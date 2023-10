SAUTER und MeteoViva präsentieren Plattform für die optimale Dekarbonisierung des Immobilienportfolios

2

SAUTER, Spezialist in den Bereichen Gebäudeautomation sowie Facility Management, und MeteoViva, Anbieter von Smart-Data-Lösungen, bieten mit amanteia ein cloudbasiertes Tool für die bessere Planung und Umsetzung von ESG-Strategien für das Immobilienportfolio an. Nachdem mit nur wenigen Eingaben die Gebäude im Portfolio erfasst werden können, liefert amanteia auf Basis von Lage, Nutzung und Bausubstanz eine erste Einschätzung des CO-Fußabdrucks sowie eine Projektion der Entwicklung bis 2050. Eine Ergänzung durch Mess-, Nutzungs- und Gebäudedaten zur Verfeinerung der Projektion wird mit vielfältigen Importmöglichkeiten unterstützt.Die Planungsfunktion von amanteia unterstützt die optimierte Anordnung der Dekarbonisierungsmaßnahmen nach Vorgabe von Budgets, Amortisation und Umsetzungsprioritäten. amanteia liefert dabei unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben konkrete Handlungsempfehlungen, beispielsweise die Installation einer Photovoltaik-Anlage oder die Modernisierung von Fenstern, Fassaden oder Gebäudetechnik. Die hierbei entstehenden Umsetzungsstrategien können verglichen, bewertet und während der Maßnahmenumsetzung angepasst werden. Ein umfangreiches ESG-Reporting rundet die Funktionen ab.Die Datenerfassung und -auswertung ist mit amanteia selbst bei großen Immobilienbeständen schnell und einfach. Mit nur wenigen Klicks werden die Assets erfasst. Das System hilft bei der Kategorisierung und setzt zunächst Standardwerte ein, die anschließend Zug um Zug durch Realdaten ersetzt werden. Die notwendigen Gebäudedaten können auf unterschiedliche Weise erfasst werden: Ein direktes Auslesen im Gebäude ist ebenso möglich wie die Anbindung von Unternehmens-Software (ERP).“ erklärt Werner Ottilinger, Geschäftsführer von SAUTER Deutschland. In die Entwicklung von amanteia haben SAUTER und MeteoViva umfassende Praxiserfahrung einfließen lassen.“ ergänzt Uwe Großmann, Geschäftsführer der MeteoViva GmbH.MeteoViva ist mit über sieben Millionen Betriebsstunden der führende Smart Data Provider für den optimierten Gebäudebetrieb weltweit – und nach ISO 27001 zertifiziert. Mit seinen digitalen Dienstleistungen beschleunigt MeteoViva die Dekarbonisierung und Effizienzgewinne von gewerblichen Immobilienportfolios. Ob Neubau, Bestand oder Retrofit – MeteoViva macht jedes Gebäude smart und verbindet es mit der Zukunft.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.amanteia.com