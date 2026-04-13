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Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ Burg Schlitz 2 17166 Hohen Demzin, Deutschland http://www.burg-schlitz.de
Ansprechpartner:in Herr Jan König +49 3996 12700
Logo der Firma Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ

Schlosshotel Burg Schlitz stärkt sein Profil als Ort der Ruhe, Qualität und gelebten Gastfreundschaft

Das Schlosshotel Burg Schlitz entwickelt sein Profil als Ort der Ruhe, Entschleunigung und authentischen Gastlichkeit konsequent weiter.

(lifePR) (Hohen Demzin, )
Unter der Leitung von Jan König erfolgt die Weiterentwicklung des Hauses in enger Zusammenarbeit mit Sabine Teubler, die seit 2000 Teil des Schlosshotels ist und damit wie kaum eine andere für Kontinuität und gelebte Gastfreundschaft steht. Sie betreut die Gäste, verantwortet Kalkulationen, plant Veranstaltungen und unterstützt die operative Führung des Hauses maßgeblich.

„Burg Schlitz ist ein besonderer Ort – und genau dieses Gefühl möchten wir bewahren und gleichzeitig behutsam weiterentwickeln“, so Jan König.

Im Zuge der Weiterentwicklung werden Angebote gezielt überprüft und angepasst. Das Thema Traditional Chinese Medicine (TCM) wurde bereits seit geraumer Zeit nicht weiterverfolgt und ist aktuell kein Bestandteil des Angebots. Gleichzeitig wird geprüft, in welcher Form ergänzende Anwendungen künftig sinnvoll integriert werden können – stets im Einklang mit der Positionierung als Rückzugsort für Ruhe und Entspannung.

Bereits heute wurde mit Ava Bonam eine erfahrene Anbieterin gewonnen, die mit achtsamkeitsbasierten Anwendungen im Bereich Atmung, Entspannung und körperlicher Wahrnehmung das bestehende Angebot ergänzt. Ihre Formate richten sich sowohl an Hotelgäste als auch an externe Besucher und verstehen sich als behutsame Ergänzung des Hauses.
Gleichzeitig wird das Thema Retreat als ergänzender Baustein perspektivisch und in kleinen Schritten aufgebaut – stets mit dem Anspruch, die bestehende Atmosphäre des Hauses zu bewahren und sinnvoll zu erweitern.

Auch die Ausrichtung des Hauses folgt diesem Ansatz: Klarheit, Qualität und ein stimmiges Gesamtbild stehen im Vordergrund. Zu besonderen Anlässen, Feiertagen sowie im Veranstaltungsbereich werden weiterhin hochwertige kulinarische Angebote geschaffen.

Das Schlosshotel Burg Schlitz öffnet sich zudem verstärkt für externe Gäste, die die besondere Atmosphäre des Hauses regelmäßig erleben möchten – sei es bei einem entspannten Abend, zu besonderen Anlässen oder im Rahmen von Veranstaltungen wie Hochzeiten, Familienfeiern oder Firmenevents.
Der Wappensaal steht dabei künftig auch am Abend für externe Gäste offen und bietet einen stilvollen Rahmen für genussvolle Stunden in besonderem Ambiente.

Ein wesentlicher Bestandteil des Hauses ist das Team: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dem Schlosshotel seit Jahren verbunden und tragen die Philosophie des Hauses aktiv mit. Diese Beständigkeit bildet die Grundlage für die familiäre und persönliche Atmosphäre, die Gäste besonders schätzen.

Gemeinsam mit erfahrenen Kräften wie Sabine Teubler wird das Haus mit einem klaren Blick nach vorne geführt – mit dem Ziel, Burg Schlitz als besonderen Rückzugsort weiter zu stärken.

„Wir setzen auf Qualität, Verlässlichkeit und echte Gastfreundschaft – und auf ein Haus, das sich treu bleibt“, so König.

Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ

Das Schlosshotel Burg Schlitz ist ein Rückzugsort für Menschen, die Ruhe nicht nur suchen, sondern spüren wollen. Eingebettet in eine weitläufige Parklandschaft der Mecklenburgischen Schweiz vereint das historische Anwesen zeitlose Eleganz mit einem modernen Verständnis von Gastlichkeit.

Unter der Leitung von Direktor Jan König wird das Haus mit klarem Anspruch geführt: Qualität vor Inszenierung, Authentizität vor Austauschbarkeit. Burg Schlitz steht für echte Erlebnisse statt flüchtiger Trends – für Stille, die wirkt, und Genuss, der bleibt.

Die individuell gestalteten Zimmer und Suiten verbinden historischen Charme mit hohem Komfort. Kulinarisch prägt der Wappensaal am Abend das Erlebnis mit einer bewusst fokussierten À-la-carte-Küche, während die Brasserie Louise tagsüber leichte, moderne Gerichte sowie Kaffee und Patisserie in entspannter Atmosphäre bietet.

Der Spa-Bereich, eingebettet in die Ruhe des Hauses, ergänzt das Angebot um einen Ort der Regeneration. Natur, Weite und die besondere Energie des Anwesens schaffen den Rahmen für Aufenthalte, die entschleunigen und nachhaltig wirken.

Burg Schlitz ist kein Ort, den man aktiv sucht.
Es ist ein Ort, den man plötzlich braucht.

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