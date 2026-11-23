



art Karlsruhe

18.–21.02.2027



Ein Netzwerk von Privat- und Unternehmenssammlungen aus Baden-Württemberg hat sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ihr kulturelles Engagement für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Als Auftakt für eine große Ausstellung, die im Herbst 2027 im SCHAUWERK Sindelfingen eröffnet wird, zeigen die teilnehmenden Institutionen ausgewählte Werke in einer Sonderschau der art Karlsruhe.



Zehn bedeutende Privat- und Unternehmenssammlungen des Landes realisieren ein gemeinsames Ausstellungsprojekt. Zu den beteiligten Partner:innen zählen die Mercedes-Benz Art Collection, Sammlung LBBW, Sammlung Würth, Sammlung TRUMPF, Sammlung Klein, Das Siedle Haus, kunsthalle weishaupt, Sammlung Rainer Wild sowie das Museum Ritter und das SCHAUWERK Sindelfingen. Hinter den Kollektionen stehen weltweit agierende Großunternehmen, Akteure des wirtschaftlichen Mittelstands sowie private Stiftungen. Einige unterhalten eigene Museen und realisieren Ausstellungsprojekte, andere treten bislang vor allem als Leihgeber für Sonderausstellungen in Erscheinung. Auch Kunstwerke, die bisher ausschließlich innerhalb von Unternehmen zu sehen waren, werden im Rahmen des Projekts erstmals öffentlich zugänglich gemacht.



Die gemeinsame Ausstellung IT’S A MATCH! Kunst verbindet Baden-Württemberg eröffnet einen umfassenden Einblick in die außergewöhnliche Bandbreite und Qualität der beteiligten Sammlungen. Präsentiert werden Werke unterschiedlicher Gattungen und Medien, darunter Malerei, Skulptur, Zeichnung, Fotografie, Medienkunst und Installation. Der zeitliche Bogen reicht von der Klassischen Moderne bis in die unmittelbare Gegenwart. Vertreten sind bedeutende künstlerische Positionen des 20. und 21. Jahrhunderts.Die Sonderschau präsentiert neben hochkarätigen Kunstwerken die Vielfalt der beteiligten Sammlungen und rückt das verbindende Potenzial der Kunst in den Mittelpunkt. Sie gibt Einblick in die Motivation der Sammler:innen, ihre individuellen Schwerpunkte und die Bedeutung langfristiger Förderung. Zugleich zeigt das Projekt, wie private und unternehmerische Initiativen die Kunstlandschaft in Baden-Württemberg prägen und aus tragfähigen Netzwerken lebendiger kultureller Austausch entsteht.



„Mit dieser Ausstellung möchten wir sichtbar machen, wie vielfältig unternehmerisches Engagement für Kunst in Baden-Württemberg ist. Hinter den Sammlungen stehen Persönlichkeiten, die nicht nur wirtschaftliche Verantwortung übernommen haben, sondern sich über Jahrzehnte hinweg auch kulturell engagieren. Ob innerhalb von Unternehmen oder durch eigens gegründete Stiftungen: Ihr Einsatz bereichert Kunst, Bildung und Gesellschaft weit über die eigenen Institutionen



hinaus.“



Dr. Svenja Frank, Direktorin des SCHAUWERK Sindelfingen



Teilnehmende Institutionen und Sammlungen:

SCHAUWERK Sindelfingen

Mercedes-Benz Art Collection

Sammlung LBBW

Adolf Würth GmbH & Co. KG – Sammlung Würth

Sammlung TRUMPF

KUNSTWERK. Sammlung Klein

Museum Ritter. Sammlung Marli Hoppe-Ritter

Das Siedle Haus, Horst und Gabriele Siedle Kunststiftung

kunsthalle weishaupt. Sammlung Siegfried und Jutta Weishaupt

Kunststiftung Rainer Wild

(lifePR) (