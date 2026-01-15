Kontakt
Modernste Gebäudeautomation von SAUTER für den Central Business Tower in Frankfurt

SAUTER Deutschland realisiert von Ende 2025 bis voraussichtlich Ende 2027 die Gebäudeautomation des Central Business Towers in Frankfurt und sorgt mit modernster Automationstechnik und Energiemanagement für einen effizienten und zukunftsorientierten Gebäudebetrieb in einem der bedeutendsten Hochhausprojekte der Stadt.

Der rund 205 Meter hohe Tower mit 52 oberirdischen und fünf unterirdischen Geschossen entsteht im Herzen des Frankfurter Bankenviertels. Auftraggeber ist die Ed. Züblin AG als Generalunternehmer. Das Hochhaus umfasst moderne Büroflächen sowie weitere öffentlich zugängliche Nutzungsbereiche und wird durch ein denkmalgeschütztes Sockelgebäude ergänzt, das behutsam in das Neubauensemble integriert ist.

Im genannten Projektzeitraum verantwortet SAUTER Deutschland die komplette Anlagen- und Raumautomation mit durchgängiger Integrationsstrategie über alle Gewerke hinweg. Darüber hinaus implementiert SAUTER eine Management- und Bedieneinrichtung mit integriertem Energiemanagement. Die Raumautomation wird IoT-ready ausgeführt und ermöglicht damit zukünftige Digitalisierungs- und Optimierungsmaßnahmen. Mit dem Einsatz von BACnet/SC in der Anlagen- wie auch in der Raumautomation erfüllt das Projekt hohe Anforderungen an Sicherheit und Systemkompatibilität.

Gebäudeautomation auf höchstem Niveau für den Central Business Tower

Der Central Business Tower setzt nicht nur architektonisch neue Akzente in der Frankfurter Skyline, sondern setzt auch technisch neue Maßstäbe. Die integrierte Management- und Bedieneinrichtung ermöglicht ein transparentes und effizientes Energiemanagement über alle 57 Geschosse hinweg. Durch die Kombination aus hochwertiger Raumautomation, modernsten Sicherheitsstandards und digitaler Betriebsoptimierung trägt SAUTER wesentlich zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Gebäudetechnik dieses herausragenden Hochhausprojekts bei.

SAUTER Deutschland

SAUTER Deutschland ist mit 100 Jahren Expertise spezialisiert auf die Bereiche Gebäudeautomation, Systemintegration, Facility Management sowie HLK Anlagenbau. Als Teil der SAUTER Gruppe ist SAUTER Deutschland mit über 1.700 Mitarbeitenden an über 30 Standorten bundesweit vertreten.
SAUTER Technologien und Services begleiten den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes und werden sowohl bei Neubauten als auch bei Modernisierungsmaßnahmen eingesetzt. Wesentliches Ziel der SAUTER Lösungen: Immobilien werthaltig, energieeffizient und somit fit für die Zukunft machen. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Automations- und Raumautomations-systeme, Sensoren sowie Aktoren für gesamte HLK- und Raumautomation-Technik, ganzheitliches Facility Management und spezielle Softwarelösungen.

