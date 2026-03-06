Deutscher Gartenbuchpreis 2026: STIHL-Sonderpreise in Höhe von 10.000,- Euro vergeben
Schloss Dennenlohe verleiht am 6.3.2026 den Deutschen Gartenbuchpreis
Im Rahmen des Deutschen Gartenbuchpreises werden zusätzlich drei hochdotierte STIHL-Sonderpreise vergeben. Diese Auszeichnungen würdigen besonders aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen der Garten- und Landschaftskultur.
1. Platz – 5.000,- Euro Preisgeld: Kategorie Klima / Zukunft der Stadt:
Katja Richter – Klima – Resiliente Städte planen (Eugen Ulmer Verlag)
2. Platz – 3.000,- Euro Preisgeld: Kategorie Tiere im Garten / Biodiversität:
Evelyn Moser-Gattringer – Tierisch viel los! So wird dein Garten zum Paradies für Wildtiere (Löwenzahn Verlag)
3. Platz – 2.000,- Euro Preisgeld: Kategorie Pflanzenporträt / Gehölzkunde:
Holger Haag – Das große Buch vom Tannenbaum (Coppenrath Verlag)
Alle Gewinnerbücher unter www.gartenbuchpreis.de