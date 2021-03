Ein Benefizbuch: Lächeln für den Alltag

„Die erste Auflage mit 1500 Buchexemplaren ist fast vergriffen“, freut sich Autor und Reisebürokaufmann Rainer Neumann über seine „Passiert.Notiert.Bedacht.Gelacht.“ Kurzgeschichten.Jetzt hat der Norderstedter Kadera-Verlag sich entschlossen, eine Neuauflage des Buches mit zusätzlichenherauszubringen.Ein Geschenkbuch, das auch die Publizistin Peggy Parnass ins Leseherz geschlossen hat. „Wie schön, wenn dem Rainer immer wieder was einfällt. Jetzt freut sich schon so mancher auf Rainer‘s neue Texte. Peggy Parnass auch. Und sehr auch die sozialen Projekte, die sein Autorenhonorar wieder erhalten werden.“Das Honorar vom Buchverkauf wird komplett die Suppengruppe St.Georg und das CaFeé mit Herz erhalten.Insgesamt zweiundfünfzig heitere, schräge, komische, skurrile und nachdenkliche Kurzgeschichten präsentiert der Autor in seiner erweiterten Neuauflage. Momentaufnahmen des Alltags von HamburgRainer Neumann hofft zudem auf weitere Lesungen in diesem Jahr, die leider 2020 aufgrund der Corona Pandemie ausfallen mussten.