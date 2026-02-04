Denkströme unterstützt Leichtathletik Wiggensbach mit 1.000 Euro

Die Denkströme Gruppe setzt ihr langjähriges Engagement für den regionalen Sport fort und unterstützt die Leichtathletik-Abteilung des TSV Wiggensbach erneut mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro. Die Zuwendung wurde kürzlich an den Abteilungsleiter Andreas Wagner übergeben.



Seit vielen Jahren engagiert sich Denkströme als verlässlicher Partner der Leichtathletik in Wiggensbach. Ziel des Sponsorings ist es, den Breitensport nachhaltig zu stärken und insbesondere Kindern und Jugendlichen stabile Rahmenbedingungen für sportliche Entwicklung, Gemeinschaft und Leistungsbereitschaft zu bieten.



Wiggensbach steht dabei weit über die Gemeindegrenzen hinaus für erfolgreiche Nachwuchsarbeit und gilt als eine der Talentschmieden der Leichtathletik im Allgäu. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die Athletin Lea Völcker, deren sportliche Laufbahn eng mit der Leichtathletik in Wiggensbach verbunden ist. Allein im Jahr 2024 konnte sie ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellen: Siebenfache Bayerische Meisterin, Süddeutsche Meisterin sowie Deutsche Meisterin – eine Erfolgsbilanz, die die Qualität der Trainingsarbeit und die nachhaltige Talententwicklung in Wiggensbach eindrucksvoll bestätigt.



„Sport vermittelt Werte, die auch für uns als Unternehmen von zentraler Bedeutung sind: Leistungsbereitschaft, Fairness, Disziplin und Teamgeist“, erklärt Fabian Schmid, CEO der Denkströme Gruppe. „Die Förderung des Breitensports und der Jugend ist für uns kein kurzfristiges Engagement, sondern fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Dass aus dieser Basis heraus Athletinnen wie Lea Völcker hervorgehen, zeigt, wie wichtig kontinuierliche und verlässliche Unterstützung für Vereine ist.“



Die Spende soll gezielt in die Nachwuchsarbeit sowie in Trainings- und Vereinsstrukturen der Leichtathletik-Abteilung fließen. Abteilungsleiter Andreas Wagner betont: „Die kontinuierliche Unterstützung durch Denkströme ist für unsere Arbeit von großer Bedeutung. Sie hilft uns, sowohl den Breitensport als auch leistungsorientierte Talente nachhaltig zu fördern und den hohen sportlichen Standard in Wiggensbach weiter auszubauen.“



Mit ihrem regionalen Sponsoring verfolgt Denkströme einen klaren Anspruch: Verantwortung dort zu übernehmen, wo das Unternehmen verwurzelt ist. Das Engagement in Wiggensbach steht exemplarisch für das Selbstverständnis, wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden – und jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen, sportlich wie persönlich.

