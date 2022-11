SAUTER übernimmt Gebäudeautomation beim Ausbau der Produktionsanlage von Richter-Helm in Bovenau

SAUTER konnte im September 2022 den Auftrag für die Erweiterung der cGMP-Produktionsanlage gewinnen. Das Hamburger biopharmazeutische Auftragsabwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) Richter-Helm Biologics, im schleswig-holsteinischen Bovenau will umfangreiche Erweiterungsmaßnahmen sowohl in der Produktion als auch an Lager-, Labor- und Verwaltungsgebäuden vornehmen. SAUTER Deutschland begleitet das Projekt im Bereich der Gebäudeautomation mit einem Investitionsvolumen von knapp 70 Mio. Euro.