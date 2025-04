Bewerbungsphase für Promotionsstipendium „Digitale Medizin“ läuft

Im Rahmen ihrer gemeinsamen Kooperation unterstützen die Deutsche Gesellschaft für Digitale Medizin e.V. und die Deutsche Ärzte Finanz (Deutschlands führender Finanzdienstleister für die akademischen Heilberufe) medizinische Doktoranden bei ihren Forschungsvorhaben im Bereich der Digitalen Medizin. Das Stipendium beginnt am 1. Oktober 2025. Es läuft für die Dauer von einem Jahr und erfolgt in Vollzeit. Das heißt, das Studium wird während dieses Zeitraums ausgesetzt. Die monatliche Fördersumme beträgt 1.000 Euro. Die DGDM bietet ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten darüber hinaus Unterstützung durch Mentorinnen und Mentoren sowie vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung und zum wissenschaftlichen Austausch mit Expertinnen und Experten im Bereich der Digitalen Medizin.Alle Informationen zum Bewerbungsprozess und den Rahmenbedingungen des Promotionsstipendiums sind unter https://digitale-medizin.org/wissenschaft/foerderprogramm/promotionsstipendium abrufbar.„Der Digitalisierung kommt im Gesundheitsbereich eine stetig zunehmende Bedeutung zu. Sie eröffnet im medizinischen Bereich völlig neue und effiziente Behandlungsmöglichkeiten. Indem wir wegweisende Forschungsprojekte unterstützen, tragen wir unseren Teil dazu bei, wichtige Entwicklungen zu ermöglichen und diese zügiger voranzubringen“, erklärt Sebastian Schulz, 2. Vorsitzender der DGDM. Für Dr. med. Regina Kohrt, Koordinatorin des Projektes bei der Deutschen Ärzte Finanz, bedeutet die diesjährige Ausschreibung nicht nur ein kleines Jubiläum: „Wir schreiben das Promotionsstipendium von DÄF und DGDM in diesem Jahr zum fünften Mal aus und sind sehr gespannt auf die eingehenden Promotionsvorhaben. Die Forschung im Bereich Digitale Medizin ist enorm wichtig, denn sie bringt präzisere Diagnosen, individuellere Therapien und eine bessere Prävention in der Gesundheitsvorsorge.“ Ruth Niedermeier, die 2024 als Promotionsstipendiatin ausgewählt wurde, kann den Benefit des Programms nur bestätigen: „Das Stipendium ermöglicht es mir, mich vollständig auf meine Forschung zu konzentrieren und dabei zügig Fortschritte zu erzielen. Besonders wertvoll ist für mich zudem die Unterstützung durch erfahrene Ärztinnen und Ärzte sowie der Zugang zu einem Netzwerk außerhalb meiner Forschungsgruppe, das für mich große Unterstützung darstellt.“Das Förderprogramm der DGDM umfasst neben dem Promotionsstipendium außerdem die Vergabe wissenschaftlicher Förderpreise für herausragende Bachelor- und Masterarbeiten, abgeschlossene Dissertationen sowie Publikationen auf dem Feld der digitalen Medizin.