühl unabhängig von Saison und Wetter. JOKOLADE verbindet Genuss, Innovation und Verantwortung – mit Spaßfaktor statt erhobenem Zeigefinger.



Mit den gefüllten Eiswaffel-Spitzen bringt JOKOLADE ein nostalgisches Gefühl beim Eisessen nach Hause: Der Glücksmoment, in dem das Eis zu Ende geschleckt ist und nur noch die kleine, knusprige, schokoladige Eiswaffel-Spitze in der Hand zurückbleibt, fühlt sich wie Kindheit an. Das Produkt richtet sich an alle, die diesen Moment kennen und lieben oder Lust auf etwas Neues haben, und schließt Veganer*innen und Nachhaltigkeitsbewusste durch die Verwendung von ChoViva mit ein – eine Kombination aus nostalgischem Gefühl und modernen Werten, die 2026 ein prägender Food-Trend ist.



Mit der Produktneuheit ist JOKOLADE First Mover in der DACH-Region und unterstreicht seinen Anspruch, Genuss, Verantwortung und Spaß zusammenzubringen – und dem Süßwarenmarkt gerade in herausfordernden Zeiten neue Impulse zu geben. Die JOKOLADE Eiswaffel-Spitzen (UVP 2,99 Euro) sind ab sofort in den zwei 100-Gramm-Ausführungen "gefüllte Eiswaffel-Spitzen" und "gefüllte Eiswaffel-Spitzen mit Haselnuss" bei ausgewählten Handelspartnern und auf JOKOLADE.de erhältlich.

(lifePR) (