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Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ Burg Schlitz 2 17166 Hohen Demzin, Deutschland http://www.burg-schlitz.de
Ansprechpartner:in Herr Jan König +49 3996 12700
Logo der Firma Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ

Denkmäler erleben – Burg Schlitz am Internationalen Denkmaltag

Ein einzigartiges Ensemble aus Park, Architektur und Geschichte wird am Denkmaltag erlebbar

(lifePR) (Hohen Demzin, )
Heute, am 18. April, dem Internationaler Denkmaltag, richtet sich weltweit der Blick auf das kulturelle Erbe. Der von UNESCO und ICOMOS initiierte Aktionstag macht auf die Bedeutung historischer Bauwerke und Kulturlandschaften aufmerksam und unterstreicht, wie wichtig ihr Erhalt für kommende Generationen ist.

Denkmäler sind dabei weit mehr als einzelne Gebäude. Sie sind Zeugnisse vergangener Epochen, erzählen Geschichten von Menschen, Ideen und Veränderungen – und prägen bis heute das Bild ganzer Landschaften.

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Schlosshotel Burg Schlitz. Neben dem klassizistischen Herrenhaus selbst umfasst das denkmalgeschützte Ensemble vor allem einen weitläufigen Landschaftspark, der in seiner Gesamtheit ein kulturelles Erbe von besonderer Bedeutung darstellt.

Gerade heute wird sichtbar, was diesen Ort besonders macht: Im Park von Burg Schlitz begegnen Besucher einer Vielzahl historischer Denkmäler und bewusst inszenierter Elemente. Dazu zählen unter anderem der eindrucksvolle Obelisk, der als weithin sichtbares Zeichen in die Landschaft gesetzt wurde, der romantisch angelegte Nymphenbrunnen sowie die kunstvoll gestaltete Eremitage, die einst als Rückzugsort und Ort der Kontemplation diente. Ergänzt wird dieses Ensemble durch historische Sichtachsen, alte Baumalleen und gezielt geschaffene Blickbeziehungen, die Natur und Architektur miteinander verbinden.

Gerade diese Vielzahl an kleinen und großen Denkmälern macht den besonderen Charakter des Ortes aus. Es sind nicht nur einzelne Bauwerke, sondern das Zusammenspiel aus Architektur, Landschaft und Geschichte, das Burg Schlitz zu einem Gesamtkunstwerk werden lässt.

Der Internationale Denkmaltag erinnert heute daran, wie wertvoll solche Orte sind – und wie wichtig es ist, sie nicht nur zu erhalten, sondern auch erlebbar zu machen. Denn Denkmäler entfalten ihre Wirkung erst dann vollständig, wenn sie genutzt, entdeckt und mit Leben gefüllt werden.

Gerade heute bietet sich die Gelegenheit, Burg Schlitz und seine Denkmäler bewusst neu zu entdecken – bei einem Spaziergang durch den historischen Park, einem Besuch der Brasserie oder einem Aufenthalt, der Geschichte und Gegenwart auf besondere Weise verbindet.

 

Hotel Mecklenburg Vorpommern GmbH (Hotel MV GmbH) SCHLOSSHOTEL BURG SCHLITZ

Das Schlosshotel Burg Schlitz ist ein Rückzugsort für Menschen, die Ruhe nicht nur suchen, sondern spüren wollen. Eingebettet in eine weitläufige Parklandschaft der Mecklenburgischen Schweiz vereint das historische Anwesen zeitlose Eleganz mit einem modernen Verständnis von Gastlichkeit.

Unter der Leitung von Direktor Jan König wird das Haus mit klarem Anspruch geführt: Qualität vor Inszenierung, Authentizität vor Austauschbarkeit. Burg Schlitz steht für echte Erlebnisse statt flüchtiger Trends – für Stille, die wirkt, und Genuss, der bleibt.

Die individuell gestalteten Zimmer und Suiten verbinden historischen Charme mit hohem Komfort. Kulinarisch prägt der Wappensaal am Abend das Erlebnis mit einer bewusst fokussierten À-la-carte-Küche, während die Brasserie Louise tagsüber leichte, moderne Gerichte sowie Kaffee und Patisserie in entspannter Atmosphäre bietet.

Der Spa-Bereich, eingebettet in die Ruhe des Hauses, ergänzt das Angebot um einen Ort der Regeneration. Natur, Weite und die besondere Energie des Anwesens schaffen den Rahmen für Aufenthalte, die entschleunigen und nachhaltig wirken.

Burg Schlitz ist kein Ort, den man aktiv sucht.
Es ist ein Ort, den man plötzlich braucht.

Weiterführende Informationen: https://issuu.com/...

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