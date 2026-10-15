Intelligente Fan-Coil-Regelung für moderne Hotelsanierungen

Im Rahmen der umfassenden Modernisierung eines neunstöckigen Hotels mit 192 Gästezimmern wurden die bestehenden Fan-Coil-Systeme durch eine neue HLK-Lösung ersetzt, deren zentrales Element der SAUTER Smart Actuator ist. Durch die Kombination von Regelungsintelligenz und Ventilantrieb in einem einzigen Gerät konnte das Projektteam die Installation vereinfachen, die Inbetriebnahme beschleunigen und eine zukunftssichere Raumautomationslösung realisieren.
Eine Sanierung mit ehrgeizigen Zielen
Das in den 1980er-Jahren errichtete Hotel erforderte eine umfassende Modernisierung, um den heutigen Anforderungen an Komfort, Nachhaltigkeit und Betriebseffizienz gerecht zu werden. Die bestehende HLK-Anlage arbeitete zunehmend ineffizient, was zu einem höheren Energieverbrauch und einem übermäßigen Wasserverbrauch in den Gästezimmern führte.
Die Sanierung verfolgte daher mehrere Ziele:
- Modernisierung der Raumklimaregelung in den Gästezimmern
- Verbesserung der Effizienz von Heizung, Kühlung und Lüftung
- Reduzierung des Installationsaufwands während der Sanierung
- Vereinfachung von Betrieb und Wartung
- Verbesserung des Gästekomforts bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten
Der SAUTER Smart Actuator im Zentrum der Lösung
Anstelle einer herkömmlichen Fan-Coil-Regelung mit separaten Automationskomponenten setzte das Projekt auf den SAUTER Smart Actuator. Er vereint Automationsregler und Ventilantrieb in einem kompakten Gerät. Dieses integrierte Konzept reduziert die Anzahl der benötigten Komponenten je Fan-Coil-Einheit und vereinfacht sowohl die Installation als auch die Inbetriebnahme.
Dank seiner kompakten Bauweise benötigt er weniger elektrische Anschlüsse und ermöglicht eine übersichtlichere Installation. Damit eignet er sich besonders für Sanierungsprojekte, bei denen Platz und Installationszeit begrenzt sind.
Schnellere Installation durch intelligentes Design
Einer der größten Vorteile des Smart Actuator zeigte sich bereits vor Beginn der Installation.
Die kompletten Fan-Coil-Einheiten, einschließlich des SAUTER Smart Actuator, wurden bereits im Werk vormontiert und vollständig geprüft, bevor sie auf die Baustelle geliefert wurden. Dadurch konnte der Installationsaufwand vor Ort erheblich reduziert und eine gleichbleibend hohe Qualität in allen Gästezimmern sichergestellt werden.
Weitere Vorteile:
- Vormontierte Kabel reduzieren den Verdrahtungsaufwand
- Weniger Abzweigdosen und elektrische Anschlüsse
- Geringeres Risiko von Installationsfehlern
- Schnellere Inbetriebnahme
- Kürzere Installationszeiten vor Ort
Vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung
Die Vorteile des Smart Actuator gehen weit über die Installation hinaus.
Dank der Smartphone-Konnektivität können Servicetechniker schnell auf wichtige Geräteinformationen zugreifen, Diagnosen durchführen und Parameter ohne spezielle Werkzeuge konfigurieren. Dadurch wird die Inbetriebnahme effizienter und der Service über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes deutlich vereinfacht.
Für das Facility Management bedeutet dies einen geringeren Wartungsaufwand, eine schnellere Fehlerbehebung und niedrigere Betriebskosten.
Komfort, den Gäste spüren
Moderne Raumautomation bedeutet mehr als technische Effizienz, sie verbessert auch das Gästeerlebnis.
Der Smart Actuator arbeitet nahtlos mit modernen BACnet/MSTP-Raumbediengeräten zusammen und ermöglicht eine präzise Temperaturregelung sowie eine intuitive Raumbedienung. Die Benutzeroberfläche lässt sich individuell anpassen und zeigt Gästen nur die für sie relevanten Informationen an. So entsteht eine übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienung, die gleichzeitig die individuellen Anforderungen des Hotels an Design und Betrieb unterstützt.
In Kombination mit einer präzisen Einzelraumregelung sorgt die Lösung für konstanten Komfort und trägt gleichzeitig zur Optimierung des Energieverbrauchs im gesamten Gebäude bei.
Ein intelligenter Ansatz für Hotelsanierungen
Dieses Projekt zeigt, wie integrierte Raumautomation komplexe Sanierungsprojekte vereinfachen kann, ohne Kompromisse bei Qualität oder Leistung einzugehen.
Indem der SAUTER Smart Actuator zum zentralen Bestandteil der neuen HLK-Anlage wurde, konnten die Installationszeit verkürzt, die Systemkomplexität reduziert und die langfristige Wartungsfreundlichkeit verbessert werden. Gleichzeitig profitieren Gebäudebetreibende von einer höheren Energieeffizienz, einem vereinfachten Service und einem gesteigerten Gästekomfort.
Für Sanierungsprojekte, bei denen Zeit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus entscheidend sind, bietet der Antrieb und Regler eine intelligente und zukunftsorientierte Lösung mit Mehrwert weit über die Installation hinaus.