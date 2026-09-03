SAUTER übernimmt Property Management im Kennedy Tower Essen

Zusätzlich zum bestehenden Facility Management übernimmt SAUTER Deutschland nun auch das Property Management des Kennedy Towers in Essen. Damit verantwortet das Unternehmen die technische und kaufmännische Betreuung des denkmalgeschützten Büro- und Dienstleistungsgebäudes aus einer Hand.



Facility und Property Management aus einer Hand



Im Kennedy Tower in Essen kommt für SAUTER Deutschland ein weiterer Aufgabenbereich hinzu. Zusätzlich zum bestehenden Facility Management übernimmt das Unternehmen nun auch das Property Management. Der im Essener Zentrum gelegene Kennedy Tower wurde 1965 als „Haus der evangelischen Kirche“ errichtet und später zu einem frei vermietbaren Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum umgestaltet. Das unter Denkmalschutz stehende Ensemble umfasst neben dem Bürohochhaus auch zwei vorgelagerte Anbauten und stellt besondere Anforderungen an eine vorausschauende, strukturierte und ganzheitliche Objektbetreuung. SAUTER erbringt damit vollumfängliche Leistungen im Facility- und Property Management aus einer Hand. Im laufenden Betrieb zeigt sich der Mehrwert dieses integrierten Ansatzes vor allem dort, wo kaufmännische, technische und organisatorische Themen unmittelbar ineinandergreifen. Mieterseitige Anliegen, Vertrags- und Abrechnungsthemen, technische Abstimmungen sowie Maßnahmen im Objektbetrieb können so gebündelt betrachtet und zielgerichtet koordiniert werden.



Ganzheitliche Betreuung im laufenden Betrieb



Bereits in den ersten Monaten der Zusammenarbeit konnten zahlreiche umfangreiche und teilweise länger offene Themen strukturiert aufgearbeitet und erfolgreich abgeschlossen werden. Grundlage dafür war eine partnerschaftliche, vertrauensvolle und lösungsorientierte Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten. Durch kurze Abstimmungswege, hohe Reaktionsgeschwindigkeit und pragmatisches Handeln im laufenden Betrieb wurden Prozesse gezielt weiterentwickelt und schnelle operative Erfolge erzielt. Gleichzeitig konnte SAUTER den Kunden im Tagesgeschäft spürbar entlasten, indem komplexe organisatorische und operative Themen übernommen und nachhaltig gelöst wurden.



Der Kennedy Tower zeigt beispielhaft, welchen Mehrwert ein integrierter Ansatz im Facility- und Property Management bietet. Durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Leistungsbereiche lassen sich Prozesse reibungslos gestalten und eine zuverlässige Betreuung des Objekts sicherstellen. Gerade bei einem gewachsenen Bestandsobjekt mit unterschiedlichen Nutzungsanforderungen kommt es darauf an, den laufenden Betrieb vorausschauend zu organisieren und Themen frühzeitig zusammenzuführen. Durch die Verbindung beider Leistungsbereiche entsteht ein klarer Blick auf das Objekt, seine Anforderungen und seine Entwicklungspotenziale.



„Im laufenden Betrieb macht es einen großen Unterschied, wenn Themen schnell angesprochen und Entscheidungen auf kurzem Weg getroffen werden können. Dieses vertrauensvolle Miteinander hat dabei geholfen, viele Punkte zügig zu strukturieren und gemeinsam pragmatische Lösungen für den Kennedy Tower zu finden.“, so Lisa Zielke, Property Managerin bei SAUTER Deutschland

(lifePR) (