SAUTER übernimmt schottischen Anlagenbauer und FM-Dienstleister Emtec Group Ltd.

Wachstumsstrategie setzt sich fort

Nachdem SAUTER bereits in den vergangenen drei Jahren den irischen Gebäudeautomationsspezialisten SIRUS, den britischen Gebäudemanagement-Dienstleister Wren Enviromental Limited sowie zuletzt in 2020 den italienischen Facility Management Dienstleister Techne S.p.A übernommen hat, bleibt die Unternehmensgruppe auch in 2021 Ihrer Wachstumsstrategie treu und erweitert Ihre Geschäfte noch kurz vor Jahresende durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der schottischen Emtec Group Ltd.



Die in 2003 gegründete Emtec Group ist auf Anlagenbau und technisches Facility Management spezialisiert. Die größten Gesellschaften der Gruppe sind Emtec Building Services und Emtec Facility Services. Hauptsitz des Unternehmens ist in der Nähe von Glasgow, Schottland. Emtec verfügt zusätzlich über acht Niederlassungen verteilt über Schottland und Nordengland. Mit seinen mehr als 550 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen ca. 71,5 Mio. Euro.



Scott Stevenson, einer der Gründer und Anteilseigner der Emtec Group, wird als Geschäftsführer weiterhin die Geschäfte der neuen SAUTER Tochtergesellschaft lenken.



„Der Zukauf der Emtec Group Ltd. stellt eine perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden europaweiten Präsenzen dar und ermöglicht es uns, den aktuellen sowie künftigen Anforderungen des globalen Marktes und unserer Kunden noch besser gerecht zu werden“, erklärt Werner Ottilinger, Geschäftsführer der Sauter FM GmbH.