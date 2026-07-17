Smart Readiness Indicator (SRI)
Zukunftscheck für intelligente Gebäude
Der Smart Readiness Indicator bewertet, inwieweit ein Gebäude intelligente Technologien nutzt, um Komfort, Energieeffizienz und einen automatisierten Gebäudebetrieb zu ermöglichen. Er wurde 2018 im Rahmen der europäischen Gebäudeeffizienzrichtlinie EPBD eingeführt. Ziel: Die digitale Qualität von Gebäuden vergleichbar machen und den Einsatz smarter Gebäudetechnologien fördern.
Was bewertet der SRI?
Der SRI betrachtet den intelligenten Einsatz und die Vernetzung technischer Systeme in einem Gebäude. Dazu gehören u. a. Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung, Warmwasserbereitung, Energiemanagement, Monitoring und Ladeinfrastruktur. Dabei ist nicht allein die vorhandene Technik wichtig, sondern ihr Zusammenspiel: Können Anlagen automatisch geregelt werden? Werden Verbrauchsdaten erfasst und ausgewertet? Reagiert das Gebäude auf Belegung, Raumklima oder externe Signale?
Genau deshalb ist die Gebäudeautomation ein zentraler Baustein für einen hohen SRI-Wert. Sie vernetzt technische Anlagen, erfasst Betriebsdaten und ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung. Gleichzeitig werden Energieverbräuche transparenter und Optimierungspotenziale schneller erkennbar.
Je höher der SRI-Wert, desto besser ist ein Gebäude darauf vorbereitet, Komfort, Energieeffizienz und Betrieb intelligent miteinander zu verbinden. Dadurch werden Betriebskosten gesenkt, Investitionen gezielter geplant und der langfristige Wert einer Immobilie gesteigert.
Aktueller Stand in Deutschland
Der Smart Readiness Indicator befindet sich in Deutschland noch in einer Pilotphase und ist bislang nicht verpflichtend. Die praktische Anwendung wird erprobt, unter anderem mit Blick darauf, wie die europäische Methodik auf den deutschen Gebäudebestand übertragen werden kann.
Mit der Weiterentwicklung der EBPD ist zu erwarten, dass der SRI künftig an Bedeutung gewinnt – besonders bei größeren Nichtwohngebäuden. Relevant wird er vor allem im Hinblick auf Energieeffizienz, ESG-Anforderungen und die Fähigkeit von Immobilien, flexibel auf Nutzungsbedürfnisse sowie Anforderungen des Energiesystems zu reagieren.
Für Eigentümer*innen, Betreibende und Investierende lohnt es sich, das Thema frühzeitig umzusetzen. Wer in vernetzte Systeme, transparente Verbrauchsdaten und automatisierte Betriebsführung investiert, schafft wichtige Voraussetzungen für kommende Anforderungen und Wertsteigerungen.
Vorteile für Eigentum, Betrieb und Investitionen
Der SRI schafft Transparenz: Er zeigt, wie digital leistungsfähig ein Gebäude ist und wo Modernisierungspotenzial besteht. Dadurch lassen sich Investitionen in Gebäudeautomation, Energiemanagement und digitale Infrastruktur gezielter planen.
Gleichzeitig unterstützt der SRI die Zukunftssicherheit von Immobilien. Europäische Vorgaben zur Energieeffizienz und zum Gebäudebetrieb entwickeln sich weiter. Ein hoher Smart-Readiness-Grad kann helfen, Gebäude frühzeitig auf regulatorische Anforderungen vorzubereiten.
Auch wirtschaftlich bietet der SRI Vorteile. Intelligente Gebäudeautomation kann Energieverbräuche reduzieren, Betriebsdaten besser nutzbar machen und den technischen Gebäudebetrieb optimieren. Zudem kann ein hoher digitaler Reifegrad die Attraktivität einer Immobilie steigern, etwa mit Blick auf ESG-Kriterien, Betriebskosten und Zukunftsfähigkeit.
SRI als Wegweiser für die Zukunft
Der Smart Readiness Indicator ist in Deutschland noch nicht verpflichtend. Er zeigt jedoch, wohin sich der Immobilienmarkt entwickelt: Neben der energetischen Qualität wird künftig auch die digitale Leistungsfähigkeit stärker bewertet werden. Für Unternehmen bedeutet das: Die Gebäudeautomation wird als Grundlage für Effizienz, Transparenz, Flexibilität und Zukunftssicherheit wichtiger
SAUTER unterstützt dabei, Gewerbeimmobilien auf diese Anforderungen vorzubereiten und kosteneffizient zu gestalten: Mit Lösungen für Gebäudeautomation, Raumautomation, Energiemanagement und technischen Gebäudebetrieb schafft SAUTER die Grundlage für intelligente Immobilien, die vernetzt, automatisiert, datenbasiert und flexibel betrieben werden können.
Welchen Mehrwert das bietet, zeigt die SAUTER Success Story Verifort Capital aus Mannheim: Durch die Modernisierung technischer Anlagen und der Gebäudeautomation konnten jährlich 498.000 Euro eingespart, die Energieeffizienz verbessert und Ausfallzeiten deutlich minimiert werden. So wird aus smarter Technologie ein echter Mehrwert für den Gebäudebetrieb, heute und mit Blick auf die Zukunft.
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