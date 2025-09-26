Historische Bühne trifft moderne Technik: SAUTER Gebäudeautomation im Staatstheater Augsburg

Mit smarten Lösungen im Bereich von Heizung, Klimatisierung und Lüftung leistet SAUTER Deutschland einen wichtigen Beitrag zur Sanierung des Staatstheaters Augsburg. Unter anspruchsvollen Bedingungen zeigt SAUTER technologisches Know-how, unter Berücksichtigung der kulturellen Bedeutung des historischen Hauses.



Mit der Sanierung des Staatstheaters Augsburg soll ein modernes, energieeffizientes Theaterquartier geschaffen und die kulturelle Infrastruktur Augsburgs gestärkt werden. Um auch in der Gebäudetechnik höchste Standards zu erfüllen, beauftragte die Stadt Augsburg als Bauherrin SAUTER ab August 2025 im Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung mit der Umsetzung zentraler Gebäudeautomationslösungen.



Der Auftrag umfasst die Lieferung und Montage von Feldgeräten und Automationsstationen zur effizienten Regelung von Heizung, Klimatisierung und Lüftung. Das Projekt wurde in 14 Automationsschwerpunkte aufgeteilt und umfasst auch die Visualisierung der Gebäudeautomation, als Voraussetzung für eine komfortable und zuverlässige Überwachung und Bedienung aller Komponenten.



Die Wahl des öffentlichen Auftraggebers Stadt Augsburg fiel nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Expertise aus zahlreichen Referenzprojekten auf SAUTER. Mit der Anbindung von insgesamt 15 Lüftungsanlagen mit Heiz- und Kühlfunktion sowie einer Vollklimaanlage, Abwärmenutzung der Kältemaschinen für die Heizungsanlagen und der Busvernetzung der ca. 1000 Brandschutzklappen zur Reduzierung des Verkabelungsaufwands erweist sich die Aufgabenstellung als anspruchsvolles Projekt, das von der umfangreichen Umsetzungserfahrung von SAUTER profitieren wird.



„Wir sind stolz, mit unserer Gebäudeautomation zur Sanierung des Staatstheaters Augsburg beizutragen und damit ein Stück kulturelle Infrastruktur für kommende Generationen nachhaltig zu sichern.“, sagt Daniel Frey, Ausführungsleiter der Niederlassung Augsburg bei SAUTER Deutschland.

