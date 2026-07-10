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Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ Burg Schlitz 2 17166 Hohen Demzin, Deutschland http://www.burg-schlitz.de
Ansprechpartner:in Herr Jan König +49 3996 12700
Logo der Firma Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ

Schlosshotel Burg Schlitz zählt zu den „Besten Hotels Deutschlands 2026“

Auszeichnung von Connoisseur Circle würdigt Gastfreundschaft, Qualität und gelebte Hotellerie

(lifePR) (Hohen Demzin, )
Das Schlosshotel Burg Schlitz wurde vom renommierten Reisemagazin Connoisseur Circle als eines der „Besten Hotels Deutschlands 2026“ in der Kategorie Schlosshotels ausgezeichnet. Die Ehrung basiert auf einer Kombination aus Gästebewertungen über TrustYou, einem Publikumsvoting sowie der Bewertung einer unabhängigen Fachjury.

Mit der Auszeichnung gehört das Schlosshotel Burg Schlitz zu einem exklusiven Kreis ausgezeichneter Schlosshotels in Deutschland und zu den zwei prämierten Schlosshotels in Mecklenburg-Vorpommern.

„Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großer Freude und ist eine wunderbare Bestätigung unserer täglichen Arbeit“, sagt Hoteldirektor Jan König. „Sie steht für weit mehr als ein schönes Gebäude – sie würdigt die Menschen, die Burg Schlitz Tag für Tag mit Leidenschaft, Herzlichkeit und höchstem Qualitätsanspruch mit Leben füllen. Mein Dank gilt unserem gesamten Team. Ohne dieses Engagement wäre eine solche Anerkennung nicht möglich.“

Seit Anfang 2026 verfolgt das Schlosshotel Burg Schlitz konsequent das Ziel, seinen Gästen außergewöhnliche Erlebnisse in historischem Ambiente zu bieten. Individueller Service, regionale Kulinarik, exklusive Veranstaltungen und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Hauses prägen den Anspruch, Tradition und moderne Gastfreundschaft auf höchstem Niveau miteinander zu verbinden.

„Für uns ist diese Auszeichnung kein Endpunkt, sondern Ansporn“, so König weiter. „Wir möchten unseren Gästen auch künftig besondere Momente schenken und den hervorragenden Ruf von Burg Schlitz weiter ausbauen.“

Das Schlosshotel Burg Schlitz bedankt sich bei seinen Gästen für ihr Vertrauen sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren täglicher Einsatz diese Auszeichnung möglich gemacht hat.

Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ

Das Schlosshotel Burg Schlitz ist ein exklusives Schlosshotel in der Mecklenburgischen Schweiz und verbindet historische Architektur mit modernem Komfort, erstklassiger Kulinarik und herzlicher Gastfreundschaft. Das denkmalgeschützte Ensemble liegt eingebettet in einen weitläufigen englischen Landschaftspark und zählt zu den außergewöhnlichsten Hoteladressen Norddeutschlands. Gästen bietet Burg Schlitz stilvolle Zimmer und Suiten, individuelle Arrangements, kulinarische Erlebnisse sowie den idealen Rahmen für Erholung, Feiern und Tagungen.

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