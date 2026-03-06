Kontakt
Deutscher Gartenbuchpreis 2026: STIHL-Sonderpreise in Höhe von 10.000,- Euro vergeben

Schloss Dennenlohe verleiht am 6.3.2026 den Deutschen Gartenbuchpreis

STIHL-Sonderpreise – Deutscher Gartenbuchpreis 2026

Im Rahmen des Deutschen Gartenbuchpreises werden zusätzlich drei hochdotierte STIHL-Sonderpreise vergeben. Diese Auszeichnungen würdigen besonders aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen der Garten- und Landschaftskultur.

1. Platz – 5.000,- Euro Preisgeld: Kategorie Klima / Zukunft der Stadt:
Katja Richter – Klima – Resiliente Städte planen (Eugen Ulmer Verlag)

2. Platz – 3.000,- Euro Preisgeld: Kategorie Tiere im Garten / Biodiversität:
Evelyn Moser-Gattringer – Tierisch viel los! So wird dein Garten zum Paradies für Wildtiere (Löwenzahn Verlag)

3. Platz – 2.000,- Euro Preisgeld: Kategorie Pflanzenporträt / Gehölzkunde:
Holger Haag – Das große Buch vom Tannenbaum (Coppenrath Verlag)
Alle Gewinnerbücher unter www.gartenbuchpreis.de

Freiherrliche Schloss- und Gartenverwaltung Dennenlohe

Der aktuell 260.000 qm große private Schloss- und Landschaftspark Dennenlohe ist seit 2004 für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Park besticht durch seine Lage am Wasser, die verwunschenen Inseln und Brücken sowie die Vielzahl an Rhododendren. Er ist als Botanischer Garten anerkannt, wird vom "Grünen Baron" selbst gestaltet und täglich gepflegt. 2008 wurde hier das Bayerische Gartennetzwerk initiiert und Dennenlohe ist seit 2011 Sitz des Verbandes Bayerischer Parks und Gärten e.V.. Außerdem wird seit 2006 alljährlich im März der Deutsche und Europäische Gartenbuchpreis, der Premium Award für die Gartenbuch- und Gartenbloggerszene vergeben. In Zusammenarbeit mit IGPOTY/London wird jedes Jahr der European Garden Photo Award vergeben und in Kooperation mit der Stiftung Branitz der Lucie Pückler Preis für Landschaftsarchitektinnen.

