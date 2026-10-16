WINTERZAUBER STUGGI – Das Weihnachtsdorf für die ganze Familie!

Fondue-Erlebnis in der Gondel: Die gemütlichen Gondeln bieten Platz für bis zu vier Personen. Dabei können die Gäste zwischen Fondue und Raclette wählen und den Abend in besonderer Atmosphäre verbringen.





Die gemütlichen Gondeln bieten Platz für bis zu vier Personen. Dabei können die Gäste zwischen Fondue und Raclette wählen und den Abend in besonderer Atmosphäre verbringen. Winterzauber Lodge für bis zu zehn Personen: Der urige Bauwagen mit Panoramafenster und Blick auf das Weihnachtsdorf lädt ebenfalls zu Fondue oder Raclette ein.





Der urige Bauwagen mit Panoramafenster und Blick auf das Weihnachtsdorf lädt ebenfalls zu Fondue oder Raclette ein. Gemeinsam feiern in der Holzwerkstatt: Für Gruppen mit mehr als zehn Personen steht die rustikale, beheizbare Holzwerkstatt als Innenbereich zur Verfügung. Bei der Verpflegung gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Gäste können sich an den Ständen auf dem Gelände mit Speisen versorgen oder gemeinsam ein festes Menü genießen – als Buffet oder direkt am Tisch serviert.





Für Gruppen mit mehr als zehn Personen steht die rustikale, beheizbare Holzwerkstatt als Innenbereich zur Verfügung. Bei der Verpflegung gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Gäste können sich an den Ständen auf dem Gelände mit Speisen versorgen oder gemeinsam ein festes Menü genießen – als Buffet oder direkt am Tisch serviert. Den WINTERZAUBER STUGGI exklusiv erleben: Wer eine außergewöhnliche Feier plant, kann das gesamte Gelände unter der Woche exklusiv nutzen. Ob eine Feier unter freiem Himmel, ein gemeinsames Essen im Innenbereich oder eine Kombination aus beidem – die Veranstaltung wird individuell auf die Wünsche der Gruppe abgestimmt.

Wer eine besondere Weihnachtsfeier in Stuttgart plant, muss nicht ins klassische Restaurant gehen. Der WINTERZAUBER STUGGI rund um die historische Backsteinvilla auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik in Stuttgart-Münster bietet vielfältige Möglichkeiten, die Adventszeit gemeinsam zu genießen. Vom gemütlichen Abend in kleiner Runde bis zur exklusiven Feier auf dem gesamten Areal lassen sich Veranstaltungen individuell gestalten – auch unter der Woche von Montag bis Donnerstag.Von der Gondel bis zum exklusiven WeihnachtsdorfOb mit Freunden, als Verein, Abteilung oder mit der gesamten Belegschaft: Für unterschiedliche Gruppengrößen und Vorstellungen gibt es passende Möglichkeiten.Auch die Kombination mit einer Tagung, Schulung oder einem Workshop ist möglich. Unternehmen können zunächst die vorhandenen Konferenzräume nutzen und anschließend gemeinsam in weihnachtlicher Atmosphäre feiern.Eine besondere Ergänzung für Firmenweihnachtsfeiern ist ein Weihnachtsbaum als Dankeschön für die Gäste. Unternehmen können ihren Mitarbeitenden damit zum Jahresabschluss eine besondere Freude machen: Die Gäste suchen sich ihren persönlichen Weihnachtsbaum aus einer großen Auswahl regionaler Nordmanntannen aus und nehmen ihn als Erinnerung an die gemeinsame Feier mit nach Hause.Weihnachtszauber mit sozialem MehrwertDer WINTERZAUBER STUGGI wird von den Sozialunternehmen sbr gGmbH und Bonus gGmbH veranstaltet. Die historische Backsteinvilla auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Stuttgart-Münster ist ihr Firmensitz und bildet den Mittelpunkt des gemeinsamen Projekts.Im Weihnachtsgeschenkezelt werden handgefertigte Holzartikel, Dekorationen und kleinere Möbelstücke aus den Jugendprojekten angeboten. Die Teilnehmenden arbeiten über Wochen an ihren Produkten und erleben, wie aus ihren Ideen und ihrer Arbeit etwas entsteht, das andere Menschen begeistert und wertschätzt.„In unseren Jugendprojekten und unseren anderen sozialen Projekten arbeiten die Teilnehmenden über Wochen auf dieses gemeinsame Ziel hin. Wenn sie ihre selbst gefertigten Produkte präsentieren und Besucherinnen und Besucher diese gerne mit nach Hause nehmen, ist das ein tolles Erfolgserlebnis. Wir können zeigen, was wir als Sozialunternehmen leisten, und erleben gleichzeitig, wie die Gesellschaft unseren Teilnehmenden mit Wertschätzung begegnet. Der WINTERZAUBER STUGGI bringt Menschen zusammen – und gerade die Weihnachtszeit steht für dieses Miteinander. Deshalb ist das Projekt für uns jedes Jahr aufs Neue eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Tim Töpfer, Geschäftsführer der sbr gGmbH.So wird der WINTERZAUBER STUGGI zu einem Treffpunkt für Familien, Freunde und Unternehmen und zugleich zu einem gemeinsamen Projekt, auf das die Teilnehmenden über Wochen hinarbeiten. Die Gäste erleben das Ergebnis dieser Arbeit und erhalten einen Einblick in die sozialen Projekte vor Ort.Jetzt Weihnachtsfeier in Stuttgart planenDer WINTERZAUBER STUGGI findet vomstatt und ist freitags, samstags und sonntags für die Öffentlichkeit geöffnet. Individuelle Weihnachtsfeiern und geschlossene Gesellschaften können nach Absprache auch von Montag bis Donnerstag stattfinden.Ob Fondue-Abend mit Freunden, Vereinsfeier oder Weihnachtsfeier mit dem gesamten Team: Interessierte können sich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren und ihre Veranstaltung individuell anfragen.Weitere Informationen und Anfragen:Über die VeranstalterDie sbr gGmbH und die Bonus gGmbH sind Sozialunternehmen mit Sitz auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Stuttgart-Münster. Mit ihren unterschiedlichen Projekten schaffen sie Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten und unterstützen Menschen dabei, berufliche und persönliche Perspektiven zu entwickeln.