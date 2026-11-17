WINTERZAUBER STUGGI 2026
Das Weihnachtsdorf für die ganze Familie!
In wenigen Tagen beginnt auf dem Gelände der historischen Zuckerfabrik in Stuttgart-Münster wieder die Weihnachtszeit. Rund um die historische Backsteinvilla, den Firmensitz der Sozialunternehmen sbr gGmbH und Bonus gGmbH, entsteht der WINTERZAUBER STUGGI. Das Besondere: Menschen aus den sozialen Projekten der beiden Unternehmen gestalten das Weihnachtsdorf aktiv mit. Über Wochen arbeiten sie gemeinsam auf dieses Ziel hin und machen soziale Arbeit für die Besucherinnen und Besucher sichtbar.
Gemeinsam etwas schaffen, das Menschen begeistert
Im Weihnachtsgeschenkezelt werden handgefertigte Holzartikel, Dekorationen und kleinere Möbelstücke aus den Jugendprojekten angeboten. Die Jugendlichen erleben dabei, wie aus ihren Ideen und ihrer Arbeit Produkte entstehen, die andere Menschen begeistern.
„In unseren Jugendprojekten arbeiten die Teilnehmenden über Wochen auf dieses gemeinsame Ziel hin. Wenn sie ihre selbst gefertigten Produkte präsentieren und Besucherinnen und Besucher diese gerne mit nach Hause nehmen, ist das ein tolles Erfolgserlebnis. Wir können zeigen, was wir als Sozialunternehmen leisten, und erleben gleichzeitig, wie die Gesellschaft unseren Teilnehmenden mit Wertschätzung begegnet. Der WINTERZAUBER STUGGI bringt Menschen zusammen – und gerade die Weihnachtszeit steht für dieses Miteinander. Deshalb ist das Projekt für uns jedes Jahr aufs Neue eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Tim Töpfer, Geschäftsführer der sbr gGmbH.
Weihnachtszauber für Familien und Gäste aus der Region
Ab Freitag, 27. November 2026, öffnet der WINTERZAUBER STUGGI seine Tore. Bis zum 20. Dezember ist das Weihnachtsdorf jeweils freitags, samstags und sonntags geöffnet. Die Gäste erwartet eine besondere Atmosphäre mit kulinarischen Angeboten, weihnachtlicher Gestaltung und liebevollen Geschenkideen.
Besondere Weihnachtsfeiern mitten im WINTERZAUBER STUGGI
Auch für private und geschäftliche Weihnachtsfeiern bietet das Gelände vielfältige Möglichkeiten. Geschlossene Gruppen können den WINTERZAUBER STUGGI nach Absprache von Montag bis Donnerstag exklusiv nutzen.
Das Fondue-Erlebnis in der Gondel bietet Platz für bis zu vier Personen. Dabei können die Gäste zwischen Fondue und Raclette wählen. Die Winterzauber Lodge bietet als uriger Bauwagen mit Panoramafenster Platz für bis zu zehn Personen und ebenfalls beide Genussmöglichkeiten.
Für größere Gruppen gibt es individuelle Veranstaltungskonzepte: vom gemeinsamen Essen im Innenbereich über kulinarische Angebote an den Ständen bis zum geselligen Abend am Lagerfeuer.
Auch die exklusive Nutzung des gesamten Geländes oder die Kombination mit einer Tagung, Schulung oder einem Workshop in den vorhandenen Konferenzräumen ist möglich.
Eine besondere Ergänzung für Firmenfeiern: Als Dankeschön zum Jahresabschluss können Unternehmen ihren Gästen einen Weihnachtsbaum schenken. Dafür steht eine große Auswahl regionaler Nordmanntannen bereit, aus der sich die Gäste ihren persönlichen Baum aussuchen und mit nach Hause nehmen können.
Jetzt den WINTERZAUBER STUGGI erleben
Der WINTERZAUBER STUGGI ist vom 27. November bis zum 20. Dezember 2026 jeweils freitags, samstags und sonntags geöffnet. Für geschlossene Gesellschaften und individuelle Weihnachtsfeiern sind nach Absprache auch Termine von Montag bis Donnerstag möglich.
Ob Familienbesuch, Abend mit Freunden, Vereinsfeier oder Weihnachtsfeier mit dem Team – der WINTERZAUBER STUGGI bietet vielfältige Möglichkeiten, die Adventszeit gemeinsam zu erleben.
WINTERZAUBER STUGGI – Das Weihnachtsdorf für die ganze Familie!
Über die Veranstalter
Die sbr gGmbH und die Bonus gGmbH sind Sozialunternehmen mit Sitz auf dem Gelände der Zuckerfabrik in Stuttgart-Münster. Mit ihren Projekten schaffen sie Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten und unterstützen Menschen dabei, berufliche und persönliche Perspektiven zu entwickeln.
https://winterzauber-stuggi.de/ | https://www.facebook.com/WinterzauberStuggi
https://www.instagram.com/winterzauber_stuggi/
Ihr Kontakt für Rückfragen / Bildmaterial:
sbr-Locations // Zuckerfabrik 30 // 70376 Stuttgart
Tim Töpfer // Tel.: 0711/ 55019 150 // E-Mail: tim.toepfer@sbr-ggmbh.de