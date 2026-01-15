Modernste Gebäudeautomation von SAUTER für den Central Business Tower in Frankfurt
Der rund 205 Meter hohe Tower mit 52 oberirdischen und fünf unterirdischen Geschossen entsteht im Herzen des Frankfurter Bankenviertels. Auftraggeber ist die Ed. Züblin AG als Generalunternehmer. Das Hochhaus umfasst moderne Büroflächen sowie weitere öffentlich zugängliche Nutzungsbereiche und wird durch ein denkmalgeschütztes Sockelgebäude ergänzt, das behutsam in das Neubauensemble integriert ist.
Im genannten Projektzeitraum verantwortet SAUTER Deutschland die komplette Anlagen- und Raumautomation mit durchgängiger Integrationsstrategie über alle Gewerke hinweg. Darüber hinaus implementiert SAUTER eine Management- und Bedieneinrichtung mit integriertem Energiemanagement. Die Raumautomation wird IoT-ready ausgeführt und ermöglicht damit zukünftige Digitalisierungs- und Optimierungsmaßnahmen. Mit dem Einsatz von BACnet/SC in der Anlagen- wie auch in der Raumautomation erfüllt das Projekt hohe Anforderungen an Sicherheit und Systemkompatibilität.
Gebäudeautomation auf höchstem Niveau für den Central Business Tower
Der Central Business Tower setzt nicht nur architektonisch neue Akzente in der Frankfurter Skyline, sondern setzt auch technisch neue Maßstäbe. Die integrierte Management- und Bedieneinrichtung ermöglicht ein transparentes und effizientes Energiemanagement über alle 57 Geschosse hinweg. Durch die Kombination aus hochwertiger Raumautomation, modernsten Sicherheitsstandards und digitaler Betriebsoptimierung trägt SAUTER wesentlich zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Gebäudetechnik dieses herausragenden Hochhausprojekts bei.