Die besten Gartenbücher des Jahres 2026
Der Deutsche Gartenbuchpreis wurde auf Schloss Dennenlohe verliehen
Der Deutsche Gartenbuchpreis wird seit 2006 auf Schloss Dennenlohe verliehen, von Robert und Sabine von Süsskind organisiert und von der STIHL AG präsentiert. Eine unabhängige Jury aus Fachjournalisten, Gartenexperten und Vertretern der Buchbranche bewertet jährlich rund 100 Neuerscheinungen in unterschiedlichen Kategorien. Seit 2011 wird im Rahmen der Veranstaltung zusätzlich der European Garden Book Award und Photo Award vergeben, der besonders herausragende Gartenbücher aus ganz Europa auszeichnet.
Die STIHL AG vergibt Sonderpreise in Höhe von 10.000 Euro vergibt. Weitere Partner und 3.000 Euro Preisgelder werden von Europas größtes Gartenmagazin "Mein schöner Garten", der Gesellschaft der Staudenfreunde e. V. sowie dem Verein Natur im Garten Deutschland und Schloss Dennenlohe verliehen. Die Preisverleihung findet traditionell am ersten Freitag im März im historischen Marstall von Schloss Dennenlohe statt und hat sich zu einem der wichtigsten Treffpunkte für Autoren, Verlage und Gartenexperten entwickelt.
Der European Garden Book Award ging in diesem Jahr an Jo Thompson für das Buch „Der neue romantische Garten“ (Callwey Verlag).
Den zweiten Platz belegten Tim Richardson und Clive Boursnell mit „Englische Landschaftsgärten – Der Traum von Arkadien“ (Gerstenberg Verlag).
Der dritte Platz ging an Elli Ioannou für „Geheime Gärten in Paris“ (Gerstenberg Verlag).
Das Best European Garden Photo 2026 stammt von Claudia Gaupp aus dem Jardin Botanique du Kestellic, France.
Bestes Garten-E-Book
Platz 1: Bruno P. Kremer – „Geheimnisvolles von Blumen und Blüten“ (Springer Nature)
Platz 2: Folko Kullmann – „Small Garden Beauty: Kleine Gärten gestalten – Ideen für Balkon, Terrasse & Stadtgarten“ (GU Verlag)
Platz 3: Karina Nouman – „Mein eigener Kräutergarten mit Fräulein Grün – die greifbare Naturapotheke für zu Hause“ (Eigenverlag)
Bester Garden-Creator
Platz 1: Jens Hagenberg – Podcast „Das Grüne muss nach oben“
Platz 2: Ursula Schönverth – „Balkon-Gemüse-Garten“
Platz 3: Peter Mecklenburg – „Kopflastigs Garten“
Tiere im Garten
Platz 1: Evelyn Moser-Gattringer – „Tierisch viel los! So wird dein Garten zum Paradies für Wildtiere“ (Löwenzahn Verlag)
Platz 2: Sonja Schwingesbauer – „Von Pflanzen, die sich mögen & Tieren, die uns helfen“ (Haupt Verlag)
Platz 3: Elke Schwarzer – „Mord im Nacktschnecken-Milieu“ (Eugen Ulmer Verlag)
Bestes Gartenbuch für Kinder
Platz 1: Helen Brown, Claire Scully – „Der Natur-Erklärer“ (Prestel Verlag)
Platz 2: Cruschiform – „Samen – Die faszinierende Reise der Pflanzensamen“ (Prestel Verlag)
Platz 3: Laura Knowles – „Meine Freundin die Natur“ (Atrim Kinderbuch)
Bestes Buch zur Gartenlyrik oder Prosa
Platz 1: John Meins – „Gedanken über den Garten“ (Isensee Verlag Oldenburg)
Platz 2: Christian Büning – „Hang zum Garten – Wie man die Stadt verlässt, neue Wurzeln schlägt und aus einem schrägen Grundstück ein Zuhause macht“ (Werkstoff Verlag)
Platz 3: Dr. Bettina de Cosnac – „Palmen und Zitronen“ (BoD, Hamburg)
Bester Bildband
Platz 1: Andrew Montgomery (Fotos), Claire Foster (Text) – „Wo Natur auf Gartenkunst trifft“ (PLANTVS Verlag)
Platz 2: Sabrina Rothe – „Gärten – Vom Festhalten der Zeit – Capturing Time“ (Wienand Verlag)
Platz 3: Stephan Maria Lang – „Living with Gardens“ (Hirmer Verlag)
Bestes Buch zur Gartengeschichte
Platz 1: Amy de la Haye – „Die Rose“ (Prestel Verlag)
Platz 2: Kristina Schlansky, Uwe Quilitzsch – „Das Fürstliche Kochbuch“ (3undzwanzig Verlag)
Bester Ratgeber
Platz 1: Jens Maute – „Wasser im Garten clever managen“ (Kosmos Verlag)
Platz 2: Margot Spohn, Roland Spohn – „Gartenbotanik“ (Haupt Verlag)
Platz 3: Sonja Di Leo, Folko Kullmann – „Kleine Bäume für den Garten“ (PLANTVS Verlag)
Bestes Gartenkochbuch
Platz 1: Yannic Schon, Susann Probst – „Krautkopf“ (Hölker Verlag)
Platz 2: Annalena Bokmeier – „Rezepte aus dem Cottage Garden“ (Hölker Verlag)
Platz 3: Andrea Natschke-Hofmann – „Apfelgenuss wie im Märchen“ (Thorbecke Verlag)
Bestes Garten- oder Pflanzenportrait
Platz 1: Mechtilde Frintrup – „Das Löwenzahn-Buch“ (AT Verlag)
Platz 2: Holger Haag – „Das große Buch vom Tannenbaum“ (Coppenrath Verlag)
Platz 3: Tina Ullmann – „Olivenbaum – ganz einfach“ (Kosmos Verlag)
Bester Gartenreiseführer
Andrea Hahn für „Pracht und Idylle – Eine Bildreise durch Schlösser und Gärten in Deutschland“ (Schnell & Steiner Verlag).
Der „Natur im Garten – Deutschland e.V.“ mit 1.000 Euro dotierte Sonderpreis ging an Silvia Hardt für Ihr Buch „Mein wilder bunter Garten – einfach naturnah Gärtnern“ (EMF-Verlag).
Der Beste Einsteiger-Ratgeber wurde von der "Mein schöner Garten Leserjury 2026" ausgewählt und ging an Barlage, Coss, Haas und Schuster für „Gärtnern für Gartenneulinge“ (Gräfe und Unzer Verlag).
Die drei hochdotierten STIHL-Sonderpreise wurden vergeben an:
Platz 1 mit 5.000 Euro dotiert: Katja Richter – „Klima – Resiliente Städte planen“ (Eugen Ulmer Verlag)
Platz 2 mit 3.000 Euro dotiert: Evelyn Moser-Gattringer – „Tierisch viel los! So wird dein Garten zum Paradies für Wildtiere“ (Löwenzahn Verlag)
Platz 3 mit 2.000 Euro dotiert: Holger Haag – „Das große Buch vom Tannenbaum“ (Coppenrath Verlag)
Mit der Auszeichnung unterstreicht die Experten-Jury die große Vielfalt und hohe Qualität aktueller Gartenliteratur – von fundierten Fachbüchern über inspirierende Bildbände bis hin zu praxisnahen Ratgebern. Der Deutsche Gartenbuchpreis trägt damit maßgeblich dazu bei, Gartenkultur, Pflanzenwissen und nachhaltige Gestaltung von Gärten und Landschaften einem breiten Publikum näherzubringen.
Alle Siegerbücher können über www.gartenbuchpreis.de direkt bestellt werden.