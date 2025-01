British Rally Passion Pen

SC. LUCHT PBS - Sales & Trademarketing

Ich bin ehemaliger Mitarbeiter von Lancia Deutschland und durfte für viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen in Marketing und Vertrieb die Firmengeschicke begleiten und die Markengeschichte mitschreiben. In dieser Zeit schlug als leidenschaftlicher Schreibgerätesammler aber immer auch ein zweites Herz in meiner Brust. So habe ich vor 19 Jahren allen Mut zusammengenommen und meine zweite Liebe, die Schreibkultur, zum Beruf gemacht.



Ich bin aber nach wie vor ein echter Old- und Youngtimer-Fan und fahre so oft es geht meine 1974er Fulvia Montecarlo 1.3S, sowie ein Kappa Coupé in der seltensten Ausführung mit Busso-V6.

alles anzeigen